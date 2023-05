Kryzys? Jaki kryzys. Zwolnienia? Nie boimy się. Tej branży nic nie jest w stanie zaszkodzić

- Widzimy tu, że wśród programistów i innych pracowników branży IT cały czas panuje optymizm. Jedynie 20 proc. specjalistów z tego sektora w ciągu ostatniego półrocza zmieniło pracodawcę, a to o 2 proc. poniżej średniej dla wszystkich branż, która wynosi 22 proc. - wskazuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds rynku IT w Kodilla.com.

Coraz więcej mówi się o spowolnieniu w sektorze nowych technologii. Mimo to według najnowszych badań nawet gdyby dla części pracowników firm IT spełniły się czarne scenariusze, to wciąż najlepiej oceniają oni swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek (93 proc.) i lepszej niż obecna pracy (75 proc.) spośród wszystkich badanych sektorów. Takie wnioski płyną z danych przygotowanych na prośbę Kodilla.com przez Randstad Polska.

- Polski sektor IT to w większości sektor usługowy. Poza branżą gamingową niewiele jest firm produkujących własne produkty o zasięgu międzynarodowym. Dlatego globalny kryzys musi więc dotknąć także IT, które przez ostatnie 20 lat było w fazie nieustającej prosperity - wystarczyło mieć ludzi i umieć się zorganizować, aby szybko rosnąć bez unikalnej oferty - mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, managing partner w Unity Group.

Jak zwraca uwagę, to software house’y jako pierwsze odczuły skutki globalnego kryzysu - stało się to z końcem 2022 roku jako efekt fali zwolnień i korekt wyników globalnych start-upów.

- Tąpnięcie na tym rynku było najmocniejsze, tak jak i wcześniejsze wzrosty, które były najbardziej spektakularne - tłumaczy Grzegorz Rudno-Rudziński.

Jak dodaje, sytuacja dotknęła także firmy outsourcujące ludzi do dużych, zagranicznych i globalnych firm, jednak ten rynek spotkała raczej korekta rzędu 20 proc., a nie załamanie. W przypadku rynku polskich projektów, kryzys będzie postępował.

- Na razie widzimy ochłodzenie, ponieważ kryzys dotyka nas z opóźnieniem. I korekta również może przyjść z opóźnieniem, szczególnie jeśli główny profil klientów to klienci z Polski - tłumaczy Grzegorz Rudno-Rudziński.

Zwolnienia budzą niepokój wśród juniorów w branży IT

Sytuacja ta może budzić niepokój, szczególnie wśród juniorów lub osób, które dopiero rozważają swoje wejście do branży IT. I jeśli skupiać się wyłącznie na informacjach dotyczących zwolnień w dużych firmach, to jest to zrozumiałe. Natomiast nawet jeśli chwilowo ofert dla juniorów może brakować, to należy pamiętać, że nie będzie to trwało wiecznie.

- Nawet jeśli w sektorze pojawiają się dotychczas niespotykane zjawiska, związane na przykład z redukcją stanowisk, to skala tych zjawisk nie jest duża, a jedynie widoczna na tle dotychczasowej prosperity sektora IT. Może zresztą wynikać z ograniczenia niektórych projektów, a nie ograniczenia całej działalności firmy. Nasze doświadczenia, ale też badanie, pokazują, że pracownicy z sektora nie obawiają się redukcji, ale gdyby nawet miała ich ona objąć, to nie powinni mieć trudności ze znalezieniem nowej pracy. W sytuacji spowolnienia gospodarczego jedynym efektem może być większa szansa na dotarcie do wysoko wykwalifikowanych specjalistów przez firmy spoza sektora IT, które poszukują ekspertów do swoich wewnętrznych zespołów, a którym dotychczas trudniej było dotrzeć do tych kandydatów - mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska.

- Analizując najnowsze dane opublikowane przez Layoffs.fyi możemy stwierdzić, że największa globalna fala zwolnień już za nami i obecnie obserwujemy trend malejący. Choć zwolnienia wciąż mają miejsce, ich skala jest znacznie mniejsza niż dotychczas. Na polskim rynku IT możemy mówić o pewnych trudnościach, jednak po zwolnieniach, które z początkiem roku przetoczyły się również przez nasz rynek, branża wydaje się stabilna, a klienci nie rezygnują z istniejących projektów - mówi Barbara Kowalewska, CEO w IT-Leaders.pl.

