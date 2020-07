Komunikacja w czasie pandemii. Codzienne wiadomości, aktualizowane na bieżąco

W czasie koronawirusa i przymusowej pracy zdalnej prowadzenie skuteczniej komunikacji wewnętrznej było dla firm nie lada wyzwaniem.

Szczególnie w firmach produkcyjnych, gdzie część zespołu przychodziła do placówki, a część mogła pracować z domu.

Wiedzieliśmy, że musimy mówić jednym głosem, dostarczyć każdemu pracownikowi taką samą liczbę informacji – opowiada Dominika Frydlewicz, HR manager w Cedo Polska.

Pandemia koronawirusa okazała się prawdziwym testem dla jakości narzędzi i rozwiązań, jakich używają firmy w komunikacji wewnętrznej. Chaos komunikacyjny nigdy nie wróży niczego dobrego – stąd tylko krok do snucia plotek, czarnych scenariuszy i spotęgowanej obawy zarówno o własne zdrowie, jak i stabilność zatrudnienia. Stąd komunikowanie rzetelnych informacji było na wagę złota.

Taki test przeszła np. Cedo, która produkuje m.in. artykuły foliowe do gospodarstw domowych. – To był bardzo wymagający czas dla wszystkich, w naszym przypadku dodatkowym wyzwaniem była zróżnicowana struktura firmy. Wiedzieliśmy, że musimy mówić jednym głosem, dostarczyć każdemu pracownikowi taką samą liczbę informacji – bez względu na to, czy ma dostęp do służbowego maila, czy jest pracownikiem produkcji – opowiada Dominika Frydlewicz, HR manager w Cedo Polska.

Jak dodaje, chcieli, aby wszyscy pracownicy otrzymali komplet rzetelnych informacji na temat koronawirusa i wiedzieli, jakie środki ostrożności mają stosować, aby uchronić się od zarażenia i czuć się bezpiecznie w pracy.

- Z uwagi na dynamiczny rozwój pandemii w Polsce, ale i specyfikę naszego zakładu produkcyjnego wiedzieliśmy, że jedno oficjalne oświadczenie to zdecydowanie za mało. Postawiliśmy na regularne, codzienne komunikaty dotyczące sytuacji w firmie, które były przekazywane przez kierowników poszczególnych zmian, ale można było je przeczytać także na tablicach informacyjnych. Sporządziliśmy także listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące nowej sytuacji - wyjaśnia.

Wyzwaniem komunikacyjnym było zaspokojenie potrzeb wszystkich grup docelowych – część osób przeszła w tryb pracy zdalnej i wyczekiwała elektronicznych wieści dotyczących sytuacji w Cedo. Z drugiej jednak strony pracownicy produkcyjni ciągle pozostawali przy swoich stanowiskach. W ich przypadku nawet najlepiej zaprojektowane mailingi nie były wystarczającym rozwiązaniem, bo nie mieli technicznej możliwości ich otrzymywać. Tu z pomocą przyszły materiały drukowane – ulotki, plakaty i wspomniane codzienne komunikaty. - Dobór narzędzi do komunikacji jest bardzo ważny, ale nie mniej istotny jest jej… język. - W szeregach Cedo około 150 osób pochodzi z Ukrainy i nie posługuje się biegle językiem polskim. Nie mogliśmy o tym zapomnieć, szczególnie przy tak niepewnej sytuacji, jak pandemia koronawirusa. Prowadzenie dwujęzycznej komunikacji było wręcz naturalnym posunięciem - tłumaczy HR Manager Cedo Polska. W ich przypadku po 2 miesiącach od wydawania codziennych komunikatów zmieniła się ich forma oraz częstotliwość – ewoluowały w biuletyn pracowniczy, który jest wydawany co 2 tygodnie i dotyczy różnych wydarzeń w firmie, niekoniecznie związanych z pandemią koronawirusa. Także firma medyczna Fresenius w czasie pandemii wprowadziła szereg działań, które miały ułatwić komunikację między pracownikami a zarządem. - Komunikacja wewnętrzna w czasie koronawirusa powinna być szybka, systematyczna, otwarta i odpowiedzialna. Dotyczy ona bieżących wytycznych formalnych dla naszych ośrodków dializ, ale także sytuacji w firmie i planów na najbliższe tygodnie. Nie boimy się też komunikatów z pokrzepiającym słowem czy wyrazami uznania dla pracowników. Nasze ośrodki znajdują się w całym kraju i teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam poczucie jedności i empatia - dodaje dr Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska.