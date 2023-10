Koniec z ekstremizmami. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców komentuje wyniki wyborów

Aby opozycja miała większość musi się porozumieć, a z tym może być bardzo ciężko. W tych trzech partiach są ludzie od Sasa do Lasa. Natomiast jasną stroną wyniku wyborów jest to, że nie będzie ekstremizmów i radykalnych działań - uważa szef ZPP Cezary Kaźmierczak.

Oznacza to, że PiS choć wygrało wybory, to samodzielnie nie będzie mogło sprawować władzy. Potencjalny sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy miałby 248 posłów. Prawo i Sprawiedliwość otrzyma 200 miejsc w Sejmie.

- Do ostatecznych decyzji o kształcie rządu jeszcze daleka droga. Aby opozycja miała większość musi się porozumieć, a z tym może być bardzo ciężko. W tych trzech partiach są ludzie od Sasa do Lasa. Natomiast jasną stroną wyniku wyborów jest to, że nie będzie ekstremizmów i radykalnych działań ze strony potencjalnego koalicyjnego rządu - uważa szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. - Jeśli będzie dochodziło do tego typu sytuacji, to partie będą się nawzajem blokowały - dodaje i przyznaje, że już współczuje negocjatorom, którzy będą rozmawiali o podziale władzy w państwie.

Zapytany o to, jak po podaniu wstępnych wyników reagują przedsiębiorcy, przyznaje, że nikt nie spodziewa się rewolucji na rynku pracy.

- Jeśli zmianie będą miały ulec jakieś kwestie, to mówimy o akcentach, a nie całym kierunku. Nie spodziewam się przełomu czy rewolucji w podejściu do rynku pracy. W tym temacie większość polityków będzie kontynuowana działania we wcześniej obranym kierunku - podsumowuje.

Dodaje też, że na jakiekolwiek ostateczne kroki trzeba poczekać do ogłoszenia przez PKW oficjalnych wyników wyborów. Komisja poinformowała, że chce je ogłosić najpóźniej we wtorek (17 października) do godz. 12. - Do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć - dodaje.

