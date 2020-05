Koronawirus uderzył w żony i córki górników. Nie chcą ich w pracy

Sprawę opisali dziennikarze bielskiego oddziału "Gazety Wyborczej". Jak informują, pracodawcy wymagają od żon i córek górników potwierdzeń, że ich mężowie i ojcowie są zdrowi. W innym wypadku proszą je, aby nie przychodziły do pracy.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, gdzie pielęgniarki i inne pracownice z "górniczych" domów są proszone o nieprzychodzenie do pracy aż do momentu, gdy będą miały pewność, że ich mężom i ojcom nic nie dolega. W praktyce oznacza to otrzymanie dwóch negatywnych wyników badania. Zalecenie dyktowane jest względami bezpieczeństwa pozostałego personelu i samych pacjentów.

Leszek Modzelewski, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce w Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdza, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu zakładach pracy w Śląskiem. W rozmowie z "GW" opowiada, że niedawno odebrał telefon od kolegi z pracy, którego żona będzie mogła wrócić do pracy, kiedy mąż otrzyma obydwa wyniki negatywne. Warto zaznaczyć, że pierwszy wynik był negatywny, czyli górnik jest zdrowy.

Także jeden z górników kopalni Sośnica w Gliwicach, u którego potwierdzono obecność COVID-19, opowiada, że w podobnej sytuacji była jego żona. Kobieta została poproszona przez pracodawcę, by nie przychodziła do pracy. Jednak, czas, który spędziła na kwarantannie, ma liczony w pracy jako nieusprawiedliwioną nieobecność.