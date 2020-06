Koszmar polskich firm: Tysiące godzin pracy specjalistów nad analizą prawa podatkowego

Średnia polska firma musi poświęcić nawet 2,8 etatu specjalisty rocznie, aby się sprawnie rozliczyć.

To jeden z najgorszych wyników w Europie.

Na ten wynik składa się nie tylko skomplikowane prawo podatkowe, ale także jego częste zmiany.

Skomplikowane regulacje podatkowe oraz częste zmiany prawa sprawiają, że firmy działające w Polsce muszą poświęcać mnóstwo czasu na spełnienie wszystkich wymogów. 32 polskie firmy należące do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej odpowiedziały na ankietę, z której wynika m.in., że muszą przeznaczać ponad 4,5 tys. godzin rocznie na pełne zrealizowanie obowiązku sprawozdawczego. Przekłada się to średnio na 2,8 etatu. Z ankiety wynika także, że średnia polska firma, zatrudniająca od 50 do 250 osób, musi rocznie wysłać 208 stron dokumentów do urzędów publicznych.

Ankieta została podzielona na kilka części. W pierwszej części firmy odpowiadały na pytania dotyczące wewnętrznego raportowania. Okazuje się, że firmy w Polsce na rozliczenie podatków i sprawozdawczość przeznaczają rocznie średnio ponad 2,7 tys. godzin swoich pracowników. Na to jedno zadanie muszą przeznaczyć 1,7 etatu specjalisty finansowego (nie licząc innych zadań spoczywających na tych specjalistach).

Źródło: Polsko-Szwajcarka Izba Gospodarcza

Część przedsiębiorstw prowadzi zadania związane z raportowaniem w ramach outsourcingu. Z tego rodzaju wsparcia korzysta 34 proc. ankietowanych firm. Firmy, które korzystają z tego rodzaju wsparcia, deklarują, że rocznie w ramach raportowania finansowego zlecają na zewnątrz średnio 2,8 tys. godzin, czyli ponad 1,7 specjalistów pracujących przez 8 godzin dziennie.

W przypadku dużych firm jest to niemal 4 tys. godzin, czyli ponad 2,4 pełnego etatu. Jeśli więc przemnożyć liczbę deklarowanych godzin (2,8 tys.) przez odsetek tych, które korzystają z outsourcingu (34 proc.), okazuje się, że w całej grupie badanych przedsiębiorstw średnia liczba godzin wynosi 954 rocznie.

Inną formą zlecenia na zewnątrz części prac związanych z rozliczaniem podatków jest skorzystanie z usług firm doradztwa podatkowego. Jak wynika z badania, stałą formę współpracy z takimi dostawcami prowadzi 81 proc. badanych firm. Średnio w ciągu roku zlecają oni zadania, których wykonanie zajmuje doradcom podatkowym 313 godzin. Dla połowy firm, które korzystają na stałe

z takich usług, wiąże się to z kosztem nie większym niż 50 tys. zł rocznie. Dla 23 proc. firm koszt ten wynosi 50 - 200 tys. zł, natomiast 27 proc. przedsiębiorstw płaci za tę usługę nawet większe kwoty. Potrzeba wsparcia doradców podatkowych - jak czytamy w raporcie - to głównie skutek dużej zmienności prawa podatkowego w Polsce. Jak wynika z obliczeń Grant Thornton, w latach 2018 - 2019 w życie weszło 518 stron nowelizacji ustaw podatkowych. Oznacza to "wymianę na nowe” aż 31 proc. treści ustaw podatkowych. Duża zmienność przepisów podatkowych oraz digitalizacja procesów podatkowych sprawia, że firmy coraz częściej muszą także korzystać ze stałego wsparcia programistów, by uaktualniać systemy informatyczno-finansowe. Źródło: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Wprowadzenie obowiązku raportowania przez polskie firmy rozliczeń VAT Jednolitego Pliku Kontrolnego zapoczątkowało długotrwały i rozłożony na lata proces przenoszenia całej sprawozdawczości finansowej do przestrzeni cyfrowej. Oba te zjawiska oznaczają, że służby finansowe w polskich firmach coraz mocniej zmuszone są do współpracy ze służbami IT, aby mogły automatyzować procesy księgowe oraz wdrażać zmiany regulacyjne do swoich systemów teleinformatycznych. Z informacji przekazanych przez ankietowane firmy wynika, że średnia liczba wdrożeń IT w ciągu roku wynosi 314. W podsumowaniu, autorzy analizy wskazują, że rozliczenie podatków w Polsce zajmuje 2 razy więcej czasu niż średnia w grupie OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz nawet 5 razy więcej czasu niż w samej Szwajcarii. Pełna treść raportu w dziale Multimedia

