Koronawirus powodem niewypłacalności firm. Jest sposób, żeby uniknąć upadłości

Epidemia COVID-19 odbije się na polskiej i światowej gospodarce. Najbardziej wyeksponowaną na straty jest branża turystyczna, a także pozostałe branże w sektorze usług.

Również zagrożenie łańcucha dostaw jest bardzo niebezpieczne dla płynności firm obracających już nie tylko towarami z Chin. Ograniczenie importu i eksportu towarów nie pozostanie bez wpływu na wydolność finansową polskich firm handlujących w Azji i w Europie.

Polski ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom znajdującym się w kryzysie uniknięcie upadłości przez skorzystanie ze ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstwa - przypomina dr Patryk Filipiak, wspólnik w kancelarii Filipiak Babicz.

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych dochodzi między dłużnikiem a jego wierzycielami do zawarcia układu, który pozwala na zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - włącznie z odsetkami powstałymi przed dniem otwarcia tego postępowania, jak i w jego trakcie.

- Co istotne, ze ścieżki restrukturyzacji może skorzystać przedsiębiorca, który jeszcze nie stał się niewypłacalny - a jedynie jest zagrożony niewypłacalnością. Oznacza to, że nawet jeśli nie zaistniały jeszcze przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - a przedsiębiorca przewiduje, iż spowolnienie gospodarcze wywołane przez COVID-19 może negatywnie odbić się na jego płynności w niedalekim czasie - to już wtedy można z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować na pojawiające się problemy - komentuje dr Patryk Filipiak, wspólnik w kancelarii Filipiak Babicz.

O ile w przypadku restrukturyzacji nie ma mowy o konkretnym terminie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowanie, o tyle w przypadku upadłości przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności. Zgodnie z przepisami jednak, jako, że restrukturyzacja ma chronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości, pierwszeństwo rozpoznania przysługuje sprawie o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

