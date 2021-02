Kontrowersje wokół cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy chcą stabilnego prawa

Do najnowszej wersji projektu nowelizacji Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zgłaszane są liczne zastrzeżenia. - Mamy nadzieję, że nowe przepisy będą jeszcze z nami konsultowane - oznajmił Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska.

Pod koniec stycznia 2021 komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przedstawił nową wersję Projektu ustawy o zmianie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednak naniesione w niej zmiany nadal nie uspokoiły obaw przedsiębiorców.

- Najbardziej niepokoi nas propozycja powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, którym ma być spółka skarbu państwa - nie wyłaniana w drodze konkursu. Nie wiemy dlaczego powstaje ten podmiot i jaką będzie pełnić rolę. Wątpliwości wzbudza również propozycja arbitralnego przydziału częstotliwości dla operatorów telekomunikacyjnych. Państwo miałoby pełnić rolę rozgrywającego na rynku łamiąc przy tym zasady konkurencji. Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych przepisów. Pominięcie ich wpłynie na niską jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej - ostrzegała dr Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan.

Z kolei zdaniem Witolda Drożdża, członka zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych powinny powstawać w sposób transparentny, przejrzysty i uwzględniający udział zainteresowanych na różnych etapach konsultacji.

- Potrzebujemy stabilnych, przewidywalnych ram prawnych dla naszej działalności, nie wystarczą nam tylko deklaracje przedstawicieli rządu. Dla nas priorytetem jest teraz wdrażanie sieci 5G. Chcemy rozwijać nowe sieci oraz inwestować w nowoczesne, wysokiej jakości usługi dla naszych klientów. Pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie zapewnić funkcjonowanie sieci nawet w tak trudnych warunkach. Mamy nadzieję, że nowe przepisy będą jeszcze z nami konsultowane - powiedział Witold Drożdż.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, zauważył, że przygotowywana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie miała wielki wpływ na rynek telekomunikacyjny, ale i całą gospodarkę.

- Niezwykle ważne jest, aby została dobrze przygotowana, bo zawiera wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu skierowaliśmy projekt ustawy do Rady Dialogu Społecznego. Dla nas dialog społeczny i wypracowanie najlepszych rozwiązań są absolutnym priorytetem - dodał Maciej Witucki.

Już wcześniej na braki w sposobie prowadzenia prac nad ustawą wytykali eksperci z branży. Wskazywali m.in. na to, że projekt został napisany bez należytej współpracy z branżami, których dotyczy, choćby operatorami telekomunikacyjnymi.

- Nie ma tam ekspertów z rynku, nie ma też oceny merytorycznej w zakresie samej opinii. Nikt nie analizuje poszczególnych składników sieci, gdzie tak naprawdę jest bezpieczeństwo i gdzie powinniśmy zapewnić to bezpieczeństwo. Dla mnie nie powinniśmy nikogo wykluczać a priori, nie powinniśmy patrzeć na kraj pochodzenia. Za to powinniśmy patrzeć na to, czy spełnia nasze merytoryczne wymagania, które stawiamy każdemu dostawcy - stwierdził Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.