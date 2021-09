Krótsza praca się opłaca. Zaskakujące wyniki eksperymentów

Niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Na takie korzyści ze skrócenia czasu pracy zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny.

Autor: KDS

• 2 wrz 2021 20:00





Zmniejszenie wymiaru czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowej płacy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników (Fot. Pixabay)

REKLAMA

PIE w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego wziął na tapetę wyniki eksperymentów dotyczących skrócenia czasu pracy.

Informuje w nim, że przeprowadzone do tej pory eksperymenty wskazują, iż zmniejszenie wymiaru czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowej płacy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.

- Najważniejszą rzeczą w takich projektach jak skrócenie czasu pracy jest gotowość organizacji do wprowadzania wszelkich zmian ułatwiających pracownikom realizację tych samych zadań, ale w krótszym czasie - mówi Łukasz Szymula, country manager Poland & CEE w Tradedoublerze, firmy, która już pracuje krócej niż wynosi norma.

Dyskusja nad wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy czy skróceniem dziennego jej wymiaru z 8 do 6 godzin trwa w najlepsze od kilku lat. Co chwilę kolejne państwa czy regiony informują o rozpoczęciu "eksperymentu" w tym zakresie. Mowa o eksperymencie, bo na razie żaden kraj czy też branża nie zdecydowały się na stałe skrócić czasu pracy. Zrobiły to pojedyncze firmy. Niedawno Unilever poinformował, że przetestuje krótsze godziny pracy dla wszystkich swoich pracowników (81 osób) w Nowej Zelandii, pozwalając im zdecydować, które cztery dni chcą przepracować w każdym tygodniu. Także polski oddział firmy marketingowej Tradedoubler wprowadził krótszy czas pracy.

