Koniec hossy dla speców IT? Najnowsze dane pokazują prawdę

Na rynku pojawia się coraz mniej ofert pracy. Powody do niepokoju mają zwłaszcza specjaliści od IT i HR-owcy.

Jedynie w porównaniu do czerwca 2020 r. obecny wynik jest wyraźnie wyższy (o 34 tys.), ale należy pamiętać, że był to okres kryzysu związanego z pandemią.

Jak wynika z badania Grant Thornton i firmy Element, w czerwcu 2023 r. liczba ofert pracy wyniosła 280 tys., co oznacza spadek o 8 tys. w porównaniu do poprzedniego roku i spadek o 32 tys. w porównaniu do czerwca sprzed dwóch lat.

Autorzy raportu uspokajają, że mimo niewielkiego, czerwcowego spadku ofert pracy, sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna dla pracowników. Pracodawcy nadal tworzą wiele miejsc pracy, a ryzyko bezrobocia jest stosunkowo niskie. Czerwcowy spadek nie powinien znacząco wpłynąć na obecną sytuację na rynku pracy.

- Te wyniki zatem trochę studzą majowy optymizm, kiedy to po raz pierwszy od kilku miesięcy został przełamany trend spadkowy. Jednak trzeba zauważyć, że te spadki są nadal niewielkie, a biorąc pod uwagę trudności, z jakimi muszą mierzyć się obecnie polscy przedsiębiorcy, wydaje się, że nadal mamy mocny i stabilny rynek pracy. Rynek, który co prawda ustabilizował się na nieco niższym poziomie w porównaniu do zeszłorocznych rekordowych wyników, jednak obecny poziom jest nadal relatywnie wysoki i pokazuje, że polscy przedsiębiorcy wciąż chętnie szukają nowych rąk do pracy - twierdzi dyrektor generalny Element. System Rekrutacyjny, Maciej Michalewski.

Wzrost/spadek liczby nowych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego (źródło: Grant Thornton)

W czerwcu 2023 r. obserwowano duży wzrost liczby ofert pracy w branży medycznej (15 proc. wzrost w porównaniu do czerwca 2022 r.) oraz w sektorze finansowym (13 proc. wzrost). Niewielki wzrost odnotowano wśród prawników (9 proc. wzrost) i pracowników fizycznych (2 proc. wzrost).

Ciekawym zjawiskiem jest wychłodzenie hossy w dotychczas pożądanych profesjach. W branży marketingowej liczba ofert pracy spadła o 15 proc., w HR o 22 proc., a największy spadek odnotowano w branży IT (-34 proc. w porównaniu do czerwca poprzedniego roku).

Pracodawcy nadal tworzą nowe oferty pracy, ale oszczędniej podchodzą do tematu benefitów

Autorzy badania zwracają uwagę natomiast na inne zjawisko, które wynika z aktualnej sytuacji gospodarczej. Mimo że pracodawcy nadal aktywnie tworzą nowe oferty pracy, to wysokie koszty funkcjonowania skłaniają ich do ograniczania pozapłacowych korzyści związanych z zatrudnieniem. Jest to prawdopodobnie powodem utrzymania się stabilnej atrakcyjności ofert. Warto jednak zauważyć, że aktualny wynik wciąż jest stosunkowo wysoki w porównaniu do całego czteroletniego okresu badania.

W czerwcu 2023 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, najpopularniejszym benefitem oferowanym w ogłoszeniach o pracę były szkolenia, obecne w 88 proc. ofert (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do maja). Na drugim miejscu znalazły się pakiety medyczne, obecne w 66 proc. ofert (wzrost z 63 proc. w poprzednim miesiącu), a na trzecim miejscu była obietnica wysokiego/atrakcyjnego wynagrodzenia, oferowana przez 63 proc. pracodawców (wzrost z 60 proc. w maju).

Wzrosty odnotowano również w przypadku kart sportowych (o 2 pkt proc.) oraz lekcji językowych i pracy zdalnej (o 1 pkt proc. w każdym przypadku). Natomiast spadki miesiąc do miesiąca zanotowano przy elastycznym czasie pracy (z 49 proc. do 48 proc.), darmowych owocach (z 16 proc. do 15 proc.) oraz samochodzie służbowym (z 7 proc. do 5 proc.).

W górę stale za to idą oczekiwania wobec kandydatów

W czerwcu pracodawcy zwiększyli swoje oczekiwania wobec kandydatów w porównaniu do maja. Na jedną ofertę pracy przypada teraz średnio 5,6 wymagań, co oznacza wzrost o 0,2 w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Doświadczenie jest wymagane przez 86 proc. pracodawców, a wykształcenie przez 47 proc. Aktualny wynik jest wyższy o 0,5 proc. w porównaniu do czerwca poprzedniego roku i o 0,3 proc. wyższy niż w czerwcu 2021 r. Znajomość języka obcego jest wymagana przez 45 proc. pracodawców (wzrost z 32 proc. w maju), a gotowość do pracy w elastycznych godzinach oczekuje 35 proc. pracodawców (spadek o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

- Rynek pracy w Polsce stale pokazuje swoją odporność na zmiany gospodarcze, jakie dotykają przedsiębiorców na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Mimo drobnego spadku liczby ofert pracy w czerwcu, pracodawcy nadal dość chętnie rekrutują nowych pracowników. Widać to zwłaszcza w wysokiej liczbie proponowanych przez nich benefitów, która od dłuższego czasu pozostaje stabilna - ocenia menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton, Monika Łosiewicz.

