Kontraktorzy popularniejsi w centrach usług

- W ostatnich miesiącach pandemia wymusiła na firmach poszukiwanie nowych rozwiązań dla płynności kadr. Contracting to metoda pozwalająca uniknąć problemów mogących wyniknąć z przejściowego zastoju w firmie. Takie momenty kryzysowe mogą skutkować redukcją etatów. Forma ta daje możliwość wykorzystania potencjału dobrych pracowników, bez konieczności zwalniania ich. Pracodawcy mieli okazję przekonać się, że to rozwiązanie doskonale sprawdza się w sektorze IT i obecnie testują je w sektorze SSC - zauważa Izabela Wądołowska, konsultantka Antal SSC/BPO.

Jak wskazują eksperci Antala, contracting w SSC umożliwia wybór jednej z wielu ofert pracy i zdobycie doświadczeń w bardzo różnych organizacjach. Dodatkowo wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach konkretnych projektów jest często wyższe o kilkanaście procent.

- Kandydaci, którzy współpracują z nami w ramach outsourcingu wskazują, że największy plus to duży wybór ofert pracy i możliwość dotarcia do większej liczby zainteresowanych firm. Rzeczywiście wiemy, kiedy pracownik będzie ponownie dostępny na rynku pracy, a dzięki temu w odpowiednim czasie możemy przedstawić mu dostępne stanowiska i zapewnić ciągłość zatrudnienia - podkreśla Izabela Wądołowska.

Natomiast, wyzwaniem dla firm, które decydują się na contracting może być mniejsze przywiązanie pracownika do firmy. Dlatego ważne jest zadbanie o to, żeby czuł się jak każdy inny - nowo zatrudniony pracownik. Onboarding i pierwsze miesiące pracy będą dla takiej osoby rozstrzygające.

- Zaplanować trzeba również zarządzanie takim pracownikiem. Efekty bieżącej pracy raportuje on do przełożonego, a z kolei urlopy i zwolnienia lekarskie musi zgłosić do agencji. Ważna jest jasna komunikacja, ponieważ szczególnie początkowo może to rodzić niejasności - ostrzega Wądołowska.

CZYTAJ DALEJ »

Z najnowszego raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020” wynika, że Centra Usług Biznesowych w 2019 roku tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy. Pandemia wzmocni ich pozycję na polskim rynku, ponieważ globalne spowolnienie gospodarki wpłynie przede wszystkim na realokację działalności do Polski.

77 proc. centrów nadal ma w planach zwiększenie zatrudnienia do końca I kwartału 2021. Mimo, że contracting do tej pory był popularny szczególnie w obszarach IT to na rynku SSC/BPO rośnie zainteresowanie formą takiej współpracy. Ma on swoje niewątpliwe zalety dla organizacji. Inna forma budżetowania, zapewnienie ciągłości rekrutacji, a także działania wolumenowe to czynniki, o które łatwiej jest zadbać w takim modelu.

- Nowoczesne usługi biznesowe mają duży udział w wydostawaniu się Polski z pułapki średniego dochodu, a Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Warto podkreślić, że obecnie blisko co piąta firma z listy Fortune Global 500 zainwestowała w Polsce. Jest to dobitny przykład na to, że jako rynek osiągnęliśmy dojrzałość. Świadczymy coraz bardziej złożone usługi, wymagające wysokich kwalifikacji - mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Czy ten model pracy sprawdzi się w branży? Firmy potrzebują coraz większej liczby specjalistów ds. obsługi klienta, logistyki, Help Desk, HR - po role finansowo-księgowe. By sprostać specyfice rynku branża będzie się dostosowywać do zmieniającego się rynku pracy i liczba kontraktorów będzie się sukcesywnie zwiększała. Jak pokazuje okres pandemii contracting może okazać się bardzo użyteczny w sytuacjach spowolnienia procesów.

- Jednym z wyzwań contractingowych, z jakimi do tej pory się mierzyliśmy to zatrudnienie ponad 60 pracowników z znakomitą znajomością języków obcych w przeciągu 2 miesięcy. Od tego czy nam się uda zależało również oficjalne otwarcie projektu w Polsce. Dzięki temu, że formalne kwestie zatrudnienia przejęliśmy na nasz na payroll, projekt zakończył się sukcesem - opowiada Izabela Wądołowska.