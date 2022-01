Kolejny lockdown wisi w powietrzu. Co mogą zrobić firmy, które obejmie?

Przedsiębiorcy obawiają się kolejnego zamknięcia i ograniczenia działalności. Rząd nie wyklucza wprowadzenia kolejnych restrykcji - wszystko zależy od liczby nowych zakażeń koronawirusem. Pracodawcy z niepokojem czekają na decyzje. Zastanawiają się, co powinni zrobić z pracownikami podczas kolejnego lockdownu. Co, jeśli nie będzie kolejnego wsparcia finansowego - czy będą musieli zamknąć swoje biznesy?

Północna Izba Gospodarcza apeluje o to, by nie przyjmować za konieczne rozwiązań, które będą ograniczać działalność przedsiębiorców w Polsce (Fot. Shutterstock)

Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, jeśli trend wzrostu nowych zakażeń koronawirusem się utrzyma, to w środę 5 stycznia lub w piątek 7 stycznia mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji. Ewentualne obostrzenia mogą objąć ograniczenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z dużym zaniepokojeniem przyjęli tę zapowiedź.

- Spodziewamy się, że zapowiedź ministra Niedzielskiego skierowana jest przede wszystkim do handlu, gastronomii, turystyki oraz sektorów, które zwykle obejmowane są lockdownem, kiedy rośnie liczba zakażeń. To te sektory najmocniej dotknięte były pierwszymi falami pandemii, to te sektory również bardzo mocno odczuwają podwyżki cen prądu i gazu. W niektórych firmach sytuacja jest wręcz dramatyczna. Nowy rok zaczyna się drastycznym wzrostem kosztów, który idzie w parze z ograniczeniem możliwości działania operacyjnego. Jak tak można? Przedsiębiorcom kolejny raz grozi się zamknięciem i ograniczeniem działalności, przy jednoczesnym braku wyczerpania środków, które mogłyby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak podkreśla Hanna Mojsiuk, wobec przedsiębiorców "używa się rozwiązań, których efektem są poważne tarapaty finansowe lub widmo bankructw".

- Nie wyobrażam sobie, by po fatalnych doświadczeniach z roku 2020 i 2021 trzeci rok z rzędu podejmowane były decyzje o lockdownie i szerokich obostrzeniach. To próba leczenia nieskutecznym lekarstwem tej samej choroby. Ofiarą będzie gospodarka, bo na pewno nie należy spodziewać się żadnego wyhamowania zachorowań. Tysiące ludzi w piątek mogły falować na sylwestrze w Zakopanem, a w środę będzie się wprowadzało ograniczenia w możliwości przebywaniu w restauracjach i galeriach handlowych. Gdzie jest w tym sens? - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Mojsiuk zwraca także uwagę na inne rozwiązania, które mogły pomóc w walce z pandemią.

- Minister Niedzielski mówi, że „kończy się arsenał związany ze szczepieniami”. Czy to prawda? Przypomnę nasz postulat sprzed pół roku, by przyjąć ustawę o sprawdzaniu szczepień przez pracodawców. Od lipca apelujemy, dyskutujemy, ponawiamy prośby i nie ma żadnego efektu. Głos przedsiębiorców jest ignorowany, bo nie ma woli politycznej, by paszporty covidowe były sprawdzane. Europa robi to bez większych problemów - mówi Hanna Mojsiuk. - Północna Izba Gospodarcza apeluje o to, by nie przyjmować za konieczne rozwiązań, które będą ograniczać działalność przedsiębiorców w Polsce. Lockdown to gospodarcze zło - dodaje Hanna Mojsiuk.

Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy uważa, że wprowadzenie kolejnego lockdownu spowoduje, że przedsiębiorcy będą zmagać się z kolejną lawiną problemów (Fot. Shutterstock)

Lockdown w firmach - co z pracownikami?

