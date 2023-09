Krótszy tydzień pracy w Polsce. Te branże będą pracować 4 dni w tygodniu

Wprowadzenie, w perspektywie dekady 4-dniowego tygodnia pracy jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach. Gdzie się nie sprawdzi? W usługach publicznych oraz w wielu sektorach przemysłu, budownictwa i handlu.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że co trzeci pracownik chciałby benefitu w postaci 4-dniowego tygodnia pracy.

Zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy (automatyzacja procesów, większe znaczenie robotów) sprawią, że w dłuższej perspektywie rozmowy o skróceniu czasu pracy będą pojawiały się częściej.

Ponad jedna czwarta pracowników oczekuje, że w najbliższych latach dostaną dodatkowy wolny dzień w tygodniu. Kilka dni temu Nowa Lewica zgłosiła propozycję 35-godzinnego tygodnia pracy. Czy skrócenie tygodnia pracy jest w ogóle możliwe?

Kodeks pracy sprzyja skróceniu tygodnia pracy

Jak podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan, przepisy Kodeksu pracy pozwalają wprowadzić rozwiązanie krótszego tygodnia pracy. Jest nawet system skróconego tygodnia pracy, gdzie praca świadczona jest 4 dni w tygodniu z wydłużonym dobowym systemem czasu pracy. Takie rozwiązanie jest też możliwe do natychmiastowego stosowania w ramach indywidualnego systemu czasu pracy, a po części także zadaniowego systemu czasu pracy.

- Czy jednak wprowadzenie skróconego tygodnia pracy, np. do 32 godzin, przełoży się na wyższą wydajność i firma nie straci pozycji konkurencyjnej, a zyska zadowolonych i wypoczętych pracowników, którzy w krótszym czasie poradzą sobie z większą liczbą zadań? Przeprowadzane pilotaże wskazują, że jest to możliwe, ale w specyficznych organizacjach. Największe szanse na 4-dniowy tydzień pracy mają pracownicy zatrudnieni w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym czy IT. Tutaj są możliwości skracania tygodnia pracy przy monitorowaniu kosztów i wydajności – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Krótszy czas pracy dla wybranych. Są branże, w których się nie sprawdzi