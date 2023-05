Koniec oszczędzania na kadrach. Biznes stawia na rozwój pracowników

W czasach zmienności rynkowej wśród kompetencji poszukiwanych na rynku pracy na znaczeniu zyskuje umiejętność adaptacji pracowników, ich elastyczność w dostosowywaniu się do sytuacji. Uważa tak 88 proc. przebadanych polskich menedżerów (77 proc. globalnie).

Tegoroczna edycja raportu Talent Trends 2023 zrealizowana przez Randstad Enterprise została opracowana na podstawie badania, w którym uczestniczyło ponad 900 menedżerów i liderów HR z 18 krajów, w tym z Polski. Wyniki wyraźnie pokazują zmianę w strategiach zatrudnienia, nie tylko w zakresie priorytetów. Decyzje kadrowe, zdaniem menedżerów, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas muszą przekładać się na efekty biznesowe. I pod tym kątem na rekrutacje i zmiany stanowiskowe w firmach chcą patrzeć szefowie. Za cel bierze to sobie 80 proc. badanych na świecie i 81 proc. w Polsce.

- Doświadczenia ostatnich lat, związane przede wszystkim z niedoborem osób o odpowiednich kwalifikacjach, sprawiają, że firmy skupiają się głównie na nowym podejściu do przyciągania kandydatów, budowania trwałej relacji z pracownikami i poczucia przynależności, opartego na wspólnych wartościach pracodawców i pracowników. To podejście jest bardziej zorientowane na ludzi i budowanie ich kompetencji – podkreśla Ewa Wawszczak, general HR director w Randstad Polska.

Niedobór talentów wciąż wyzwaniem, firmy mocniej inwestują w rozwój kompetencji pracowników

Znalezienie utalentowanego pracownika wciąż stanowi wyzwanie. Prawie połowa respondentów z całego świata (42 proc.) twierdzi, że niedobór talentów pozostaje jedną z ich największych bolączek lub ma negatywny wpływ na ich działalność – to najwyższa liczba w historii raportu Talent Trends. Na tym tle dane z Polski są nieco bardziej optymistycznie – ten czynnik negatywnie ocenia 25 proc. polskich liderów HR.

Biorąc pod uwagę zauważalny także w Polsce niedobór talentów, zwłaszcza tych o wysokich kwalifikacjach, wiele firm stara się przeszkolić dotychczasowych pracowników, aby mogli objąć kluczowe role. Ponad trzy czwarte (76 proc.) liderów HR z całego świata coraz bardziej skupia się na umiejętnościach i zaangażowaniu w budowanie ścieżek kariery pracowników, a 56 proc. planuje zwiększenie wydatków na wewnętrzne platformy umożliwiające rozwój stanowiskowy i zawodowy. W Polsce ten odsetek jest jeszcze większy: 87 proc. badanych twierdzi, że kładzie większy nacisk na aspekty związane z rozwojem kadr.

Również badanie ManpowerGroup „Niedobór talentów” potwierdza, że firmy mają problem z rekrutacją – taką odpowiedź wskazało 72 proc. organizacji w Polsce. Najtrudniejsze do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT i analizy danych, o czym mówi 27 proc. pracodawców, a także sprzedaży i marketingu, co sygnalizuje 24 proc. polskich firm.

Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich. Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów do pracy znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.). Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27 proc.), potrafiących działać zespołowo (25 proc.) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25 proc.).

Firmy nie skupiają się już tylko na rekrutacji. Próbują zatrzymać pracowników

Zauważalny jest również inny trend: potrzeba wyróżniania się firm na tle innych pracodawców poprzez dbanie o doświadczenia pracowników na każdym etapie życia zawodowego: od przyciągania kandydatów, poprzez zatrudnienie, wdrożenie, rozwój zawodowy i stanowiskowy, ewentualne przekwalifikowanie, aż po zakończenie współpracy.

