Kontrole na granicy polsko-niemieckiej martwią przedsiębiorców. "Jesteśmy zaniepokojeni"

Kontrole mobilne na granicy polsko-niemieckiej mają miejsce od kilku tygodni, a od 17 października przeprowadzane są także kontrole stacjonarne. Rząd Niemiec podjął decyzję, że taka sytuacja będzie mieć miejsce przynajmniej do 26 października. To niepokoi przedsiębiorców.

Kontrole w Niemczech wynikają ze zdefiniowanych przez stronę niemiecką problemów z nielegalnymi migrantami.

Niemieckie służby od 17 października jeszcze intensywniej niż dotychczas zaczęły kontrolować samochody, które z Polski próbują wjechać do Niemiec.

Wszyscy czują się zaniepokojeni, bo gdyby kontrole miały charakter stały, a nie tymczasowy, byłaby to mocna komplikacja – mówi Laura Hołowacz, prezes grupy CSL.

- Jesteśmy zaniepokojeni tym, że temat kontroli granicznych zamiast przechodzić do odwrotu, to zaostrza się – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – To wyzwanie dla nowego rządu i dla samorządu, by rozpocząć odbudowywanie relacji polsko-niemieckich i sprawdzanie, czy rzeczywiście ze strony Polski do Niemiec trafiają nielegalni uchodźcy - dodaje.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej zaczynają być uciążliwe dla sektora TSL

Policjanci skupiają się na samochodach ciężarowych i busach, czyli na takich pojazdach, w których mogą być przewożeni imigranci. Samochody osobowe także są zatrzymywane, co dotychczas miało miejsce rzadziej niż w ostatnich tygodniach, gdy funkcjonowały kontrole mobilne.