Koronawirus zaraził turystykę. Cierpi już cała branża

Według Global Business Travel Association koronawirus może kosztować przemysł turystyczny około 47 mld dolarów miesięcznie. Sporo stracą także linie lotnicze. International Air Transport Association prognozuje, że koronawirus zmniejszy globalne przychody linii lotniczych o 29,3 mld dolarów w 2020 roku. Mówi się otwarcie, że to kryzys, jakiego jeszcze nie było.

- Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z tak dużym wyzwaniem, jakie wywołał koronawirus. Uważam, że jest to nawet nieporównywalne z takimi skutkami dla turystyki, jakie miały miejsce po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, epidemii SARS czy nawet spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2010 - twierdzi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.



Ludzie z obawy przed koronawirusem zostają w domach i rezygnują z podróżowania. Wyjazdy odwołują też pracownicy. Nie z własnej woli. Wiele firm zaleca pracownikom całkowite odwoływanie wyjazdów służbowych co najmniej do końca marca, choć są i takie, które ten zakaz przedłużają do końca kwietnia.

Choć koronawirus obecny jest w Polsce zaledwie od kilku dni, już mocno szkodzi polskiej turystyce.

- To, że koronawirus ma wpływ na turystykę, jest już widoczne również w naszych hotelach. Jako hotelarze musimy wykazać się dużą empatią i zrozumieniem, dlatego w uzasadnionych przypadkach przy anulacjach rezerwacji hotele z grupy PHH nie będą obciążać gości kosztami niezrealizowanych noclegów - mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

We wszystkich obiektach hotelarskich należących do jego spółki wprowadzone zostały środki ostrożności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.



Z danych platformy Noclegi.pl wynika, że turyści rezygnują z podróżowania. Platforma podaje, że w ciągu ostatnich trzech tygodni o ponad połowę w porównaniu z rokiem 2019 spadła liczba rezerwacji w Sopocie. Ponad 40 proc. noclegów mniej zarezerwowano w Poznaniu i Gdańsku. Znacznie mniej turystów wybiera się również do Wrocławia i Warszawy, średnio jedna trzecia mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze.



- Wzrosło za to zainteresowanie ofertami z możliwością odwołania. Z obiektami często kontaktują się ci, którzy opłacili już rezerwacje bezzwrotne i pytają o możliwość anulowania, jednak na ten moment mało kto zgadza się na zwrot zaliczek - tłumaczy Grzegorz Kołodziej z platformy Noclegi.pl.

Jak zauważa, kolejne obiekty łagodzą warunki rezerwacji i płatności z wyprzedzeniem.

- Co ciekawe, nie obserwujemy spadku samego ruchu, czyli użytkownicy przeglądają oferty, szukają atrakcyjnych propozycji, jednak wstrzymują się przed rezerwacjami. Mamy stan zawieszenia i wyczekiwania - mówi.



Upadną tysiące firm

Sytuacja w branży jest kiepska, żeby nie powiedzieć - fatalna. Chodzi nie tylko stricte o firmy organizujące wyjazdy turystyczne, jak na przykład biura podróży.

- Turystyka to branża, która nie tylko sama generuje wpływy do budżetu, ale też w bardzo znaczący sposób oddziałuje na inne sektory gospodarki, takie jak handel, ubezpieczenia, gastronomia. Byt tych przedsiębiorców także zależy od wielkości ruchu turystycznego - zwraca uwagę Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, w liście wystosowanym do premiera.

Straci też sektor transportu autokarowego.

- Jeszcze kilka tygodni temu Polska była liderem w Europie w przewozach dla grup zorganizowanych. Dziś firmy transportowe nie mają zleceń i stają przed koniecznością zrywania umów leasingowych. Dla wielu z nich może to oznaczać bankructwo, co dotkliwie odczuje cała branża - twierdzi prezes PIT.



Paweł Niewiadomski podkreśla, że firmy turystyczne stały się z dnia na dzień niewiarygodne dla banków, dostawców, właścicieli lokali i innych, tylko dlatego, że istnieje podejrzenie, iż utraciły płynność finansową. W praktyce oznacza to, że każda transakcja obarczona jest koniecznością przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń finansowych lub uiszczania przedpłat.



W przekonaniu Polskiej Izby Turystyki niezbędne jest uruchomienie mechanizmów, które poprawiłyby płynność finansową firm. Chodzi przede wszystkim o możliwość wprowadzenia działań osłonowych dla przedsiębiorców i uspokajających klientów, których dotknęła masowa panika.

- Dziś tę branżę jeszcze można uratować bez wielkich nakładów, za kilka tygodni może być na to za późno - twierdzi prezes PIT.