W sumie 81 proc. badanych twierdzi, że ich firmy są bardziej skoncentrowane na doświadczeniach talentów i inwestują w kilka obszarów, aby poprawić sposób ich przyciągania oraz zatrzymywania w organizacji. Coraz częściej centralnym elementem tych strategii stają się rozwiązania wspierające poczucie przynależności – skupiające się na różnorodności, równym traktowaniu i włączaniu pracowników, na co wskazało 74 proc. respondentów.

Firmy wykorzystują także technologię do zwiększenia zaangażowania członków swoich zespołów (tak zadeklarowało 72 proc. badanych), dbają o tworzenie społeczności talentów, np. grup talentowych otrzymujących dodatkowe możliwości rozwojowe i szkoleniowe, oraz budowanie ścieżek rozwoju (71 proc.), a także stałe badanie potrzeb pracowników (69 proc.).

W Polsce troska o doświadczenia pracowników pozostaje kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację strategii budowania kadr; 85 proc. respondentów twierdzi, że ich firmy są na tym skoncentrowane bardziej niż dotychczas.

Wyjątkowo istotnym elementem staje się dla menedżerów HR coaching kariery, obejmujący m.in. wsparcie w podnoszeniu kompetencji i przekwalifikowaniu pracowników. Zdaniem 85 proc. badanych liderów HR w Polsce ma on pozytywny wpływ na ich pracowników (globalnie: 79 proc.).

- Wielu menedżerów koncentruje się dziś na doświadczeniach pracowników, aby ich zespoły zyskiwały wsparcie i zasoby do rozwoju zawodowego, a jednocześnie przynosiły korzyści organizacjom, dobrze radziły sobie ze zmiennością rzeczywistości gospodarczej – podkreśla Ewa Wawszczak.

Jak dodaje Wawszczak, celem tych działań jest współtworzenie bardziej elastycznej organizacji, w której ludzie mogą w pełni wykorzystać swój potencjał z pożytkiem dla firmy – poprzez lepsze dopasowanie strategii zatrudnienia do priorytetów biznesowych.

"Dziś praktycznie nie zdarza się, aby pracownik spędził swoje zawodowe życie na jednym stanowisku"

Przykładem firmy, która inwestuje w rozwój pracowników, jest ArcelorMittal Poland (AMP), gdzie reskilling jest stosowany na dużą skalę. Jak mówi w rozmowie z PulsHR.pl dyrektor personalny AMP Stanisław Ból, większość procesów rekrutacyjnych zaczyna się od rekrutacji wewnętrznej – najpierw firma szuka odpowiednich kandydatów na dane stanowisko wśród zatrudnionych pracowników.

- Ze względu na zmianę konfiguracji naszych instalacji i skoncentrowanie produkcji surowcowej w naszym oddziale w Dąbrowie Górniczej w tym roku aż 400 pracowników zmieniło miejsce pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej – podkreśla Ból.

Z myślą o rozwoju pracowników w 2019 roku otworzono w Dąbrowie Górniczej Kampus ArcelorMittal University, czyli nowoczesne centrum szkoleniowe. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Powierzchnia centrum szkoleniowego wynosi 1600 mkw. Działa tutaj 10 kompleksowo wyposażonych sal szkoleniowych.

- Powołaliśmy specjalny zespół zajmujący się wsparciem pracowników w przekwalifikowaniu się. Ale dużą wagę przykładamy także do szkoleń umożliwiających naszym pracownikom doskonalenie umiejętności, które już posiadają – mówi Stanisław Ból.

- Dziś praktycznie nie zdarza się, aby pracownik spędził swoje zawodowe życie na jednym stanowisku. I nie powinno to dziwić – to znak czasu. Zmienia się świat, zmienia się technologia, zmienia się sposób pracy – VUCA w czystej postaci. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że tempo zmian w hutnictwie nigdy nie było tak duże – przed nami ogromne wyzwanie związane z koniecznością dekarbonizacji naszych procesów. Oczywiście nie dokona się ona z dnia na dzień, ale te dwie cechy: otwartość na zmiany i chęć zdobywania nowych umiejętności będą w tym procesie kluczowe – dodaje.

