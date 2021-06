Koloryzujesz swoje CV? W tym przypadku się nie opłaci. Kłamstwo ma krótkie nogi

Prawie co dziesiąty Polak kłamie w swoim życiorysie odnośnie znajomości języka obcego – wynika z badania przeprowadzonego przez platformę do nauki języków obcych Babel.

Nie od dzisiaj wiadomo, że posiadanie wysokich kwalifikacji może być przepustką do zdobycia wymarzonej i dobrze płatnej pracy. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o nasze lingwistyczne predyspozycje, ponieważ coraz więcej firm wymaga od swoich kandydatów znajomości przynajmniej jednego języka obcego i to w stopniu minimum komunikatywnym. To dzisiaj podstawa, która zazwyczaj sprawdzana jest już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej na dane stanowisko. Wydaje się to słusznym krokiem biorąc pod uwagę wszechobecne skróty i slang korporacyjny, którym posługują się pracownicy większych firm i przedsiębiorstw.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku (udział wzięło w nich ponad 1000 Polaków), prawie połowa społeczeństwa uważa, że dobra znajomość języka angielskiego to nieodzowny element życia zawodowego.

Drugim najpopularniejszym językiem okazał się rosyjski, a trzecim – niemiecki. Duża część osób przyznała jednak, że nie zna żadnego języka w stopniu pozwalającym na swobodną rozmowę z osobą zza granicy. Taką odpowiedź zaznaczyło aż 35 proc. badanych pochodzących z mniejszych miast i terenów wiejskich.

W jednej kwestii przebadani są zgodni. Zdaniem 85 proc. ankietowanych umiejętności lingwistyczne mogą zaprowadzić nas bardzo daleko, jeżeli chodzi o dalszy rozwój kariery zawodowej i wprost zagwarantować zdobycie pracy marzeń.

Co trzeci Polak przynajmniej raz odrzucił interesującą ofertę pracy ze względu na niewystarczającą znajomość języka, a co dziesiąta osoba przyznała, że zdarzyło jej się podać nieprawdziwą informację w życiorysie odnośnie jego poziomu.

Korpomowa w pracy zdalnej

Znajomość języków obcych jest podstawą przede wszystkim podczas pracy w dużych firmach. Dla osób na co dzień pracujących w takich miejscach posługiwanie się językiem angielskim jest wpisane w codzienne zadania, a zwroty typu ASAP (As Soon As Possible), brainstorm, case i brief nie są niczym nowym.

Znajmość przynajmniej podstawy języka obcego okazała się kluczowa podczas wymuszonej pandemią pracy zdalnej. Home office (praca z domu, praca zdalna) jeszcze bardziej zyskał na sile i popularności , często punktem obowiązkowym w naszej pracy stały się calle (rozmowy z kolegami z pracy oraz klientami), czy online meetings zamiast standardowych spotkań w biurze.

Spotkania prowadzone w trybie online sprawiły, że coraz częściej posługujemy się wyrażeniami takimi jak on Zoom (na komunikatorze Zoom), on Teams (na komunikatorze Teams), czy you’re muted (jesteś wyciszony). Niejednokrotnie, by przekazać komuś ważny plik, korzystamy z opcji share (dzielić się) i przesyłamy go mailem czy przez komunikator, z którego obecnie korzystamy.

