Koronawirus. Jacek Santorski: Podnosi na duchu polska zaradność, choć sytuacja działa bardzo stresująco

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów Personnel Service pracę w wyniku epidemii i podjętych decyzji zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa w Polsce może stracić nawet około 2 milionów pracowników (zakładając, ze założenia Tarczy Antykryzysowej okażą się zbyt słabe). Centrum Analiz Ekonomicznych szacuje, że bez pracy może zostać 780 tys. osób, a skutki epidemii mocno wpłyną na domowe budżety.

W sondażu na zlecenie rp.pl, na pytanie "Czy obawiasz się utraty pracy albo obniżenia poziomu życia w związku z pandemią koronawirusa?", twierdząco odpowiedziało ponad 61 proc. przepytanych Polaków. Jak wyjaśnia Jacek Santorski, obawa o przyszłość zawodową jest jak najbardziej uzasadniona.

Przeczytaj: Koronawirus zaczyna dawać się we znaki rynkowi pracy

- To bardzo podstawowy czynnik. Być może z perspektywy Drabiny Maslowa nie będzie pierwotny, nie jest też tak pierwotny jak strach przed śmiercią, ale jest jednak czynnikiem najbardziej realnym. Jeśli szacuje się, że ma dotyczyć miliona ludzi, a śmierć dotknie paręset osób, to widzimy skalę zagrożenia - wskazuje specjalista.

CZYTAJ DALEJ »

Jak zatem rozmawiać z osobami, które odczuwają realną obawę przed stratą pracy?

Empatycznie i mądrze - tłumaczy Jacek Santorski. W tym przypadku wydaje się, że najistotniejsze jest świadome słuchanie.

- Nie tylko w warunkach trudnych czy ekstremalnie trudnych - i to jest wskazówka dla naszych liderów - człowiek przede wszystkim potrzebuje empatii i zrozumienia. Ostatnią rzeczą, jaką powinno się powiedzieć, to pocieszanie, racjonalizowanie albo słowa rodzaju: "Ciesz się, że tracisz kasę, bo ktoś w tej chwili się dusi, a ktoś inny odbiera mu respirator"... Takiego rodzaju pocieszenie, nawet z powołaniem się na Jacka Santorskiego, który mówi że według Lancetu (renomowane naukowe czasopismo medyczne - przy. red.) jest pięć czynników, a Ty masz tylko jeden...; to nie jest dobra forma. Są ludzie, którzy potrzebują zrozumienia, są też ci, którzy chcą rozmawiać o rozwiązaniach - i musimy te nasze rozmowy dostosować do konkretnego przypadku - wyjaśnia Santorski.

Zobacz: Oto co stan epidemii oznacza dla rynku pracy

Zaradny jak Polak

Siłą polskiego pracownika, który może znaleźć się w trudnej zawodowej sytuacji, jest - podkreśla Jacek Santorski - polska zaradność. I przywołuje badania, porównujące zachowania polskich i szwedzkich pracowników, którzy zmierzyć musieli się ze skutkami ostatniego kryzysu ekonomicznego.

- Mój kolega przed wiele lat zajmował się badaniem rynku pracy w Uppsali. Obserwował tam reakcje na utratę pracy i porównywał je w Polsce oraz Szwecji. To były badania z początku XX wieku. Okazało się, że w Szwecji było więcej depresji, załamań, życiowych wypaleń w przypadku utraty pracy niż w Polsce. U nas działa taka nieformalna "szara strefa"... Mamy świadomość, że gdzieś jest ktoś, kto może nam pomóc, że mogę się odezwać do ciotki, że ktoś może mnie gdzieś zaprosić, przesunąć... Taka nieformalna sieć wsparcia - wyjaśnia Jacek Santorski.

Fakt, pewnie mamy taki pierwiastek solidarności i zaradności. Pokazują to przecież przykłady wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 90. minionego wieku niedostatki wiedzy o zarządzaniu, przywództwie uzupełniali właśnie wspomnianą zaradnością.

- Trochę mnie to podnosi na duchu. Tym bardziej że jest to sytuacja najpoważniejsza, z jaką się zetknąłem w swoim życiu - ocenia Santorski.