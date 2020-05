Koronawirus: większe zmartwienia mają mniejsze firmy

Jak wskazują autorzy badania, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, wyraźnie widać, że najlepiej swoją sytuację ekonomiczną oceniają średnie przedsiębiorstwa. Aktualnie sytuację finansową jako dobrą ocenia prawie 36 proc. z nich. W małych firmach taką opinię wyraziło 31 proc. badanych.

- Najgorszą ocenę swojej sytuacji ekonomicznej wystawili właściciele najmniejszych firm, w których różnica miedzy negatywnie oceniającymi sytuację, a tymi co oceniają ją pozytywie, jest bardzo wyraźna. Ponad połowa badanych mikrofirm przyznaje, że ich sytuacja finansowa jest zła. 16,7 proc. mówi, że jest dobra, a prawie 29 proc. ocenia, że ta sytuacja nie jest ani zła, ani dobra. A im większa firma, tym różnica w ocenach jest mniejsza - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Wyniki badania pokazują również, że co dziesiąta firma przyznaje, że koronawirus nie wpływa na jej działalność. Wśród nich mikro działalności stanowią jedynie 4 proc.. Ale wraz ze wzrostem firmy, wzrasta odsetek pozytywnych odpowiedzi. Do braku wypływu epidemii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyznaje się 16 proc. małych i 20 proc. średnich firm.

Większość, bo 58 proc. ankietowanych właścicieli firm z sektora MŚP mówi, że nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów, półproduktów czy podzespołów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług. Najmniejszy problem z dostawami mają średnie firmy, wśród których 64 proc. badanych mówi, że koronawirus na to nie wpływa.

- Każdy medal ma dwie strony, więc i epidemia dwojako wpływa na polskie przedsiębiorstwa. Widać jednak, że problem dostaw komponentów omija rodzime firmy. Jednak im przedsiębiorstwo mniejsze, tym zmartwienie większe, ale i tak nie jest źle. W małych zakładach 60 proc. mówi, nie ma problemów z dostawami. Potwierdza to ponad połowa mikrofirm, dokładniej 54 proc. – mówi Adam Łącki.

Zwiększenie produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług potwierdza co dziewiąty badany właściciel średniej firmy. W mikro firmach to zjawisko zauważa 2,4 proc. badanych. W małych przedsiębiorstwach, odsetek ten spada do 1,7 proc. badanych.

Co przyniesie przyszłość

Mimo tego, że aktualną sytuację ekonomiczną najlepiej oceniają średnie przedsiębiorstwa, to z większym optymizmem patrzą w przyszłość mikroprzedsiębiorcy, choć te różnice są niewielkie. Na pytanie o zmianę sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach, o poprawie lub zdecydowanej poprawie mówi 14 proc. z nich. Trochę mniej optymistów jest wśród średnich przedsiębiorstw (13,3 proc.) i w małych firmach (13 proc.).

Jednak zdecydowana większość badanych przyznaje, że obawia się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy przychody w ich przedsiębiorstwach zmaleją. Uważa tak aż 79 proc przedsiębiorców. O tym, że wzrosną bądź pozostaną na tym samym poziomie, przekonanych jest 11,5 proc. badanych. Najbardziej optymistyczni w tych przewidywaniach są właściciele średnich firm (26,7 proc.), zaraz za nimi są przedsiębiorcy z małych podmiotów (10 proc.), a na końcu mikrofirmy (8,6 proc.).

- Te obawy widać w zwiększonym zainteresowaniu windykacją. Rośnie świadomość przedsiębiorców, że utrzymanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania w trudnych czasach. W porównaniu z lutym, który był ostatnim miesiącem, w którym gospodarka funkcjonowała normalnie, liczba zleceń windykacyjnych wzrosła o 50 proc.. Firmy też znacznie szybciej decydują się na upominanie się o zapłatę. Nie czekają już miesiącami. O ile w lutym faktury przeterminowane do 30 dni stanowiły tylko 10 proc. zleceń, to w marcu było to już 14,5 proc., a w kwietniu blisko 18 proc.. Przedsiębiorcy przekazując sprawy do windykacji nie ukrywają, że potrzebują gotówki jak powietrza i nie mogą czekać jak jeszcze kilka miesięcy temu, bo inaczej firma upadnie - zauważa Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Firmy walczą z covid 19

Mimo zmian na rynku, firmy starają się na rożne sposoby wspierać walkę z koronawirusem. Przykładowo, zarząd firmy meblowej Agata zdecydował o przekazaniu 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego pod kątem walki z koronawirusem, o czym poinformowała Karolina Limanówka z biura prasowego.

- Wszyscy, zarówno nasi pracownicy, klienci oraz ich rodziny, stoimy w obliczu nowej, trudnej sytuacji i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość - mówił prezes Grzegorz Przondziono, wyjaśniając motywację przekazania 1 mln zł na sprzęt medyczny i środki zabezpieczenia sanitarnego.

Producent odzieży, firma 4F, na Instagramie ogłosiła akcję 4Fpomaga. W jej ramach firma zadeklarowała przekazywanie 20 proc. obrotu ze sklepu internetowego www.4F.pl dla największego szpitala zakaźnego w Polsce - MSWiA w Warszawie. Więcej o akcji zdradził we wpisie w serwisie społecznościowym twórca i prezes firmy 4F Igor Klaja.

Także fundacja PKN Orlen przekazała na ten cel 6 mln zł, zaś Grupa Lotos 5 mln złotych.