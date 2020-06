Kompetencje przyszłości. Koronawirus pokazał, co będzie w cenie

Według World Economic Forum aż 65 proc. dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.

Statystyka ta ma jeszcze mocniejszy wydźwięk, jeśli dodamy do niej fakt, że kilkanaście lat temu nikt z nas nie słyszał o takich zajęciach, jak Social Media Ninja czy Chief Happiness Officer, które dzisiaj nikogo już nie dziwią.

Jakie specjalizacje i branże okażą się tymi bardziej rozwojowymi? Koronawirus wyraźnie pokazał kierunek zmian.

Pierwsze skojarzenie? Zapewne IT. Postępująca cyfryzacja jest już elementem nieodłącznym niemal w każdej branży, nie dziwi więc fakt, że popyt na wysokiej klasy specjalistów IT od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Rozwiązania chmurowe, machine learning, sztuczna inteligencja czy Internet rzeczy to tylko kilka gałęzi, których szybki wzrost w nadchodzących latach jest powszechnie przewidywany.

Jak zauważa Paweł Bujak z zespołu ZapytajHRowca.pl, mówiąc o IT warto zatrzymać się na chwilę przy często pomijanej kwestii, jaką jest dosyć wysoki próg wejścia – o ile doświadczeni specjaliści faktycznie bardzo często mogą przebierać w ofertach, tak osoby wchodzące na rynek lub przebranżawiające się w tym kierunku mogą być zaskoczone poziomem oraz liczbą ofert na stanowiska juniorskie.

Różnie prezentuje się też wysokość zarobków przedstawicieli tej branży. Doświadczenie ma na nią bardzo duży wpływ. I tak, z analizy oczekiwań płacowych pracowników IT wynika, że seniorzy (czyli osoby z doświadczeniem powyżej 8 lat) jeszcze w lutym deklarowali, że chcieliby zarabiać ok. 40 proc. więcej niż dziś. Ich średnie zarobki wynoszą około 19,5 tys. zł netto na umowie B2B, a w przypadku umowy o pracę ponad 11 tys. zł netto. Tymczasem oczekiwania to odpowiednio 27 tys. i 19 tys. (uśrednione zarobki na umowach B2B i etacie). Nieco mniej doświadczeni (5-8 lat) przyznają się, że dostają na rękę 10 tys. zł, a oczekują 12 tys. zł. Osoby pracujące w branży 2-5 lat deklarują, że ich pensja netto wynosi 8 tys. zł, a chcieliby, aby wynosiła prawie 10 tys. zł.

CZYTAJ DALEJ »

Najwyższe zarobki zadeklarowały osoby pracujące w Backendzie oraz Mobile, czyli w najbardziej pożądanych specjalizacjach. Co ciekawe, średnie deklarowane zarobki netto w Backendzie wynoszą 11 tys. zł na umowie B2B. To ok. 10 proc. więcej niż we Frontendzie. Eko praca Kolejnym tematem bardzo szeroko omawianym w ostatnich latach są kwestie związane z niszczeniem planety i wpływem człowieka na środowisko. Wyzwania ekologiczne, przed którymi stoimy nie są już jedynie odległą w czasie groźbą naukowców, ale realnymi problemami, z którymi my i pokolenie naszych dzieci będą musiały się zmierzyć. I to właśnie wykwalifikowani inżynierowie operujący w dziedzinach odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki zasobami naturalnymi będą kluczowymi postaciami w walce o środowisko, w którym żyły będą kolejne pokolenia. Zdaniem Bujaka, branżami, w których kierunek rozwoju może być wyznaczany przez kolaż kwestii poruszonych wcześniej – nowe technologie oraz świadomość ekologiczna – mogą być lotnictwo i motoryzacja. - Zakładając wcześniejsze lub późniejsze odbicie się po kryzysie wywołanym pandemią, nie ulega wątpliwości, że rozwiązania krążące wokół silników elektrycznych będą coraz mocniej powiększały swój udział w rynku. Początek czerwca tego roku przyniósł historyczny moment – Tesla została najwyżej wycenianym producentem samochodów na świecie, wyprzedzając liderującą do tej pory Toyotę. Oczywiście, sytuacja ta jest również pokłosiem kryzysu i spadku sprzedaży na rynku automotive, jednak zwrot w kierunku tego typu technologii jest widoczny - komentuje ekspert. Jednak na razie motoryzacja jest tą branżą, która bardzo mocno oberwała w czasie pandemii. Zatrzymanie fabryk motoryzacyjnych z powodu pandemii koronawirusa i dramatyczny spadek zamówień na produkowane w Polsce samochody oraz części i komponenty sprawia, że nawet jedna trzecia etatów okazuje się niepotrzebna. W polskich zakładach szykują się zwolnienia nawet 60 tys. pracowników. Maszyna zamiast człowieka Bujak zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Perspektywa w pełni samoobsługowych sklepów spożywczych, autonomiczne ciężarówki czy postępująca automatyzacja hal magazynowych sprawiają, że cała rzesza ludzi drży o stabilność swojego zatrudnienia. Zastąpienie ludzi przez maszyny w prostych i powtarzalnych procesach wydaje się być nieuniknione, są jednak branże, w których widmo całkowitego wyparcia człowieka przez sztuczną inteligencję jest nieco wyolbrzymione. Przykładem, który podaje Bujak mogą być stanowiska finansowe, takie jak księgowi – o ile zbieranie dużej ilości danych, skanowanie faktur i prowadzenie codziennej księgowości prawdopodobnie zostanie w pełni oddane maszynom i algorytmom, o tyle analiza zebranych danych, badanie zidentyfikowanych korelacji oraz finalnie planowanie i wydawanie rekomendacji co do przyszłych działań będzie musiało wychodzić od człowieka. - Mając to na uwadze, można zauważyć, że bardzo ważną rolę odgrywała będzie nasza zdolność do przetwarzania dużej ilości informacji, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i odpowiedniego pivotowania swojej kariery lub natychmiastowego dostosowywania się do postępu zachodzącego w naszej specjalizacji - mówi Bujak.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.