Koronawirus niszczy polski biznes. Nadciąga fala zwolnień

Koronawirus niszczy polski biznes niezależnie od wielkości firmy. Na pytanie, czy pandemia spowodowała spadek przychodów, twierdząco odpowiedziało aż 93 proc. przedsiębiorstw. Przy czym jedna trzecia z nich już straciła od 26 do aż 50 proc. przychodów. Od 51 do 75 proc. przychodów straciła niemal jedna czwarta firm.

- Nie mamy złudzeń. Koronawirus zainfekował polski biznes na dobre – z dnia na dzień firmy dosłownie stanęły. Perspektywy są słabe, a hucznie zapowiadana tak zwana tarcza antykryzysowa okazuje się dziurawa jak sito, firmy nie wierzą w jej skuteczność – mówi dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Niemal 54 proc. zapytanych przedsiębiorców oceniło rozwiązania Tarczy Antykryzysowej jako bardzo złe, a blisko 24 proc. jako złe. Tylko 7 proc. oceniło dobrze lub bardzo dobrze jej pierwotny sejmowy projekt (nie różniący się istotnie od pakietu ostatecznie przyjętego we wtorek).

Na pytanie, jaka propozycja „Tarczy” ma największe znaczenie, częstymi odpowiedziami opisowymi były: różnie ujęta kwestia zwolnień z ZUS oraz krótkie stwierdzenie: „żadna”.

Szykują się zwolnienia

Pracodawcy RP zapytali przedsiębiorców także o plany dotyczące redukcji zatrudnienia. Rokowania są złe. W marcu 2020 r. zwolnienia z powodu pandemii przeprowadziło niewiele ponad 30 proc. zapytanych firm.

Jednak pytanie o plany na kolejne trzy miesiące przyniosło niepokojące odpowiedzi – redukcję zatrudnienia planuje aż 66,5 proc. Skala redukcji jest różna, ale jedna piąta pytanych zamierza zwolnić od 11 do 20 proc. pracowników, a co dziesiąta – od 21 do 30 proc. załogi.

- Przedsiębiorców zagoniono w ślepy zaułek. Jeśli firma stoi, to nie zarabia. Jeśli wygląda na to, że firma postoi długo, przez pandemię, to nie ma ani sensu, ani możliwości zatrudniania takiej załogi jak jeszcze niedawno, kiedy firma działała na pełnych obrotach – mówi dr Sławomir Dudek. - A koszty pracy stanowią istotny element kosztów całkowitych, szczególnie w branżach usługowych, które najbardziej cierpią przy hamowaniu gospodarki. Między innymi z tego powodu biznes tak bardzo liczył na zdjęcie z niego składkowych obciążeń wynagrodzeń. A terminy kolejnych wypłat i podatków już nadchodzą. Niestety przedsiębiorcy zawiedli się. Podejmują więc jedyną decyzję, jaka przedłuży żywot ich firm – tną koszty, a to oznacza również redukcję zatrudnienia – mówi dr Dudek.