Krótsza izolacja, koniec z kwarantanną z kontaktu. Ministerstwo ogłasza zmiany

Minister zdrowia ogłasza początek końca pandemii i skraca długość trwania izolacji. Od 15 lutego obowiązuje 7-dniowa izolacja dla wszystkich i kwarantanna dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny.

km

• 9 lut 2022 13:07





Minister zdrowia Adam Niedzielski (fot. Twitter)

REKLAMA

- Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ - przekazał podczas konferencji prasowej minister zdrowia minister Adam Niedzielski.

Podczas konferencji ogłoszono decyzje dotyczące długości izolacji i kwarantanny. To wyjątkowo ważne informacje z perspektywy pracodawców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zmieniamy zasady izolacji i kwarantanny. Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację zamiast 10-dniowej. Również od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny - podkreślał Niedzielski.

To nie jedyne zmiany. Zadecydowano o likwidacji kwarantanny z kontaktu (od 11 lutego na kwarantannę nie trafią osoby w wyniku wywiadu epidemiologicznego) oraz kwarantanny z przyjazdu. W ostatnim przypadku kwarantanna pozostaje wyłącznie dla osób nieposiadających unijnego certyfikatu COVID-19.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację. Zmieniamy też zasady dot. kwarantanny. pic.twitter.com/5Wm9ZxLU04 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 9, 2022

Zmiany dotkną również nauczanie zdalne.

- Przyspieszamy powrót do nauki stacjonarnej o tydzień dla klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Nauka zdalna nie będzie trwała do końca ferii. Uczniowie wrócą do szkoły 21 lutego - poinformował minister edukacji Przemysław Czarnek.

Minister @CzarnekP na konferencji w @MZ_GOV_PL: Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauka zdalna będzie trwała krócej, niż zapowiadaliśmy. pic.twitter.com/ehtan6uEaN — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 9, 2022 - Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji czy wprowadzenia bardziej łagodnych regulacji - tak, żebyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania - dodał szef MZ.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.