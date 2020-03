Koronawirus a praca zdalna. Jak pracować z domu z dziećmi?

Wyzwanie pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi nigdy wcześniej nie było tak duże jak obecnie.

Z jednej strony wciąż dostępne są niektóre korzyści pracy z domu – nie tracimy czasu na dojazdy i mamy więcej czasu na inne zobowiązania.

Z drugiej jednak brak wprawy w takim trybie pracy oraz towarzystwo dzieci znacznie utrudniają osiągnięcie pełnej efektywności i realizację wszystkich zawodowych zobowiązań.

- Praca w domu, gdy są w nim dzieci, nigdy nie była i nie będzie prosta. Wymaga bowiem bardzo dużo samozaparcia i dyscypliny wszystkich domowników, zwłaszcza gdy taka sytuacja trwa dłużej niż zazwyczaj – zaznacza Agnieszka Pietrasik, ekspert Hays Poland.

- Pamiętajmy, że przyzwyczailiśmy dzieci, iż czas spędzany przez rodziców w domu jest czasem dla nich. Dziś dzieciom ciężko jest zrozumieć i przyzwyczaić się do tego, że rodzic pomimo swojej obecności w domu tak naprawdę jest w pracy i nie może poświęcić im tyle uwagi, co np. w weekend - dodaje.

Plan dnia na początek

Jak wskazują eksperci Hays Poland, dobrą praktyką jest stworzenie rodzinnego harmonogramu na dni pełne wyzwań rodzicielskich i zawodowych. Taki plan powinien obejmować dzień od momentu, kiedy pierwsza osoba w domu wstaje aż do chwili, gdy ostatnia kładzie się spać. W harmonogram powinniśmy wpisać ustalone godziny pracy, posiłków i przerw.

Warto dopasować plan pracy do rutynowych czynności dzieci. Rodzicom młodszych dzieci łatwiej jest zaplanować rozmowy telefoniczne w czasie ich drzemki, natomiast opiekunom dzieci w wieku szkolnym – do czasu, który te spędzają w wirtualnej klasie.

W sytuacji, kiedy w domu jest dwoje pracujących rodziców, można podzielić się przedziałami godzinowymi na pracę i opiekę nad dziećmi. Dzięki temu każdy zyska choć krótki czas na koncentrację na swoich zadaniach.

Kolejnym sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją jest określenie godzin pracy. Chodzi głównie o to, aby rodzice nie zaglądali do komputera przez cały dzień, aż do późnych godzin nocnych. Oczywiście nie każdy ma pełną dowolność w ustalaniu godzin pracy, warto jednak spróbować dopasować harmonogram pracy do tej wyjątkowej sytuacji. Godziny pracy powinny być adekwatne do wieku dzieci, a więc ich rytmu dnia, potrzeb i przyzwyczajeń. I tak rodzic może pracować np. od wczesnych godzin porannych do wczesnego popołudnia, a później – po zakończonych zajęciach szkolnych dziecka – poświęcać mu więcej czasu.

