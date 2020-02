Koronawirus. Chińskim firmom brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników

Najnowsze dane o ofiarach koronawirusa mówią, że zabił on już 2000 osób w Chinach. Chińskie władze i część firm w kraju przekonuje obywateli, by wstrzymali się z opuszczaniem domów, o ile to możliwe. Efektem tego restauracje, sklepy i inne miejsca świadczenia usług świecą pustkami. To samo dotyczy podróży i transportu, które są ograniczone do niezbędnego minimum.

Jak podaje agencja Bloomberg, płace zatrudnionych w prywatnych przedsiębiorstwach w Chinach spadły o 30-50 proc. Część pracowników poproszono o wykorzystywanie urlopu płatnego. Tak zrobiono w zamkniętym lunaparku w mieście Zhuhai. Jeśli epidemia będzie dalej trwała, pracownicy dostaną niepłatny urlop.

Firmy w Chinach przekonują pracowników coraz częściej, że nie ma pieniędzy na wypłaty. Pojawiają się też argumenty, że trudno płacić osobom, które nie wykonują swoich obowiązków, nawet w obiektywnych okolicznościach epidemii.

Ekonomista Chang Shu z Asia Economist skomentował sytuację. Stwierdził, że trwający kryzys ma wszelkie szanse "pokonać" w generowanych kosztach SARS. Ta epidemia miała miejsce w Chinach 17 lat temu.

Trudna sytuacja w gospodarce Chin jest widoczna. Z powodu epidemii koronawirusa około dwóch trzecich spośród prawie 300 mln pracowników napływowych w Chinach nie wróciło jeszcze do miejsc pracy. - Opóźnienie może poważnie wpłynąć na przemysł i sektor usług - szacował 18 lutego „South China Morning Post.”

Chiński rząd stara się przywrócić normalną aktywność gospodarczą, ale walka z epidemią poważnie utrudnia wznowienie pełnej produkcji w fabrykach.

By powstrzymać wirusa, władze objęły kwarantanną miasto Wuhan i szereg innych miejscowości w prowincji Hubei, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii.

