Koniec wolnej amerykanki. Szykuje się rewolucja dla księgowych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje dotyczące kierunku rozwoju zawodu księgowego. Potrwają one do 31 maja, mają zebrać głosy wszystkich zainteresowanych. Ich celem ma być merytoryczna dyskusja wokół problemów zawodu księgowego. - Od kilku lat wymagania wobec księgowych rosną niemal w postępie geometrycznym, co oznacza, że jak najszybciej należy przeprowadzić dyskusję o zdefiniowaniu zawodu i wyciągnąć z niej wnioski - mówią przedstawiciele księgowych.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 22 lut 2022 0:01





W latach 2013-2014 zderegulowane zostało usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (fot. Romain Dancre/Unsplash)

REKLAMA

W celu ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych w latach 2013-2014 zderegulowane zostało usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ministerstwo Finansów ruszyło z prekonsultacjami dotyczącymi przyszłości zawodu księgowego. Uwagi i opinie można zgłaszać do 31 maja 2022 r.

- Liczymy, że prekonsultacje i ich opracowane wyniki wskażą kierunek, w którym będzie zmierzało zdefiniowanie zawodu - wyjaśnia Małgorzata Szczepańska ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Do tej pory w polskim prawodawstwie nie było przepisów regulujących zawód księgowego. Do 2014 roku regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. 8 lat temu zawód został zderegulowany.

- Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych do Ministerstwa Finansów, prezydenta, premiera czy Sejmu, Ministerstwo Finansów rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego - tak decyzję o rozpoczęciu konsultacji tłumaczy ministerstwo.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj: Rewolucja w księgowości przez Polski Ład. Teraz to księgowe będą dyktować warunki

Potrzeba regulacji zawodu zgłaszana od dawna

Już w połowie ubiegłego roku o uregulowanie zawodu apelowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

- Brak regulacji w zakresie zawodu księgowego i pełna dowolność w zakresie kwalifikacji księgowych jest niekorzystna zarówno dla budżetu państwa, jak i dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od kwalifikacji księgowych zależy bowiem prawidłowość rozliczeń danin publicznych oraz wiarygodność informacji w sprawozdaniach finansowych - czytamy w liście SKwP przesłanym do ówczesnego ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

