Korzystasz z home office? Czas uporządkować przestrzeń

Praca z domu dla wielu stała się standardem lub częstą alternatywą dla wizyt w biurze. Aby wykonywać ją wygodnie i efektywnie, należy poczynić pewne przygotowania. Sprawdźcie nasze propozycje dla domowych biur.

HouseMarket.pl/Raf

HouseMarket.pl/Raf • 19 mar 2022 15:00





Elementem home office, bez którego o pracy nie może być mowy, jest komputer z dostępem do Internetu. (Fot. unsplash.com)

REKLAMA

Mimo wzrostu popularności pracy zdalnej, blisko 40 proc. (CBRE) z nas postrzega ją jako bardziej męczącą niż praca stacjonarna. Jedną z kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak dostosowania warunków w domu do obowiązków zawodowych na pełen etat.

Dlatego najwyższy czas, by przyjrzeć się swojemu komfortowi pracy z domu i znacząco go podnieść. Jeżeli część życia zawodowego rozgrywa się w prywatnych czterech ścianach, warto zainwestować w rozwiązania usprawniające przestrzeń. Wpłynie to pozytywnie na każdy aspekt naszej pracy – szczególnie na skupienie, tak potrzebne przy zadaniach umysłowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Poczta zwolniła pracownika za wypowiedź o wojnie na Ukrainie

Od czego zacząć?

- Podstawą biurowej pracy jest solidne biurko, na którym opierają się wszystkie nasze obowiązki. Do tego celu warto wybrać systemy, które zostały zaprojektowane właśnie z myślą o potrzebach pracownika i jego kilkugodzinnej aktywności - mówi Michał Kichler, manager ds. doradztwa technicznego i szkoleń Häfele.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.