- Najważniejszą rzeczą w takich projektach jak skrócenie czasu pracy jest gotowość organizacji do wprowadzania wszelkich zmian ułatwiających pracownikom realizację tych samych zadań, ale w krótszym czasie. Kluczem jest wyeliminowanie wszystkich nieefektywnych działań, procesów, które nie pozwalają nam być produktywnym. Jest to ciągła praca nad takimi zmianami. I w tym sensie uważam, że taki projekt to projekt pracowników – oni naprawdę najlepiej wiedzą, co działa mało efektywnie. Wokół takiego podejścia budujemy pewną postawę, kulturę – zgodę na niezgodę, że coś jest mało produktywne, pozbawione sensu, nieefektywne – wyjaśniał w rozmowie z PulsemHR.pl Łukasz Szymula, country manager Poland & CEE w Tradedoublerze.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl Obecnie Hiszpania rozpoczyna testowanie takiego pomysłu – w eksperymencie weźmie udział 200 małych i średnich firm. Wyniki eksperymentu hiszpańskiego poznamy za trzy lata, jednak już teraz pewnych informacji dotyczących skutków skróconego czasu pracy dostarczają badania przeprowadzone na mniejszą skalę w innych częściach świata. Długa lista testujących W swoim materiale PIE zwraca uwagę, że przeprowadzone do tej pory eksperymenty wskazują, iż zmniejszenie wymiaru czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowej płacy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników. - Do eksperymentów potwierdzających taki wynik należą między innymi te przeprowadzone w firmach Perpetual Guardian (Nowa Zelandia), Toyota (Szwecja) i Microsoft (Japonia). W serwisie Toyoty po wprowadzeniu 6-godzinnego dnia pracy produktywność wzrosła o 14 proc., zaś przychody firmy o 25 proc. w stosunku do standardowego 8-godzinnego dnia pracy. Pomysł testowany był również w Polsce, głównie w firmach z sektora IT. Firmy, które wprowadziły 6-godzinny bądź 4-dniowy tydzień pracy, wskazują, że rozwiązanie takie zwiększyło produktywność ich pracowników – napisali eksperci z PIE. Z kolei – jak dodają – w instytucjach sektora publicznego skrócenie wymiaru czasu pracy wiązało się z podniesieniem poziomu jakości świadczonych usług przy równoczesnym utrzymaniu produktywności. Czytaj więcej: 4-dniowy tydzień pracy? "Prędzej czy później dojdziemy do tego" - Wskazują na to między innymi lokalne eksperymenty przeprowadzone w Szwecji i na Islandii. W większości z nich, zwłaszcza w administracji, możliwe było przeorganizowanie pracy zespołów w taki sposób, żeby dostępność usług świadczonych mieszkańcom nie zmieniła się – wyjaśniają. Podają też przykład domu opieki nad seniorami w Svartedalen w Göteborgu. W latach 2015-2017 skrócono tam dzienny wymiar czasu pracy 68-osobowej załogi z ośmiu do sześciu godzin. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy wiązało się z koniecznością zatrudnienia 17 nowych pracowników, co oznaczało wzrost rocznych nakładów o 1,2 mln euro. Inicjatorzy eksperymentu w Göteborgu wskazywali jednak, że mimo wzrostu kosztów o 20-30 proc. całkowity efekt fiskalny mógłby być dodatni, biorąc pod uwagę spodziewany spadek bezrobocia związany ze zwiększeniem zatrudnienia oraz zmniejszeniem absencji chorobowej pracowników i wartości wypłacanych im zasiłków chorobowych. Lepsze życie pracowników PIE wskazuje, że większość przeprowadzonych eksperymentów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, wiązała się z poprawą jakości życia pracowników. Zaobserwowano wśród nich niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Z kolei w przypadku domu opieki okazało się, że mniejszy wymiar czasu pracy załogi prowadził do wzrostu jakości usług – większej liczby aktywności organizowanych dla podopiecznych instytucji. - Przeprowadzone badania sugerują, że efekty skrócenia czasu pracy mogą silnie zależeć od charakteru pracy i mogą być silnie zróżnicowane pomiędzy sektorami gospodarki. W niektórych przypadkach skrócenie czasu pracy może oznaczać konieczność zwiększenia nakładów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Dotyczyć to może zwłaszcza firm prywatnych dostarczających usług konsumenckich, przemysłu, a także sektora opieki zdrowotnej, które wymagają pracy zmianowej – podsumowują w swojej publikacji eksperci PIE. Czytaj więcej: Czterodniowy tydzień pracy. Bogaci są za. A my? Zaznaczają też, że dodatkowo wyniki eksperymentów sugerują, że pozytywny wpływ skrócenia czasu pracy na produktywność obserwowany był głównie w firmach świadczących usługi z dziedziny nowych technologii, a także w administracji publicznej. - Warto jednak wskazać, że wszystkie omawiane eksperymenty zostały przeprowadzone w sektorach i organizacjach, które spodziewały się, że w ich warunkach możliwe jest osiągnięcie korzyści ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy - czytamy w materiale PIE. Ministerstwo obserwuje Kiedy Hiszpania ogłaszała dołączenie do państw sprawdzających efekty krótszego tygodnia pracy, zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie dział praca wrócił do resortu rodziny i polityki społecznej), jak zapatruje się na to rozwiązanie. - Polska jest liderem niskiego bezrobocia w Europie. Potrzeby kadrowe pracodawców, pomimo pandemii, są impulsem do legalizowania w skali roku pracy blisko 1,5 mln obcokrajowców. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy propozycja hiszpańska mogłaby być interesująca dla Polski, trzeba stwierdzić, że nie jest to rozwiązanie adekwatne. Jednocześnie zaznaczamy, że mamy świadomość, iż – jak wskazują niektórzy naukowcy – skrócenie czasu pracy to być może dobry pomysł na zwiększenie produktywności, poprawę zdrowia psychicznego pracowników czy nawet walkę ze zmianami klimatycznymi. Elastyczne działanie pracodawców opiera się w Polsce na zapisach ustawowych Kodeksu pracy – wyjaśniał resort pracy. Podkreślał też, że mimo to z pewnością będzie przyglądać się z zainteresowaniem, jakie efekty przyniesie hiszpańskie rozwiązanie w przyszłości.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.