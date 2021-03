Koszty pracy zdalnej. Co dalej ze zmianami Kodeksu pracy?

Definicja pracy zdalnej ale też wyjaśnienie kwestii zwrotu kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę. To dwa główne elementy, jakich do tej pory nie udało się rozstrzygnąć stronom pracującym nad zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi home office. Co dalej z nimi? We wtorek wyjaśni to na łamach PulsHR.pl Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Minął rok, odkąd rozpoczęliśmy pracę zdalną (Fot. Pixabay)

Mimo, że minął rok od przejścia na pracę zdalną, krajowa legislatura nadal nie uregulowała wszystkich kwestii związanych z home office.

Po nieco burzliwych konsultacjach społecznych projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wrócił do resortu. Co będzie dalej? - zastanawia się Milena Krasuska, chief operations officer w Grupie Assay.

Odpowiedź m.in. na to pytanie poznamy już jutro (9 marca) na łamach PulsHR.pl. Wiceminister Iwonę Michałek o postępy prac nad zmianami dotyczącymi home office w Rządowej Ławie zapytał Adam Sierak, dziennikarz portali WNP.pl i PulsHR.pl.

Dyskusja o nowelizacji Kodeksu pracy przyspieszyła wraz z tzw. ustawą covidową z marca 2020 roku. Wtedy też oficjalnie określono zasady delegowania na home-office pracowników ze względu na zagrożenie epidemiologiczne (oraz “w okresie do 3 miesięcy po stanie zagrożenia lub epidemii”). Tylko przepisy związane z tym rozwiązaniem zapisano w tzw. ustawach covidowych. Oznacza to, że mają one swój termin ważności.

- Dla polskiego etatowca był to początek nadziei na pewne odświeżenie przepisów dotyczących pracy na odległość, ponieważ do tej pory krajowe prawodawstwo dopuszczało wyłącznie tzw. telepracę, którą określa rozdział IIb KP. Pierwsza nowelizacja dotycząca definicji “telepracownika” weszła w życie 1 grudnia 2020 roku, jednak już wcześniej ustawa określała bardzo istotne z perspektywy zatrudnionego kwestie formalne - mówi Milena Krasuska, chief operations officer w Grupie Assay.

Czytaj więcej: Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracownicy mają jasno sprecyzowane oczekiwania

Przykładowo Kodeks zakazywał dyskryminacji pracowników zdalnych względem ich kolegów i koleżanek w biurze. W art. 6715. § 1. czytamy: “Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.” Ekspertka podkreśla, że ten, jak i inne przepisy Kodeksu pracy dawały zatrudnionym względne poczucie bezpieczeństwa.

- Projekt poszerzony m.in. o kwestie sanitarne i epidemiologiczne Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii przedstawiło Radzie Dialogu Społecznego rok temu i dopiero teraz RDS stwierdziło, że… nie ma porozumienia co do definicji pracy zdalnej. Dlaczego akurat ten fragment wywołał najwięcej kontrowersji? “Praca zdalna” bowiem ma zastąpić określenie “Telepraca”. Tylko tyle, i aż tyle - komentuje Milena Krasuska. Praca zdalna a dyskusja o zmianie Największym novum (pomijając kwestię nazewnictwa) ma być uszczegółowienie miejsca wykonywania pracy na odległość. Resort chciał, aby praca zdalna mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, albo w innym miejscu ustalonym wspólnie przez pracownika i pracodawcę. W procesie ustalania miejsca pracy zdalnej brałby udział pracownik, pracodawca i zakładowe związki zawodowe. Co, jeśli w danej firmie nie funkcjonują tego typu organizacje? W tej sytuacji pałeczkę przejmuje pracodawca, ustalając kwestię wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Delegacja na home-office mogłaby również mieć miejsce z inicjatywy samego pracodawcy lub po uprzedniej zgodzie — z inicjatywy pracownika. Zobacz pierwszą wersję zmian w Kp dotyczącą pracy zdalnej: Praca zdalna po nowemu. Mamy projekt zmian w Kodeksie pracy Jednak w trakcie prac okazało się, że nie ma jednomyślności między przedstawicielami pracowników i pracodawców. Nie udało się osiągnąć porozumienia w takich kwestiach jak definicja pracy zdalnej (w zakresie swobody wyboru miejsca świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, możliwość świadczenia pracy w całości jako pracy zdalnej) oraz zwrot kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę. Strony się okopały Obecnie nad projektem pracuje Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii. Adam Sierak, dziennikarz WNP.pl i PulsHR.pl zapytał wiceminister Iwonę Michałek, która w resorcie odpowiada za sprawy związane z rynkiem pracy o postępy nad zmianami w Kodeksie dotyczącymi pracy zdalnej. Wiceminister nie ukrywa, że jest z nimi problem. - Pracodawcy i związki zawodowe strasznie okopały się na swoich pozycjach i w pewnych sprawach trudno się im porozumieć. Mimo tego ten projekt jest tak ważny i tak oczekiwany, że znajdzie swój szczęśliwy finał – mówi w rozmowie z prowadzącym Rządową Ławę. Wiceminister wyjaśniła również jak resort postrzega kwestię kosztów pracy zdalnej czy bezpiecznego obiegu dokumentów, który pracodawcom również sprawia nieco trudności. Cała rozmowa z Iwoną Michałek we wtorek na łamach PulsHR.pl .

