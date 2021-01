Koronawirusowe Wektory 2020 rozdane

Pracodawcy RP po raz kolejny wręczyli przyznawane od 2002 roku "Wektory". Tegoroczna edycja, z powodu sytuacji epidemiologicznej była wyjątkowa. - Jesteście bohaterami! Rozumiecie jak nikt inny, że nasze życie opiera się na dwóch fundamentach. Zdrowiu i gospodarce! I że trzeba dbać o nie tak samo - powiedział podczas gali wręczenia nagród prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Wektory 2020 wyjątkowe są przede wszystkim ze względu na pandemię i wywołany przez nią ciężki kryzys gospodarczy (fot. Pracodawcy RP)

W tegorocznej edycji wyróżnień, nagrody odebrało siedmiu laureatów.

Wektor 2020 trafił w ręce: dr hab. n. med. Jakub Swadźby, Jerzego Staraka, Andrzeja i Aleksandra Hass, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Mariusza Gatzy oraz Artura Skiby.

Jak przypomniał Andrzej Malinowski, Wektory 2020 są wyjątkowe przede wszystkim ze względu na pandemię i wywołany przez nią ciężki kryzys gospodarczy.

- Nagrody Wektorów są zawsze wyjątkowe ze względu na laureatów. Zostają nimi bowiem ci, którzy najbardziej przysłużyli się rozwojowi polskiej przedsiębiorczości – powiedział prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podczas otwarcia uroczystości, która w tym roku odbyła się w formie hybrydowej.

W tegorocznej edycji wyróżnień, nagrody odebrało siedmiu laureatów (fot. Pracodawcy RP)

W tegorocznej edycji wyróżnień, nagrody odebrało siedmiu laureatów. Jako pierwszy statuetkę Wektora odebrał dr hab. n. med. Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych "Diagnostyka". Kapituła nagrodziła go „za to, że niemal przez ćwierć wieku konsekwentnie realizował swój biznesowy plan nieustannie wierząc w sukces, a także za to, że ten sukces osiągnął w dwustu procentach, budując największą w Polsce sieć laboratoriów diagnostycznych, która dziś jest jednym z najmocniejszych atutów w krajowym arsenale walki z pandemią".

- Przede wszystkim dziękuję pracownikom Diagnostyki, którzy przyczynili się do otrzymania tej nagrody, którzy od początku walczyli na pierwszej linii frontu z koronawirusem – powiedział prezes Jakub Swadźba.

Kolejny Wektor „za to, że swoim talentem i pasją zmienił lokalną firmę w narodowego czempiona. Za wizjonerskie podejście do rozwoju przemysłu farmaceutycznego, które przyniosło Polsce rozwój innowacyjnego sektora biotechnologii, a w chwili kryzysu pomogło walczyć z pandemią COVID-19" – trafił do Jerzego Staraka, przewodniczącego rady nadzorczej Polpharma i Polpharma Biologics Group.

- Chciałbym serdecznie podziękować Kapitule za to wyjątkowe wyróżnienie. Wektor w matematyce charakteryzuje się tym, że ma określony kierunek, zwrot i długość. Cieszę się, że kierunek, który sobie wytyczyłem wiele lat temu, czyli rozwój nowoczesnego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego w Polsce okazał się tym, który prowadzi do sukcesu – powiedział odbierając nagrodę. Trzeci Wektor trafił w ręce dwóch laureatów. Otrzymali go Andrzej Hass i Aleksander Hass, właściciele Hass Holding „za stworzenie potężnego holdingu o globalnym zasięgu oraz za wyjątkowy model sukcesji oparty na współpracy ojca i syna. Za wykazanie przy tej skomplikowanej operacji cierpliwości, determinacji oraz za umiejętność połączenia rozwoju firmy z rozwojem osobistym". - Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Otrzymanie Wektora 2020 w kategorii sukcesji, jest nie tylko dla mnie, ale i całej rodziny olbrzymim zaszczytem. Ta nagroda jest także olbrzymim zobowiązaniem wobec moich współpracowników, że przekazuję Holding w dobre ręce. Wierzę w stu procentach, że mój syn będzie dużo lepszym przywódca ode mnie – powiedział Andrzej Hass. Pokoleniowe odebranie nagrody, było symboliczną "zmianą warty" w firmie. - Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, a jednocześnie dowód na to, że realizuję przejmowanie firmy w sposób wyważony i akceptowalny przez naszych Współpracowników. A wszyscy wiemy, że proces sukcesji jest procesem niezwykle skomplikowanym. Wierzę, że będę godnie reprezentować Hass Holding zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wierzę też, że nigdy nie zawiodę swojego Ojca i będę konsekwentnie realizować jego dzieło – dodał Aleksander Hass. Wektor 2020 trafił w ręce ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rektor uczelni w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zgodnie z laudacją otrzymał Wektora „za poświęcenie w krzewieniu idei służących społeczeństwu oraz gospodarce, a także za rzadką umiejętność łączenia świata nauki z biznesem. Za wspaniały praktyczny efekt tej umiejętności, czyli utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, w którym mogą powstawać zaawansowane technologie wykorzystywane w przemyśle". Piątego Wektora otrzymał Mariusz Gatza, obecnie prezes zarządu Orange Moldova, a wcześniej wiceprezes Orange Polska – „za to, że przez dwie dekady zarządzania jedną z największych firm telekomunikacyjnych zrealizował tyle projektów i zainicjował tyle programów, że dziś śmiało możemy nazwać go „ojcem polskiego internetu". Za to, że dał Polakom pierwszą bramę do cyfrowego świata – Neostradę". Ostatnią, szóstą statuetką został uhonorowany Artur Skiba, prezes zarządu Antal. Kapituła nagrodziła go „za to, że jego długoletnia i profesjonalna działalność na rynku rekrutacji specjalistów i menedżerów wpłynęła nie tylko na rozwój polskiej przedsiębiorczości, ale wypromowała nasz kraj jako atrakcyjne miejsce inwestycji oraz budowania kariery zawodowej". - W codziennej pracy kierujemy się maksymą „jeżeli chcesz iść szybko, idź sam. Jeżeli chcesz zajść daleko, należy iść razem". Dlatego chciałbym szczególnie podziękować mojemu zespołowi, bez którego wysiłku i ciężkiej pracy nie byłoby mnie tutaj i nie byłoby tej nagrody – podkreślił Artur Skiba. Wektory w cieniu koronkryzysu Jak przypomniał Andrzej Malinowski, Wektory 2020 wyjątkowe są przede wszystkim ze względu na pandemię i wywołany przez nią ciężki kryzys gospodarczy. - Gratulując laureatom, składam im oraz wszystkim polskim przedsiębiorcom podziękowania. Za to, czego dokonali! Za to, że walczyli i walczą do ostatka o swoje firmy oraz miejsca pracy. Za to, że nie boją się głośno mówić o potrzebach polskiej przedsiębiorczości! – mówił Prezydent Andrzej Malinowski. Wektory to przyznawane od 2002 roku nagrody Pracodawców RP. Przyznawane są wybitnym osobistościom ze świata gospodarki, polityki, kultury i mediów