Duże obawy utraty zatrudnienia? Tylko wśród 7 proc. specjalistów IT

Statystyki Randstad udostępnione na prośbę Kodilla.com pokazują, że w 2 na 3 przypadkach zmiana pracy przez programistę jest podyktowana wyższym wynagrodzeniem zaproponowanym w nowym miejscu pracy (67 proc.). Co drugi respondent wskazał potrzebę rozwoju zawodowego, 2/5 badanych - na niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy lub korzystniejszą formę zatrudnienia w nowej firmie.

- Jedynie 1/4 badanych z sektora IT powoływała się na trudności po stronie pracodawcy - pojedynczą likwidację stanowiska, nieprzedłużenie umowy lub likwidację przedsiębiorstwa. Pomimo sygnałów o zmianie koniunktury w sektorze IT, jedynie 7 proc. badanych pracowników sektora sygnalizuje duże obawy utraty zatrudnienia, a 13 proc. mówi o umiarkowanych. To jeden z najniższych wyników wśród wszystkich sektorów - zwraca uwagę Mateusz Żydek.

- To potwierdzenie naszych obserwacji. Trafia do nas wielu programistów, którzy są już aktywni na rynku i mają pewne doświadczenie, ale chcieliby wzmocnić swoje kwalifikacje. Część z nich otwarcie mówi o tym, że trudniej jest znaleźć wymarzony projekt i trzeba się mocno postarać, żeby objąć wybrane stanowisko. To nie znaczy, że pracy nie ma, tylko że trzeba się jeszcze bardziej wykazać. I dlatego część z nich inwestuje w dalszy rozwój - komentuje Magdalena Rogóż.

Zdaniem Barbary Kowalewskiej po uszczupleniu zespołów w niektórych organizacjach rynek IT wygląda obecnie najstabilniej w firmach produktowych.

- Tu wraz z rozwojem produktu cały czas są potrzeby. Również w rodzimych software house'ach, mimo częściowej redukcji zespołów, sytuacja wydaje się stabilna. Szansą rozwojową jest dla nich z jednej strony podejmowanie zleceń od rodzimych organizacji, które wcześniej nie były tak chętnie obsługiwane. Z drugiej strony stworzenie przewag cenowo-jakościowych dla zagranicznych klientów, gdzie stawki w czasie pandemii zbliżyły się do poziomu zachodnich software house'ów – tu nadal istnieje przestrzeń do negocjacji. Sytuacja powinna się za jakiś czas unormować, jednak będzie to już nowa norma, ponieważ obecny czas nauczył nas bardziej efektywnego zarządzania wydatkami - tłumaczy Barbara Kowalewska.

Specjalistów brakuje nadal i będzie ich potrzeba więcej

Rynek dostosowuje się do zmian, które są wynikiem zarówno pandemii, jak i postępującego rozwoju technologicznego. Nie oznacza to jednak, że nagle specjaliści IT przestaną być potrzebni. Wręcz przeciwnie. Jak mówi Magdalena Rogóż, specjalistów brakuje nadal i będzie ich potrzeba więcej.

- Różnica może być jednak taka, że będzie się oczekiwało od nich większych kwalifikacji lub poruszania się w konkretnych technologiach. To z kolei będzie wymuszało zwiększania stacku technologicznego, z którego korzystają specjaliści w tej branży - podsumowuje Rogóż.

Specjalista IT coraz bardziej aktywny na rynku pracy

Zdaniem liderki zespołu rekrutacji stałych w Experis Justyny Mazur choć pracodawcy liczą, że aktualna sytuacja w branży przyczyni się do wyhamowania presji płacowej, to jednak kandydaci niechętnie rewidują swoje wymagania.

- Dzieje się to jedynie w przypadku, gdy dana osoba jest aktualnie bez pracy, wówczas jest gotowa do większej elastyczności finansowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zyskuje wielu nowych zwolenników po stronie pracowników. Doceniają oni bowiem poczucie stabilności i dodatkowe zabezpieczenia wynikające z tej formy współpracy. Tymczasem pracodawcy ostrożniej podchodzą do tworzenia nowych miejsc pracy, obawiając się niepewnej sytuacji gospodarczej - mówi Justyna Mazur.

- Zauważamy również zmianę postawy specjalistów z sektora IT, którzy coraz częściej aktywnie poszukują ofert zatrudnienia. To dość nowa sytuacja dla tego sektora, w którym dominował profil pasywnego kandydata, którego to rekruter próbował zainteresować nową ofertą zawodową – dodaje.

