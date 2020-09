Kryzys pretekstem do odkładanych zwolnień?

Bardzo dużo przedsiębiorstw czekało na kryzys, by zredukować nadmiar pracowników – uważa Maciej Noga, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj.

Maciej Noga dodaje, że odpowiedzialnością jest podejmowane niepopularnych decyzji po to, by cała organizacja poszła do przodu, by wzmacniać w niej kulturę organizacyjną.

Przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj zwraca uwagę, że rynek pracownika wrócił, ale w różnym stopniu, w zależności od branży. - Wrócił rynek pracodawcy w branżach, które najbardziej ucierpiały. W najgorszym momencie lockdownu mieliśmy 70 proc. ofert pracy w porównaniu z rok temu. Teraz wróciliśmy do stanu z 2019 – dodaje Maciej Noga.

Lech Kaniuk, CEO SunRoof podkreśla, że każdy przedsiębiorca, który zatrudnia ludzi, musi być za nich odpowiedzialny.

Tekst powstał na podstawie panelu „Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

