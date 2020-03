Koronawirus może utrudnić także pracę zdalną

Zdaniem Lisy Pierce, praca zdalna może doprowadzić do niespotykanego dotychczas przeciążenia sieci internetowej (fot. Shutterstock)

Amazon, Facebook, Google i Microsoft zalecają swoim pracownikom prace zdalną. Apple i IBM ograniczają do minimum konieczność podroży wśród pracowników. Z obawy przed epidemią koronawirusa firmy decydują się - jeśli pozwala na to specyfika firmy - na pracę zdalną swoich pracowników. Jak podkreśla Lisa Pierce, ekspertka amerykańskiego przedsiębiorstwa analityczno-badawczego Gartner, może to doprowadzić do niespotykanego dotychczas przeciążenia sieci internetowej.