Izba proponuje m.in. uruchomienie specjalnych, łatwo dostępnych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15-20 procent rocznego obrotu, dzięki którym przedsiębiorcy turystyczni pozyskaliby dodatkowe środki poprawiające płynność finansową utraconą z powodu masowego odwoływania wyjazdów. Domaga się też wprowadzenia szybkiej procedury zwrotu VAT.



Zdaniem Pawła Niewiadomskiego szybki zwrot VAT może być kluczowym elementem zapewnienia płynności wielu przedsiębiorców turystycznych w okresie potencjalnego kryzysu.

Specyficzna potrzeba występuje w przypadku organizatorów turystyki. Jeśli doszłoby do masowych anulacji imprez w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych, nieprzewidzianych okoliczności, organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązany do zwrotu wpłaty w terminie 14 dni. PIT apeluje także o przygotowanie mechanizmu czasowego zawieszenia, na określonych zasadach, obowiązku odprowadzania przez firmy branży turystycznej składek na ZUS.

Kolosalne straty

Branża podkreśla, że, choć już notuje straty, najgorsze może być dopiero przed nią.

- Straty w branży turystycznej będą uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji z koronawirusem, która, jak widzimy, jest bardzo dynamiczna. Jeżeli liczba zarażeń będzie spadać razem z nadejściem wiosny i kryzys się zakończy, to w II kwartale skutki będą najbardziej odczuwalne. Jeżeli choroba nie zostanie zwalczona, to w miesiącach letnich straty dla turystyki, w tym dla hoteli, będą bardzo wysokie. Jestem przekonany, że dla niektórych przedsiębiorców z rynku turystycznego, zwłaszcza małych przedsiębiorców, straty mogą okazać się nie do nadrobienia - uważa Gheorghe Marian Cristescu.

Jak dodaje, ważne jest, aby nie wpadać w panikę, podejmować wszelkie działania prewencyjne, stale analizować sytuację i być przygotowanym na podjęcie kolejnych kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa gości.



Miasta obserwują sytuację

Sytuację w turystyce stale obserwują samorządy. Nie ma co ukrywać, że turystyka wpisana jest w rozwój miast. Do Urzędu Miasta w Sopocie na razie nie dotarły informacje o drastycznym spadku rezerwacji.

-Obecnie hotele nie notują jednak alarmującego wzrostu odwołanych rezerwacji na sezon letni. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację. Mamy też nadzieję, że do sezonu turystycznego sytuacja wróci do normy - słyszymy w urzędzie.

Sopot zauważa, że sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa wpływa nie tylko na turystykę, ale również na inne gałęzie gospodarki.

- Obecnie trudno jednoznacznie wnioskować, jak duże konsekwencje będzie miał dla sezonu turystycznego i miejscowości nadmorskich koronawirus. Jeśli chodzi o Sopot, to miasto ma przygotowane i wdrożone procedury na wypadek wykrycia koronawirusa. Takie zdarzenie oczywiście nigdy nie pozostaje bez śladu, jednak obecnie nie ma powodu tworzenia czarnych scenariuszy. Najważniejsze jest przygotowanie wszystkich służb w mieście i dobra współpraca, a to w Sopocie działa bez zarzutu - słyszymy w magistracie.

Rząd pomoże branży?

Gheorghe Marian Cristescu informuje, że Ministerstwo Rozwoju, na czele z Jadwigą Emilewicz, podjęło już konkretne rozmowy na rzecz rozwiązań dla branży turystycznej.

- Jestem przekonany, że w krótkim czasie będziemy mieli pierwsze decyzje wspierające przedsiębiorców podczas tego kryzysu - mówi.

Co dokładnie proponuje resort rozwoju? Pakiet osłonowy, który przygotowuje rząd, zawiera szereg rozwiązań: ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.



Wśród konkretnych rozwiązań znalazło się przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 r. na 01.07.2020 r. nowego JPK, wcześniejsze zwroty VAT, ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019).

Do tego przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, będą mogli liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.



Pomoc może też przyjść z Senatu. Jak poinformował Bartosz Bieszyński, prezes agencji reklamowej San Markos, senacka komisja ustawodawcza pracuje nad nowelizacją specustawy dotyczącej koronawirusa, która weszła w życie kilka dni temu. W nowelizacji wnioskuje się o przekazywanie środków przedsiębiorcom, którzy wykażą, że w wyniku działań decyzji publicznych ponieśli konkretne szkody, przekazywanie środków przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w formie kredytu, który byłby w 50 proc. umarzany, zwolnienie hoteli od podatku, a branży autokarowej z opłacania w terminie rat leasingowych lub całkowite ich opłacenie przez rząd.