Koronawirus: 5 rad, jak przygotować pracowników do pracy zdalnej

Praca zdalna staje się łatwiejsza, jeżeli zaczynamy używać odpowiednich narzędzi.

Możemy podzielić je na dwie kategorie: umożliwiające współpracę z innymi osobami na odległość i te, które usprawniają samodzielną organizację pracy.

Dzięki nim praca zdalna może stać się przyjemniejsza i łatwiejsza, a pracownik szybko zauważy wzrost efektywności.

Przed pracownikami stoją nowe wyzwania. Jak powinno się przygotować ich do pracy z dala od biura, zapewnić odpowiednie wparcie związane z organizacją pracy i przygotować zasady współpracy? Eksperci Antal przygotowali 5 rad dla pracodawców.

1. Dobrze zaplanowana praca

Pierwszą rzeczą, którą każdy pracownik powinien zrobić przed rozpoczęciem właściwej pracy jest jej zaplanowanie. Dokładne rozpisanie zadania w punktach, z przewidzianym czasem ich wykonania, pogrupowane według ich priorytetu to klucz do właściwej organizacji. Dzięki temu deadline nigdy nie będzie straszny.

2. Regularne przerwy

Podczas pracy w domu pracownik nie traci czasu na kawę i pogawędki ze współpracownikami, ale to nie oznacza, że nie ma prawa do przerwy. Warto wyjść na spacer i dotlenić umysł. Nastawić pranie lub umyć naczynia. Należy pamiętać, że zbyt długa izolacja i praca bez odpoczynku jest pewnym sposobem na szybkie wypalenie zawodowe.

3. Wydzielone miejsce i porządek na stanowisku pracy

Dobrą organizację zaczyna się od uporządkowania przedmiotów wokół stanowiska pracy. Należy wyeliminować zbędne elementy, które będą tylko rozpraszały. Za to warto przygotować potrzebne urządzenia i narzędzia do wykonywania zadań. Należy trzymać zasilacze, notatnik czy wodę w pobliżu - mając je pod ręką, unikniemy zbyt częstego przerywania pracy. Dom powinien kojarzyć się ze spokojem i komfortem. Jednak zbyt luźna atmosfera może łatwo rozkojarzyć, dlatego tak ważne jest posiadanie wydzielonego stanowiska pracy. Perspektywa spędzenia całego dnia w wygodnej piżamie lub dresie może być bardzo kusząca, ale wstawanie rano i rozpoczynanie dnia pracy tak samo jakby przejeżdżało się do biura zwiększa wydajność pracownika. Dzięki odbyciu codziennej, porannej rutyny w postaci zwykłego ubrania się, mózg otrzymuje sygnał, że nadszedł czas, aby pracować, a nie odpoczywać.

pracownik szybko zauważy wzrost efektywności. Strategiczne spotkania zespołów działających zdalnie nie stanowią problemu, jeśli pracownik ma pod ręką smartfon lub laptop z dostępem do internetu. Kiedy nie ma możliwości osobistego spotkania przed podjęciem ważnych decyzji, zdalna komunikacja odgrywa tutaj ważną rolę. Sprawną pracę zespołową ułatwią takie narzędzia jak Slack, Microsoft Teams, Skype - numer jeden w zespołowej komunikacji online. Slack jest świetną alternatywą dla skrzynki pocztowej - idealnie nadaje się do przeniesienia tam dyskusji na mniej ważne kwestie. Warto również zaprzyjaźniać się z Todoist, Trello czy Asana, czyli światowej sławy menagerem zadań, cenionym miedzy innymi za piękny i łatwy do obsługi design. Zobacz: Praca zdalna zyskuje w oczach pracowników. Szczególnie ta wykonywana także poza... domem 5. Lista “To do” Regularne prowadzenie kalendarza i uzupełnianie go o kolejne obowiązki pozwoli konkretnie zaplanować tydzień. Można w ten sposób wygospodarować czas na niespodziewane zadania co pozwoli rozsądnie zarządzać terminami. Dzięki temu nie przeoczymy żadnego upływającego terminu, a w rezultacie znacznie ograniczymy poziom stresu.