Koronawirus czyli wyzwanie dla pracodawców

Mówiąc o wpływie koronawirusa na gospodarkę mamy na myśli panikę na rynkach finansowych lub to, w jaki sposób epidemia znajdzie odzwierciedlenie w wynikach makroekonomicznych. Tymczasem jest to problem, który dotyka biznes nie tylko w skali makro, ale też – może nawet przede wszystkim – w skali mikro. Bo na globalnych zawirowaniach tracą konkretne firmy i konkretni pracownicy.

Zobacz tez Koronawirus mocno uderza w europejskie firmy

- Stoimy przed dużym wyzwaniem, które jest związane z zupełnie dla nas niestandardową sytuacją, jaką jest epidemia koronowirusa – twierdzi Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy i radzi jak zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem w firmie.

Jej zdaniem trzeba przede wszystkim ograniczyć mobilność pracowników. Należy rozważyć, które z delegacji zagranicznych są niezbędne i zastąpić je wideokonferencjami, telekonferencjami, webinarami – twierdzi ekspertka. Oczywiście szczególnie należy ograniczać wyjazdy do tych krajów, gdzie koronawirus zbiera już swoje żniwo – czyli przede wszystkim Chin, ale też i Włoch.

Zobacz też: Wyjazdy służbowe i urlopy a zagrożenie koronawirusem. O tym powinien pamiętać pracodawca

Kolejnym rozwiązaniem może być – tam, gdzie to możliwe – praca zdalna. - Trzeba zachować wysoką czujność co do tego, w jakiej kondycji są nasi pracownicy i zalecić pozostanie w domu tym, którzy mają objawy przeziębienia – mówi Katrzyna Lorenc, dodając, że dla firm, które nie stosowały dotychczas takiej formy zatrudnienia, obecna sytuacja może być znakomitą okazją do przetestowania w praktyce takiego rozwiązania.

Należy też zapanować nad emocjami w firmie. - Wskazane są racjonalne rozmowy z pracownikami na temat realnego zagrożenia zachorowaniem na grypę czy koronawirusa – odporność na wszelkie zachorowania obniża stres, panika i lęk – podkreśla ekspertka BCC.

Oprócz tego trzeba się też zastanowić nad dotychczasowym modelem biznesowym. - Należy stworzyć scenariusz na kolejne miesiące po przeanalizowaniu danych i ocenie, że wpływ odizolowania Chin i północnych Włoch na nasz biznes może być duży albo średni – doradza Katarzyna Lorenc.