Również Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy uważa, że wprowadzenie kolejnego lockdownu spowoduje, iż przedsiębiorcy będą zmagać się z kolejną lawiną problemów. Jednym z nich jest prawidłowe zarządzanie pracownikami.

- W razie zamknięcia biznesu i braku możliwości świadczenia pracy pracodawca staje przed ogromnym wyzwaniem - w jaki sposób utrzymać poziom zatrudnienia przy jednoczesnej ochronie zakładu pracy przed ewentualną upadłością. Nie od dziś wiadomo, że wielu przedsiębiorców utrzymuje się z bieżących przychodów, posiadając znikomy odsetek kapitału na tzw. gorsze czasy. Tacy pracodawcy będą mierzyć się z nie lada problemem. I nie ma niestety jednego, oczywistego rozwiązania tej sytuacji - ocenia Malwina Stasiewicz.

Zdaniem Stasiewicz najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy jest skierowanie pracownika do świadczenia pracy w trybie zdalnym.

- Takie skierowanie umożliwia bowiem zapewnienie zarówno dalszego zatrudnienia pracownika, jak i zapewnienie ciągłości działania zakładu pracy - podkreśla radca prawny.

Kolejna opcja to wysłanie pracowników na urlop. Pracownicy mogą jednak nie być zadowoleni z takiego rozwiązania.

- W przypadku wysłania pracowników na urlop wypoczynkowy ci często mogą być przeciwni takiemu rozwiązaniu. Zwłaszcza, że dni urlopowe są policzalne i pracownicy chcieliby wykorzystać ten czas zgodnie ze swoimi preferencjami - mówi Malwina Stasiewicz. - Niemniej jednak, na mocy tzw. Ustawy covidowej, pracodawca ma możliwość jednostronnego wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy - dodaje.

Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie przestoju i wypłacanie załodze wynagrodzenia postojowego. Jak tłumaczy Malwina Stasiewicz, ta opcja jest mało satysfakcjonująca dla pracodawcy, ale bardzo atrakcyjna opcja dla pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie bez konieczności świadczenia pracy.

- Jest to wyjątek od zasady ekwiwalentności świadczeń stosunku pracy - podkreśla Stasiewicz. - Ubiegłe dwa lata pandemii wykazały, że pracodawcy dążą do unikania wypłacania wynagrodzenia postojowego, dążąc do szukania innych rozwiązań- dodaje.

Ostatecznym i najmniej pożądanym przez obie strony rozwiązaniem jest rozstanie się z pracownikiem.

- Pracownik jest pozbawiony zatrudnienia i źródła zarobkowania, a z drugiej strony - pracodawca po „odmrożeniu”gospodarki nie ma pracowników do pracy - komentuje Malwina Stasiewicz.

O tym, że firmy niechętnie zwalniają pracowników, świadczą wyniki badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wynika z nich, że co trzeci pracodawca (33,3 proc.) twierdzi, że troska o pracowników i utrzymanie zatrudnienia nawet w najbardziej kryzysowych momentach pozwoliły mu przywrócić poziom obrotów w firmie po odmrożeniu gospodarki.

Z jakiego rozwiązania powinni skorzystać pracodawcy? - Trudno jednoznacznie wskazać, która opcja powinna być przez pracodawców stosowana. Oczywiście najlepszą opcją byłoby świadczenie pracy w trybie zdalnym, ewentualnie urlop wypoczynkowy, natomiast należy mieć na uwadze także możliwości finansowe pracodawcy - podsumowuje Malwina Stasiewicz.

Gdy po raz kolejny zostanie wprowadzony lockdown wiele biznesów, pozbawionych jakichkolwiek form dofinansowania, nie będzie w stanie przetrwać - uważa Malwina Stasiewicz (Fot. Shutterstock)

Wsparcie dla firm albo koniec biznesów

Podczas wcześniejszych lockdownów rząd oferował firmom wsparcie finansowe w różnej formie. Co, jeśli tym razem go nie będzie - czy przedsiębiorcy będą zmuszeni zamykać biznesy?

