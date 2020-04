Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę

Światowe prognozy wzrostu rynku IT zostały obniżone z 4,3 proc. do 1,3 proc. (dane IDC).

Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm: blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji.

Jako branża bardzo dużo eksportujemy, bo powyżej 70 proc. tego, co polskie firmy wytworzą. Jesteśmy mocno zależni od koniunktury na Zachodzie. Im szybciej kryzys tam minie, tym lepiej dla nas - wyjaśnia Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT.

W marcu 2020 r. mediana widełek płacowych w branży IT była wyższa od notowanej dwa miesiące wcześniej. Programiści na poziomie mid na umowach B2B zarabiają średnio 13 500 zł (wzrost o 8 proc.), seniorzy - 16 250 zł (wzrost o 6 proc.), a eksperci - 18 225 zł (wzrost o 1 proc.). Juniorzy na kontraktach mogli w marcu liczyć na wynagrodzenie 6500 zł (1 proc. więcej niż w styczniu). Tak wynika z danych opublikowanych przez portal No Fluff Jobs.

Koronawirus jednak, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w pozostałe branże, uderza także firmy z informatycznego rynku.

Kosmetyczny remont czy mocna demolka?

Amerykańska firma IDC obniżyła światowe prognozy wzrostu rynku w 2020 r. z 4,3 proc. do 1,3. A na przestoje narzekają firmy zajmujące się produkcją sprzętu, lub te uzależnione od komponentów z Azji.

Specjaliści podkreślają jednak, że dla branży IT spowolnienie (nie mówiąc już o regresie) nie będzie tak bardzo bolesne, jak w wielu innych branżach. Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft wyjaśnia, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży.

Przeczytaj: Rynek IT dojrzewa. Korporacje ustępują miejsca młodym firmom Pracownicy mogą spać spokojnie? Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji. - Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno jest rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśnia Majewski. I dodaje, że zrzeszone w organizacji firmy starają się sobie pomagać. - Każdy z nas, będąc w grupie, chce sobie nawzajem pomóc. Zgłaszają się firmy, które mają kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników... Staramy sie im dopomóc - czy to dzieląc się projektami, czy angażując ich przy uruchamianiu nowych projektów - dodaje Majewski. Sprysoft należy do firm potrzebujących pracowników. Tu jednak - jak podkreśla wiceprezes organizacji - pojawia się problem na poziomie procesów rekrutacyjnych. - Pracodawcy niechętnie dziś zatrudniają, ale też pracownicy niechętnie prace zmieniają. Boją się zapewne utraty stabilizacji czy też ewentualnego zwolnienia w pierwszej kolejności - ze względu na krótki staż. My potrzebujemy nowych pracowników, ale niespecjalnie jak mamy ich zatrudnić... Dlatego dla nas współpraca wewnątrz organizacji jest zbawieniem: mamy potrzebnych pracowników, a inni nie muszą nikogo zwalniać z powodu tymczasowych problemów - wyjaśnia Konrad Weiske. Zwraca zarazem uwagę na ciekawą zarysowującą się polskim rynku tendencję. - Trend zauważalny jest szczególnie w firmach zagranicznych. Często traktują one Polskę jako "centrum niskich kosztów". Jeśli muszą zoptymalizować koszty pracy, to zazwyczaj nie robią tego w centrali, tylko u nas. A dla firm zrzeszonych w naszej organizacji, ostatnią rzeczą jest zwolnienie pracowników - precyzuje. Przeczytaj: W branży IT nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać Nie wszyscy w komfortowej sytuacji Oczywiście nie cała branża IT może spać spokojnie. Ciężka sytuacja dotyka przede wszystkim firmy mocno związane z branżą handlową, turystyką czy ewentami. - Potwierdzają to nasze badania. Często po prostu pytamy naszych członków, jak im idzie. Firmy związane z retailem, transportem czy turystyką z całą pewnością ucierpią... Może się nawet zdarzyć, że niektóre będą musiały upaść. Szansą jest to, że długofalowo świat w dużej części przeniesie się do świata wirtualnego - wyjaśnia Konrad Weiske. Nadzieję mogą budzić i wnioski, jakie firmy wyciągną z rynkowych konsekwencji epidemii koronawirusa. - Podmioty, które straciły podczas tej pandemii, zdadzą sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebują dygitalizowania. I tym bardziej skoncentrują uwagę na rzeczach, które przez lata wdrażać będzie branża IT. Mówimy tu o automatyzacji procesów biznesowych, przenoszenia tych procesów do świata online - dodaje Bartosz Majewski. Konrad Weiske podkreśla, że poziom ewentualnych strat w branży IT będzie silne zależał od tempa radzenia sobie z pandemią poza granicami Polski. - Jako branża bardzo dużo eksportujemy - powyżej 70 proc. tego, co polskie firmy tworzą. Jesteśmy mocno zależni od koniunktury na Zachodzie. Im szybciej kryzys tam minie - mówi.