Przypomnijmy, w celu ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych w latach 2013-2014 zderegulowane zostało usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Do 9 sierpnia 2014 r. czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów albo certyfikat księgowy ministra finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Od 10 sierpnia 2014 roku (od dnia wejścia w życie przepisów ustawy deregulacyjnej) czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która: - ma pełną zdolność do czynności prawnych, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. fot. Pixabay W 2018 roku Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przeprowadził badanie ankietowe mające na celu pozyskanie opinii społeczeństwa na temat rynku usług księgowych w Polsce. Na podstawie badania w marcu 2019 roku opracowano specjalny raport oceniający efekty deregulacji, a Ministerstwo Finansów na podstawie wyników badania ankietowego sformułowało postulat "stworzenia nowego, skutecznego, spełniającego oczekiwania rynku systemu certyfikacji usług księgowych". - Na debatę o zawodzie księgowego czekaliśmy kilka lat, szczególnie po zderegulowaniu obowiązku posiadania certyfikatów usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, który był jedynym wymogiem prawnym. Od kilku lat wymagania wobec księgowych rosną niemal w postępie geometrycznym, co oznacza, że jak najszybciej należy przeprowadzić dyskusję o zdefiniowaniu zawodu i wyciągnąć z niej wnioski. Obecna sytuacja stała się po prostu katalizatorem do poprowadzenia debaty - wyjaśnia rzecznik prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Małgorzata Szczepańska. Interpelację w tej sprawie zgłosiła także posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Hanajczyk. Przeczytaj: Płacą już 6 tys. zł na start. Takiego boomu na księgowych jeszcze nie było Zawód odpowiedzialności społecznej Patrycja Chodnicka, właścicielka biura rachunkowego "Idea for finance", podkreśla, że uregulowanie kwestii dotyczących zawodu księgowego istotne jest nie tylko dla samych firm. - Obecnie w zasadzie każdy może usługowo prowadzić księgi rachunkowe, wystarczy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, ubezpieczenie OC i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw. Umożliwia to zakładanie i prowadzenie biur rachunkowych przez osoby niekompetentne, bez odpowiedniego przygotowania zawodowego. Sytuacja, w której właściciel biura rachunkowego nie jest księgowym i jego wiedza nie została w żaden sposób zweryfikowana, jest wysoce nieodpowiedzialna i stwarza ryzyko zarówno dla klientów, jak i samego właściciela - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl. Jak dodaje, ograniczenie dostępu do zawodu "naprawi rynek". - Zawód księgowy to zawód zaufania publicznego, księgowy to osoba, której powierzamy swoje finanse, która sporządza sprawozdania finansowe, na podstawie których oceniamy działalność przedsiębiorstw, dlatego tak ważne są jego kompetencje, wiedza i etyka. Moim zdaniem uregulowanie zawodu księgowego i ograniczenie dostępu do tej profesji naprawi rynek usług księgowych i podwyższy rangę zawodu, co poskutkuje ochroną jednostek gospodarczych - dodaje. fot. Shutterstock Czas trudny, jednak udział księgowych w badaniu istotny Jak wyjaśnia Małgorzata Szczepańska, najistotniejszy w prowadzonych prekonsultacjach jest udział tych, których sprawa dotyczy najbardziej. Szczególnie patrząc na terminy, w jakich konsultacje są przeprowadzane. Zgodnie z założeniami ministerstwa, te potrwają do 31 maja 2022 roku. - Czas rzeczywiście nie jest dla środowiska księgowych zbyt korzystny ze względu na duże nawarstwienie obowiązków, ale sprawa zdefiniowania zawodu ma dla środowiska duże znaczenie. Liczymy na aktywny udział księgowych w prekonsultacjach, rozpowszechniając szeroko informację o nich - wyjaśnia Szczepańska. Na stronie ministerstwa opublikowano 15 pytań podzielonych na 4 grupy: regulacja zawodu księgowego, profesjonalizacja zawodu księgowego, kwalifikacje rynkowe w zawodzie księgowego oraz inne propozycje. Pytania są otwarte, dotyczą zarówno kompetencji odbiorców ewentualnego uregulowania, jak i wad oraz zalet regulacji zawodu. - Liczymy, że prekonsultacje i ich opracowane wyniki wskażą kierunek, w którym będzie zmierzało zdefiniowanie zawodu. Nastąpi czas na bardziej konkretne sformułowania i zapisy, które zostaną poddane ponownie konsultacjom społecznym. To długa droga, ale ważne, że pierwsze kroki zostały już postawione - dodaje Małgorzata Szczepańska. Jak zaznacza rzecznik SKwP, dziś trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak ostateczne regulacje powinny wyglądać. - Stowarzyszenie przekazało w piśmie do ministra finansów (z 30 kwietnia ubiegłego roku) kilka propozycji. Który z wariantów i ostatecznie w jakiej formie zostanie zaakceptowany, zależy od opinii środowiska księgowych i regulatora. Dlatego udział księgowych w prowadzonych konsultacjach jest tak ważny - dodaje rzecznik. Zobacz: Awantura o pensje w Polskim Ładzie. Księgowi i kadrowi chcą przeprosin Potrzebny czas przejściowy Choć proces regulacji zawodu księgowego jest na początku drogi i dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie będą efekty prac, pytań stawianych jest wiele. Wiele niepewności rodzi deklaracja, że zmiany dotyczące zawodu księgowego "mogą wpłynąć na decyzje zawodowe tysięcy osób". Tu stawiane są pytania, co z osobami, które zawód wykonują, a nie posiadają odpowiednich ministerialnych certyfikatów. SKwP zwraca uwagę, że w tym przypadku powinny zostać zastosowane okresy przejściowe. - Jeśli zostanie wprowadzona regulacja zawodu, to na pewno będzie również czas dla osób wykonujących ten zawód na uzupełnienie niezbędnych wymagań i formalności. Po wprowadzeniu ustawy o biegłych rewidentach ten czas dla biegłych księgowych wynosił 4 lata. Niewątpliwe i w tej sytuacji regulator określi wystarczający okres przejściowy dla praktyków - dodaje Szczepańska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.