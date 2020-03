Koronawirus. Co robić, by praca w biurze była bezpieczna

Pracując w biurze, nawet jeśli liczba osób na miejscu jest ograniczona do minimum, trzeba pamiętać przede wszystkim o częstym myciu rąk mydłem lub środkiem antybakteryjnym na bazie alkoholu.

W chińskich firmach zastosowano zasadę izolacji. Biurka zostały rozstawione i ustawione tak aby pracownicy nie siedzieli twarzą w twarz. Osoby starsze i te z innymi schorzeniami umieszczane były gabinetach jednoosobowych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia koronawirusy mogą utrzymywać się na różnych powierzchniach od kilku godzin do nawet kilku dni, w zależności od rodzaju powierzchni i warunków pogodowych. Najbardziej niebezpieczne są zatem blaty, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatury czy klamki do drzwi.

Pracując w biurze, nawet jeśli liczba osób na miejscu jest ograniczona do minimum, trzeba pamiętać przede wszystkim o częstym myciu rąk mydłem lub środkiem antybakteryjnym na bazie alkoholu (zalecane są środki 50 do 70 proc. izopropanolu i mieszanki etanolu z wodą). Istotna jest także dezynfekcja wszystkich dotykanych powierzchni. Dotyczy to szczególnie urządzeń z funkcjami drukowania, skanowania i faksowania, z których korzysta wiele osób. Specjaliści zalecają ich odkażanie kilka razy dziennie środkami na bazie etanolu. Dobrze jest także zaopatrzyć biuro w ogólnodostępne środki odkażające, którymi zespół może dezynfekować stanowiska pracy.

- Coraz więcej firm w Polsce rezygnuje z tradycyjnych drukarek na rzecz urządzeń wielofunkcyjnych. Wszędzie, gdzie są one używane, warto pamiętać o możliwości skorzystania z ich bezdotykowych funkcji. Umożliwiają one mobilną i zdalną obsługę bez konieczności „klikania” na samym urządzeniu - wystarczy komputer lub smartfon i połączenie z internetem. To ważne, gdyż każde ograniczenie bezpośredniego kontaktu z powierzchniami, które dotyka wiele osób, minimalizuje ryzyko - tłumaczy Kacper Cieplik z firmy Konica Minolta Business Solutions Polska.

Dobre praktyki z Chin

Duże zawirowania na rynku racy, zmiany obowiązujących systemów są wyzwaniem w organizacji miejsca pracy (szczególnie jeśli praca zdalna jest niemożliwa). Warto korzystać z doświadczeń chińskich firm, które z epidemią koronawirusa walczyły wcześniej i wiele wskazuje, że najgorsze mają już za sobą. W chińskich firmach zastosowano zasadę izolacji. Biurka zostały rozstawione i ustawione tak aby pracownicy nie siedzieli twarzą w twarz. Osoby starsze i te z innymi schorzeniami umieszczane były gabinetach jednoosobowych. Pracownicy którzy musieli pracować z biur nie przekazywali sobie dokumentów z rąk do rąk, każda rzecz która trafiał z rąk współpracownika była dezynfekowana. Przeczytaj: Koronawirus przemebluje rynek pracy. Jak gruntownie? Jak informuje Financial Times, pracownicy wypełniają codzienny kwestionariusz dotyczący zdrowia. Specjalna aplikacja pyta o historię podróży, historię podróży współlokatorów, zdrowie i nastrój. Aplikacja po analizie odpowiedzi nadaje pracownikowi kolor - zielony lub czerwony - a ochroniarze przy drzwiach budynku weryfikują kolor kodu oraz mierzą temperaturę ciała pracownika. Pracownikom zaleca się noszenie maseczek przez cały dzień. Maseczki zewnętrzne (te w których pracownicy docierają do biura) przechowywane są w specjalnych, zamkniętych pojemnikach. Sami pracownicy zniechęcani są do korzystania z transportu miejskiego.