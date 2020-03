Koronawirus. Niższa pensja w zamian za pracę

52 proc. przebadanych pracowników jest spokojne o swoją przyszłość zawodową i deklaruje, że sytuacja w ich firmie jest stabilna. Dla 48 proc. przyszłość stoi pod znakiem zapytania i obawiają się oni, że stracą pracę lub nie otrzymają za nią wynagrodzenia.

Źródło: Raport „Praca w czasie kwarantanny”

– Najważniejsze, żeby zadbać o pracowników, dać im wsparcie, pokazać możliwości, by jak najmniej odczuli sytuację ekonomiczną. Wiele w rękach pracodawców i ich podejścia do pracowników, jak i tego, na co mogą sobie w danym momencie pozwolić – wyjaśnia Joanna Wanatowicz z Grafton Recruitment.

30 proc. chce zarabiać więcej

Mimo dość niepewnej sytuacji na rynku pracy 66 proc. badanych deklaruje, że jeszcze nie szuka nowej pracy. Robi to 34 proc. przepytanych.

Jak deklaruje 60 proc. przepytanych przez Gi Group i Grafton Recruitment, sytuacja kryzysowa nie wpłynęła na ich oczekiwania finansowe. 14 proc. jest skłonne zgodzić się na obniżkę pensji, aby zachować pracę. 26 proc. deklaruje, że chce w obecnej sytuacji zarabiać więcej.

źródło: Raport „Praca w czasie kwarantanny” HoReCa z największymi obawami

Największą determinację do działania deklarują pracownicy branży HoReCa. Prawie połowa z nich, 47 proc., deklaruje chęć zmiany branży, 59 proc. zatrudnionych w branży przyznaje, że aktywnie szuka pracy.

Połowa pracowników HoReCa (50 proc.) oczekuje od obecnego pracodawcy możliwości czasowego wstrzymania wykonywania obowiązków przy jednoczesnej wypłacie wynagrodzenia, co piąty (20 proc.) skłonny jest zgodzić się na obniżkę pensji, aby zachować pracę

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników fizycznych. Z badania wynika, że ponad 60 proc. z nich nie szuka nowej pracy. Jak tłumaczą autorzy badania, może być to spowodowane faktem, iż 54 proc. z nich nadal wykonuje swoje obowiązki.

Połowa pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie pracuje obecnie zdalnie, 22 proc. ciągle pozostaje w biurze. 38 proc. menedżerów obawia się, że sytuacja kryzysowa sprawi, iż stracą pracę, ale ok. 60 proc. nowej jeszcze nie szuka.