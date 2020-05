Kolejne zwolnienia z opłacania składek zatwierdzone

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obsłużono i pozytywnie rozpatrzono 792 409 wniosków o zwolnienie za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok. 1,5 mld.

ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. Do przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło już około 438 mln złotych. Tylko we wtorek (5 maja) na konta przelano ponad 51,3 mln złotych.

- Cały czas pracujemy nad tym, aby wnioski były jeszcze szybciej rozpatrywane. Udoskonalamy nasz system do automatycznego przetwarzania dokumentów. Robimy wszystko, aby przedsiębiorcy otrzymali potrzebną im pomoc. W najbliższych dniach przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu na Platformie Usług Elektronicznych - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prezes ZUS przypomina, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Lista podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzyła się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.