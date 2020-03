Komunikuj, mów do ludzi. Jak budować reputację lidera w czasach kryzysu

Dobry szef prowadzi zadania i zespół z dyscypliną realizacyjną, kontynuuje i kończy to, co zaczął, regularnie się komunikuje indywidualnie i grupowo - podkreśla Stefan Bulaszewski, senior coach w Lee Hecht Harrison DBM Polska.



Jak podkreśla Stefan Bulaszewski, dobry szef to ktoś, kto wobec zadań jest "nieliniowy", czyli kreatywny i elastyczny. Ponadto zwinnie porusza się w systemie firmy i w świecie zmiennych wymagań klientów.

- Dobry szef prowadzi zadania i zespół z dyscypliną realizacyjną - kontynuuje i kończy to, co zaczął, regularnie się komunikuje indywidualnie i grupowo. To warunek wszelkiej skuteczności. Wobec ludzi jest fair, uczciwy, spójny w tym co mówi i robi. Pracownicy wszystkich pokoleń to cenią. Daje też swoim podwładnym poczucie bezpieczeństwa bazujące na otwartości i kontakcie. W dzisiejszym trudnym i zmiennym świecie wszyscy tego potrzebują, jak powietrza - dodaje Bulaszewski.

Jak wynika z badania „Polski lider: decyzje w czasach VUCA”, aż 92 proc. polskich menedżerów deklaruje, że podejmując decyzje, musi uwzględnić wiele czynników, które ciągle się zmieniają. 89 proc. przepytanych przez firmę 4Results potwierdza, że ich praca wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Niemal 2/3 przebadanych uważa, że w ich pracy zasady podejmowania decyzji, które obowiązywały do tej pory, zmieniają się. Badanie wskazuje również, że zarządzający mają silne poczucie zmienności i złożoności w swojej pracy.

Jak powinna wyglądać komunikacja lidera w czasach kryzysu? Jak nie stracić zaufania pracowników, a nawet próbować zbudować kapitał zaufania?

Do ludzi mów - TERAZ

Niezależnie od skali problemów w sytuacji kryzysowej, pierwsze, co się pojawia, to strach wynikający z niewiadomej. I jest to naturalny objaw, który dotyczy większości ludzi. Prześpij się z nim, a potem działaj. To, co najbardziej buduje zaufanie do liderów biznesu, a tym samym daje szansę na odnalezienie się w nowej sytuacji, to prowadzenie takiej komunikacji, która da ludziom poczucie sprawnego, odpowiedzialnego leadershipu, a szefom tym samym zapewni większe zaangażowanie ludzi.

Na miłość boską - komunikuj

1. mów, co wiesz 2. mów, czego nie wiesz 3. mów, nad czym pracujesz

Nie siedź w bunkrze - mów do ludzi

Sporo liderów, co także jest zupełnie naturalne, nie chce komunikować o trudnościach, z jakimi zmaga się firma. Jednak odwróćmy sytuację. Co czują i myślą ludzie, którzy nie mają w tym czasie dobrych relacji z menedżerami? Strach, niepewność i brak sprawczości, co odbiera poczucie odpowiedzialności i chęci kooperacji czy budowania wspólnotowości. Kryzys to niejednokrotnie czas rewizji kursu i tworzenia nowej strategii biznesowej, być może lepszej, zdecydowanie efektywniejszej. Trudno robić to w pojedynkę. Rolą komunikacji jest także angażowanie ludzi w zmianę kursu bądź koniecznej korekty. Pamiętaj, że najprawdopodobniej będzie miała ona wpływ na poprawienie twojego biznesu. To czas weryfikacji wielu rozwiązań, także twojej marki osobistej i kapitału zaufania. Czytaj też: Lider jest jak kapitan atomowej łodzi podwodnej To jest czas na umacnianie kultury organizacyjnej Sprawdź, czy ona funkcjonuje. Zajrzyj do culture booka organizacji i uruchom wartości tam zapisane, w ten sposób najsilniej umocnisz kulturę organizacyjną. Jeśli tak jak większość organizacji komunikujesz zwinności i efektywność - pokaż ludziom jak to działa w rzeczywistości. W ten sposób lider buduje reputację, czyli kapitał zaufania, który fenomenalnie zaprocentuje w przyszłości. Markę osobistą budujesz teraz. O czym powinien pamiętać menedżer?



• Rozmawiaj z ludźmi i przekazuj im informacje, jak kryzys wpływa na Waszą firmę • Podkreślaj wartości organizacji, bo właśnie pokazujesz, że wasze wspólne ustalenia działają i są naprawdę żywe • Dziel się faktami i strategią, którą planujesz wdrożyć • Podkreślaj, że polegasz na fachowych ekspertyzach, a nie medialnych doniesieniach • Dbaj o ludzi i ich zdrowie, zapewniając im możliwość pracy zdalnej (nota bene badania pokazują, że jest ona bardziej efektywna niż rozpraszacze w biurze) Buduj markę osobistą, bo za chwilę wypłacisz sobie dywidendę z ogromnego kapitału zaufania, ci którzy robią to od dawna, wypłacą ją sobie już dziś.