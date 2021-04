Koszty pracy coraz wyższe. Polski pracownik i tak trzy raz tańszy niż w strefie euro

Rosną koszty pracy w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej) oszacowano na 28,5 euro w UE i 32,3 euro w strefie euro. Rok wcześniej było to odpowiednio 27,7 euro i 31,4 euro. W Polsce pracodawca płaci średnio 11 euro za godzinę.

Godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły 28,8 euro w UE i 34,8 euro w strefie euro

Z danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że średnie godzinowe koszty pracy (wchodzi w to wynagrodzenie liczone wraz ze wszystkimi podatkami, składkami na ZUS czy benefitami pozapłacowymi) mocno różnią się między państwami członkowskimi UE. Najniższe odnotowano w Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 euro) i na Węgrzech (9,9 euro), a najwyższe w Danii (45,8 euro) i Luksemburgu (42,1 euro) i Belgii (41,1 euro). W Polsce jest to 11 euro. Rok wcześniej było to 10,7 euro.

Oznacza to, że mimo wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju, polscy pracownicy nadal są jednymi z najtańszych w Europie.

Analizując koszty pod kątem branż, okaże się, że godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły 28,8 euro w UE i 34,8 euro w strefie euro. W budownictwie były one równe odpowiednio 25,6 i 29 euro. W usługach wyniosły 28,2 euro w UE i 31,1 euro w strefie euro. W gospodarce niezwiązanej z biznesem (z wyłączeniem administracji publicznej) wynosiły one odpowiednio 29,7 i 33,1 euro.

Eurostat podaje, że w latach 2019-2020 godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 3,1 proc. w UE i o 2,9 proc. w strefie euro.

W strefie euro wzrost miał miejsce we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Malty (-4,7 proc.), Cypru i Irlandii (po -2,7 proc.). Największy wzrost odnotowano w Portugalii (+8,6 proc.), Litwie (+7,5 proc.) i Słowacji (+7 proc.), najmniejszy w Luksemburgu (+0,5 proc.), Finlandii (+0,7 proc.) i Holandii (+0,8 proc.).

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły we wszystkich państwach członkowskich w 2020 r. Z wyjątkiem Chorwacji (-1 proc.), przy czym największy wzrost odnotowano na Węgrzech (+7,9 proc.), Bułgarii (+7,8 proc. ), Czechach (+7,4 proc.) i Rumunii (+7,2 proc.). Najmniej wzrosły w Szwecji (+1,1 proc.) i Danii (+2 proc.).