Czytaj też: Koronawirus. W czasach kryzysu nie sprawdza się tyrania Po zakończeniu dnia pracy warto oddać się wyłącznie życiu rodzinnemu i nie wracać już myślami do zawodowych zobowiązań. - Choć wszystkim nam zależy na ciągłości biznesowej, to musimy mieć zrozumienie dla pracujących rodziców – podkreśla Agnieszka Kolenda, ekspertka Hays Poland. – Pracodawcy rozumieją, że godziny pracy mogą być różne dla poszczególnych pracowników i nikogo dziś nie dziwi, że jedna osoba zaczyna o 6 rano, a inna dopiero po południu – dodaje. Podstawą efektywnej pracy jest rutyna. (Fot. Shutterstock) Rutyna to podstawa Podstawą efektywnej pracy jest rutyna. Praca w domu pozwala na elastyczność, ale we wszystkim – również samodzielnej organizacji pracy – musi istnieć pewien porządek. Korzyści? Dzięki rutynie osobom pracującym zdalnie łatwiej jest rozdzielić czas pracy od czasu wolnego. Są efektywniejsi, szybciej realizują swoje zobowiązania i kończą dzień pracy o określonej porze. Z kolei dzieciom łatwiej jest dopasować się do sytuacji, gdy każdy dzień ma podobny przebieg. - Choć trudno wyjaśnić kilkulatkowi, że rodzic pracuje i nie powinno się mu nie przeszkadzać, to powtarzalny schemat dnia sprawia, że dziecko wie, czego może spodziewać się po śniadaniu czy obiedzie i kiedy rodzic będzie dla niego w pełni dostępny. Przykładowo czas, kiedy dzieci oglądają bajkę, to dla rodziców moment odpowiadania na maile. Nie chcąc, aby pociechy spędziły za dużo czasu przed telewizorem, musimy szybko porządkować zadania i robić to, co najważniejsze – podkreśla Agnieszka Kolenda. Dobry plan W rutynę świetnie wpisuje się planowanie – nadawanie priorytetu poszczególnym zobowiązaniom, zapisywanie, co zrobić i w jakiej kolejności, praktyka kończenia jednego zadania przed rozpoczęciem kolejnego. Dzięki temu łatwiej jest ułożyć zadania domowe, ale również przygotować gry i zajęcia dla dzieci spędzających czas w domu. Nie ma większego utrudnienia dla pracujących rodziców niż nudzące się dzieci. Do planu dnia dobrze więc wpisać czas na projekty artystyczne, ćwiczenia fizyczne, gry i zabawy. Dzieci, które wiedzą iż w ciągu dnia istnieje określony czas na zabawę, zadania domowe i gry z rodzicami, nie tylko bardziej angażują się w każde z tych zajęć, ale też – nauczone doświadczeniem, że rodzic bawi się z nimi np. po obiedzie – są bardziej skłonne poczekać na ten czas. Nie zapominajmy przy tym o wyrozumiałości, bowiem sytuacja, w której wszyscy zostają w domu, jest tak trudna dla każdego domownika. Domowe biuro Dla wielu rodziców stworzenie w domu miejsca wyłącznie do pracy jest niemożliwe. Warto jednak szukać przestrzeni najmniej zawładniętych przez dzieci. Nie mając w otoczeniu zabawek czy akcesoriów dziecięcych, nieco łatwiej jest oddzielić rolę pracownika od rodzica, zwiększyć swoją koncentrację i poczuć się jak w biurze. Co jednak, jeśli nie wszystko idzie zgodnie z planem? Przede wszystkim nie powinniśmy przejmować się tym nadmiernie. Sytuacje, kiedy dziecko przerwie nam rozmowę telefoniczną albo plan dnia ulegnie szybkiej zmianie będą się zdarzać. W obecnych okolicznościach większość współpracowników i klientów powinna to zrozumieć. Praca zdalna wyzwaniem dla lidera Praca zdalna nie lada wyzwanie dla menedżerów, którzy muszą zarządzać rozproszonym zespołem. Jak podkreśla Wojciech Pintal, talent development business partner w Michael Page, nie wszystkie osoby mogą mieć naturalne predyspozycje do dobrego zarządzania własnym czasem i samodzielnej organizacji zadań lub po prostu mogą lepiej czuć się, pracując z biura. Jeśli jednak menedżer zna dobrze swoich pracowników, to wie, kto może wymagać większego wsparcia w tym zakresie i tym osobom warto pomóc w przygotowaniu planu zadań oraz na bieżąco sprawdzać ich postępy. - Dojrzałe zespoły i pracownicy, którzy przyzwyczajeni są do brania odpowiedzialności za pracę, zazwyczaj nie mają problemu z przestawieniem się na home office, a miejsce wykonywania pracy nie wpływa na jakość zadań. Co więcej, mogą być jeszcze bardziej efektywni – mówi Wojciech Pintal. W związku z tym pierwszym krokiem do wdrożenia pracy zdalnej powinno być właściwe przygotowanie zespołów i menedżerów - odpowiednia komunikacja, wyznaczenie jasnych zasad funkcjonowania takiego trybu oraz zapewnienie wszystkich, że jest to normalny dzień pracy, tylko w nieco innych warunkach. - Warto pamiętać, że mikrozarządzanie nie sprawdza się w przypadku rozproszonych zespołów. To znaczy, że menedżerowie powinni dać odpowiedzialnym i sprawdzonym pracownikom więcej elastyczności i swobody, kontrolować ich zadania rzadziej, a raczej skupić się na efekcie końcowym, który jest wspólnym celem zespołu. Swoje wolne moce powinni za to przenieść na osoby, które mniej znają lub, które ewidentnie potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w takich okolicznościach – komentuje Wojciech Pintal.