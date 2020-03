Koronawirus atakuje także w internecie

Z badania przygotowanego przez Herjavec Group „2019 Official Annual Cybercrime Report” wynika, że ponad 90 proc. włamań oraz naruszeń bezpieczeństwa danych jest wynikiem phisingu. Ten najczęściej przyjmuje formę masowo rozsyłanych wiadomości elektronicznych zachęcających do kliknięcia w link, otworzenia dokumentu, a także przekazania ich dalej do kolejnych osób. Celem takich działań jest zazwyczaj przejęcie danych logowania do bankowości elektronicznej, mediów społecznościowych czy innych aplikacji, za których pomocą złośliwe oprogramowanie będzie mogło się dalej rozprzestrzeniać.

Drugą coraz częściej stosowaną formą ataku hakerskiego, jest wykorzystanie oprogramowania ransomware, służącego do zablokowania zainfekowanego sprzętu i zażądania okupu. Według wspomnianego raportu ataki tego typu skierowane w firmy mają miejsce co kilkanaście sekund!

- Obecna sytuacja stanowi spore wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Muszą nie tylko zmienić organizację i styl pracy, ale też przestawić się na nowe, przede wszystkim cyfrowe, formy komunikacji między pracownikami oraz z klientami. Z dnia na dzień zrezygnowaliśmy ze spotkań osobistych na rzecz wideokonferencji, czatów i komunikatorów. Warto zatem zadbać o dodatkowe zabezpieczenia i procedury bezpieczeństwa w sieci. Przedsiębiorcy powinni pamiętać jednak, że nawet inwestycja w najlepsze oprogramowanie chroniące systemy, bazy danych, łącza czy sprzęt może okazać się niewystarczająca, jak pokazują powyższe dane. W takiej sytuacji jedynym wsparciem będzie ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych – podkreśla Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

O tym, że praca w sieci wymaga szczególnych zabezpieczeń świadczą doświadczenia ostatnich dni. Według CERT Polska, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba ataków, wyłudzeń i akcji phishingowych w sieci. Scenariusz takich ataków jest niezmienny, zmienia się natomiast temat, który ma przyciągnąć uwagę potencjalnej ofiary.

NASK na swojej stronie internetowej ostrzega, że strona na której znajduje się interesująca nas informacja, najczęściej podszywa się pod portal informacyjny, stronę policji czy stacji telewizyjnej, a sam tekst z reguły opatrzony jest sensacyjnym tytułem. Na końcu strony znajduje się nagranie z kamery, które wymaga podania przez ofiarę danych logowania do serwisu Facebook.

- Pracując zdalnie, łączymy się z systemami firmowymi, służbowymi bazami danych czy pocztą, korzystając z prywatnej sieci albo komputera, które są zazwyczaj słabiej zabezpieczone. Jednak nawet gdy używamy w domu firmowego sprzętu i łącza, to także zwiększamy ryzyko ataku, ponieważ równocześnie z pracą będziemy zapewne załatwiać sprawy prywatne, wchodzić na pocztę, media społecznościowe czy chociażby czytać wiadomości w sieci. To może wystarczyć do tego, żeby paść ofiarą hakera. Zwłaszcza że przestępcy już wykorzystują nasz lęk przed koronawirusem - podkreśla Łukasz Zoń.

Warto przypominać o cyberbezpieczeństwie

- Niestety cyberbezpieczeństwo to kwestia, o której wiele firm nadal zapomina, wdrażając w pośpiechu cyfrowe miejsca pracy zdalnej. Atmosfera paniki sprzyja działaniom, które przypominają rzucenie się na głęboką wodę bez zastanowienia, czy w ogóle umiem pływać, czy mam odpowiedni sprzęt. Musimy pamiętać, że całkowite przejście na model pracy zdalnej w przedsiębiorstwie o dużej skali nie jest dobrym rozwiązaniem, bez względu na okoliczności. Firmy, które dopiero teraz w obliczu obecnego zagrożenia sięgają po tego typu rozwiązania, nie dają de facto swoim zespołom IT czasu na przygotowanie odpowiedniego zaplecza technicznego. A to może spowodować straty - tłumaczył w rozmowie z portalem PulsHR Stanisław Bochnak, strateg biznesowy w VMware Polska.

Jak wyjaśnia umożliwienie pracownikom pracy zdalnej wymaga ścisłej współpracy pomiędzy działami HR, IT, bezpieczeństwa i operacji biznesowych.

- Trzeba określić jakie narzędzia i aplikacje będą potrzebne pracownikowi oraz do jakich danych powinien mieć dostęp. Czy wszyscy powinni mieć takie same uprawnienia? IT jednocześnie musi ustawić odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa dla całego ekosystemu obejmującego tak laptopy, smartfony, jak i systemy operacyjne, aplikacje czy bazy danych - dodaje Bochnak.