Jak wyjaśnia Malwina Stasiewicz, wcześniejsze lockdowny zapewniały zamkniętym przedsiębiorcom, borykającym się ze spadkiem obrotów, na pozyskanie różnych form dofinansowania. Jednym z najpopularniejszych była dotacja z PFR oraz z Powiatowego Urzędu Pracy na ochronę miejsc pracy. Z przekazanych informacji wynika, że państwo udzieliło wielomiliardowych dofinansowań.

- Niestety mam obawy, czy przy kolejnym lockdownie znajdą się środki na dofinansowanie przedsiębiorstw. Najprawdopodobniej, nawet jeżeli się pojawią różne formy dofinansowania, to nie będą one tak okazałe jak w 2020 roku - komentuje Stasiewicz.

Radca prawny potwierdza także obawy przedsiębiorców. Zdaniem Malwiny Stasiewicz gdy po raz kolejny zostanie wprowadzony lockdown wiele biznesów, pozbawionych jakichkolwiek form dofinansowania, nie będzie w stanie przetrwać.

- Ostatnie dwa lata były dużym sprawdzianem i znacznie nadszarpnęły budżet firm, co rodzi ryzyko coraz większej liczby upadłości zarówno zakładów pracy jak i upadłości konsumenckiej - dodaje Stasiewicz.

- Po doświadczeniach ostatniego lockdownu można było zauważyć, że część firm została zamknięta. Obawiam się, że pozostawienie przedsiębiorców bez wsparcia finansowego może mieć fatalny skutek dla ich dalszego funkcjonowania - dodaje radca prawny.

Warto przypomnieć, że część przedsiębiorstw przetrwało poprzednie lockdowny dzięki wsparciu finansowemu. Przykładem jest firma Bialcon. Jej prezes Jakub Chwesiuk podkreślał, że rządowa pomoc była bardzo pomocna.

- Skorzystaliśmy z tarczy finansowej PFR. Gdyby jej nie było, w styczniu tego roku musielibyśmy złożyć wniosek o upadłość. Ubolewamy jednak, że zostaliśmy pominięci w tarczy branżowej. Problemem jest błaha i mocno urzędnicza sprawa. Każdy przedsiębiorca ma różne kody PKD – jeden wiodący i uzupełniające. Tarcza finansowa uwzględniała je wszystkie. W przypadku naszej firmy kodem wiodącym jest produkcja odzieży, ale mamy też kody uzupełniające związane z handlem. Mogliśmy więc skorzystać ze wsparcia. Z kolei w tarczy branżowej jest brany pod uwagę wyłącznie kod wiodący, dlatego zostaliśmy wykluczeni z pomocy finansowej, podobnie jak inne spółki z branży - wyjaśnia Jakub Chwesiuk.

Odszkodowanie od rządu

Rodzi się więc pytanie, czy kolejne zamrożenie gospodarki, które przysporzy kłopotów finansowych wielu firmom, spowoduje, że przedsiębiorcy wystąpią do sądu o odszkodowanie od rządu za wprowadzenie lockdownu. Jak zaznacza Malwina Stasiewicz, już w chwili takie postępowania zostały skierowane do sądu.

- Przedsiębiorcy domagają się odszkodowania za nieudolność działań rządzących, którzy w miejsce ogłoszenia stanu klęski żywiołowej wprowadzali kolejne restrykcje - lockdowny. Zatem pozwać rząd można zawsze - pozostaje pytanie czy skutecznie? Czy argumentacja przedstawiona w treści pozwu, powołująca się na naruszenie wolności konstytucyjnej, jaką jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczą, zaskarżająca dokument w randze rozporządzenia w miejsce ustawy będzie wystarczająca? Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona dopiero gdy zapadnie rozstrzygnięcie sądu - ocenia Malwina Stasiewicz.