Konsekwencje koronawirusa odczuje nawet 60 mln pracowników

Zajmująca się doradztwem firma McKinsey przeanalizowała możliwy wpływ trwającej epidemii na rynek pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Z danych wynika, że co czwarty pracownik może odczuć skutki epidemii w postaci m.in. obniżenia wynagrodzenia, zmniejszenia wymiaru czasu pracy czy nawet zwolnienia.

Zdaniem analityków McKinseya bezrobocie w UE może wzrosnąć w 2021 roku do ponad 11 proc. (ok. 20 mln bezrobotnych), jeśli utrzymają się m.in. zasady dystansowania społecznego.

Taki skok oznacza niemal 4 punkty proc. wzrost w porównaniu do stopy bezrobocia z marca 2020 roku, kiedy liczba osób bez pracy wyniosła ok. 14 mln. Warto jednak zaznaczyć, że w marcu skutki koronawirusa nie były jeszcze zbyt odczuwalne. Mimo to, w porównaniu do lutego, liczba bezrobotnych wzrosła o 250 tys.,. Jeśli analitycy McKinsey się nie pomylą, i bezrobocie będzie na poziomie 11 proc., oznaczałoby to, że pracę w Europie straci kolejne 6 mln osób.

Choć 6 mln potencjalnych bezrobotnych w Unii Europejskiej to dużo, sumując dane z poszczególnych krajów można otrzymać wynik dużo wyższy. Firma Personnel Service już w marcu szacowała, że do końca trwania stanu epidemicznego tylko w Polsce pracę może stracić nawet 2 mln pracowników, a bezrobocie może osiągnąć poziom 10 proc.. Na utratę pracy najbardziej są narażone osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia, szczególnie w branżach handlowej, usługowej i HoReCa.

W Wielkiej Brytanii Urząd Odpowiedzialności Budżetowej przewiduje, że bez pracy może zostać 2 mln osób, a bezrobocie osiągnie pułap 10 proc. W Niemczech ekonomiści z firm Allianz i Euler Hermes podają, że w najgorszym scenariuszu zagrożone może być nawet 12 mln miejsc pracy. Z kolei we Francji minister pracy Muriel Pénicaud poinformowała, iż ponad 10 mln pracowników sektora prywatnego znajdzie się na tymczasowym bezrobociu.

Gdy zsumujemy dane o potencjalnych zwolnieniach w poszczególnych europejskich krajach, okazuje się, że szacunki firmy McKinsey są całkiem pozytywne.

- To dosyć zrozumiała sytuacja. Po pierwsze, dokonując analizy na poziomie krajowym, można wziąć pod uwagę większą liczbę zmiennych i danych, dzięki czemu szacunki stają się bardziej szczegółowe. Po drugie rządy i instytucje krajowe wolą być gotowe na czarny scenariusz niż lekceważyć zagrożenie. Z kolei analizy obejmujące całą UE opierają się na pewnych uproszczeniach i uogólnieniach. Dla przykładu portal statista.com zakłada wzrost bezrobocia o maksymalnie kilka punktów procentowych dla prawie wszystkich krajów UE - wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, ekspert ds. rynku pracy. Jak dodaje, ten czarny scenariusz mógłby się spełnić, jeśli ograniczenia nałożone na przedsiębiorców byłyby kontynuowane w kolejnych miesiącach. - Tarcza antykryzysowa nie jest bowiem w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby polskich firm. To jedynie kropla w morzu potrzeb. Na szczęście wdrażane są kolejne etapy odmrażania gospodarki. Nie można się jednak łudzić, że rynek nie odczuje skutków prawie trzech miesięcy dużych ograniczeń - zaznacza Inglot. Na razie mamy informacje o stopie bezrobocia w kwietniu. Jak podał GUS wyniosła ona do 5,8 proc. wobec 5,4 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 965,8 tys. wobec 909,4 tys. osób w marcu. - Tegoroczny kwiecień, z bezprecedensowym zamrożeniem gospodarki przez niemal cały miesiąc, był inny. Zamknięcie sklepów, zakładów pracy, fabryk, bądź mocne ograniczenia w ich funkcjonowaniu, musiały niestety negatywnie odbić się na statystykach dotyczących bezrobocia - komentowała Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Sporo optymizmy wnosi również opublikowane we wtorek (2 czerwca) V badanie "Sytuacji polskich przedsiębiorstw po lockdownie" Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju. 18 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że powróciło do sytuacji finansowej sprzed pandemii, jednocześnie 24 proc. badanych nie było w stanie określić, kiedy nastąpi pełna odbudowa ich sytuacji finansowej, wskazując na terminy dłuższe niż rok. Według badania odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, by przetrwać okres powyżej 3 miesięcy, wzrósł z 39 proc. w połowie kwietnia do 54 proc. na koniec maja. W dalszym ciągu stabilizuje się też sytuacja na rynku pracy, gdzie tylko 5 proc. przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia. W poprzedniej edycji badania było to 8 proc.