"Kolejne ludzkie dramaty" w branży. "To niedopuszczalne, nie zgadzamy się na to"

- W tej chwili branża solaryjna jest w bardzo złym stanie finansowym i psychicznym. Ta działalność to często biznes rodzinny, a co za tym idzie jedyne źródło utrzymania – stwierdza Dominik Wrzos, prezes PZS.Polskiego Związku Solaryjnego.

Autor:KDS

• 10 maj 2021 13:44





Branża solaryjna jest w bardzo złym stanie (Fot. materiały prasowe)

PZS.Polski Związek Solaryjny wystosował apel do Ministerstwa Zdrowia o umożliwienie szybszego przyspieszenia wznowienia ich działalności.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem odmrażania gospodarki solaria będą mogły ruszyć wraz z końcem maja.

Związek nie potrafi zrozumieć dlaczego branża została objęta lockdownem, skoro i tak bezpośredni kontakt między pracownikami a klientami od zawsze był minimalny.

Jak zaznaczają przedstawiciele branży, po pół roku praktycznie nieprzerwanego lockdownu niektóre firmy już upadły, a wiele stoi na granicy bankructwa, gdyż z różnych względów nie uzyskało wsparcia z PFR lub pieniądze z tarcz szybko się skończyły. Tymczasem trzeba nie tylko mieć środki na utrzymanie rodzin, ale też regulować opłaty za lokale i spłacać raty kredytów lub leasingów za kosztowne urządzenia do opalania.

- W tej chwili branża solaryjna jest w bardzo złym stanie finansowym i psychicznym – stwierdza Dominik Wrzos, prezes PZS.Polskiego Związku Solaryjnego. - Ta działalność to często biznes rodzinny, a co za tym idzie jedyne źródło utrzymania. Chęć podnoszenia jakości i bezpieczeństwa usług według norm europejskich powoduje, że wielu przedsiębiorców zainwestowało w bardzo drogie, nowoczesne urządzenia, zaciągając zobowiązania leasingowe, co sprawia, że koszty działalności

są wysokie. Tymczasem ok. 50 proc. prowadzących działalność solariów nie mogło skorzystać z subwencji PFR, co jest związane z faktem, że w wielu przypadkach właściciel pracuje w solarium sam lub nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Poza tym czynsze, leasingi, kredyty i inne koszty stałe przewyższają pomoc z tarcz branżowych, przez co duża część przedsiębiorców znajduje się na granicy bankructwa - dodaje.

Czytaj więcej: Branża walczy o przetrwanie. Chce, by firmy płaciły 400 zł za obiady dla pracowników

Zwraca uwagę, że solaria są miejscem, gdzie bezpośredni kontakt między ludźmi i tak ograniczony był do minimum, zaś konieczność dbania o wysokie standardy higieniczne zawsze musiała być wysoka. Inaczej firma nie miałaby klientów. - W salonach już wiosną w tamtym roku pojawiły się transparentne przegrody pomiędzy ladą a personelem obsługi, poczekalnie wyłączono z użytku, pracownicy używają rękawiczek ochronnych

i korzystają̨ z maseczek, przyłbic oraz specjalnej odzieży ochronnej - wyjaśnia prezes PZS. - Poza tym klienci przebywają w kabinie w pojedynkę, a w czasie seansu następuje wielokrotna wymiana powietrza, co praktycznie uniemożliwia zarażenie się wirusem. Potwierdza to dokument od głównego epidemiologa, wystawiony na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego - podkreśla Wrzos. Niskie ryzyko zakażenia w solarium potwierdziła krajowa konsultantka ds. epidemiologii

dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz w opinii wystawionej na prośbę Głównego Inspektoratu Sanitarnego: „ryzyko zakażenia klientów solariów wirusem SARS-Cov-2 jest niewielkie pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przez personel solariów zasad sanitarno-higienicznych oraz obowiązujących podczas epidemii SARS-Cov-2”. Czytaj więcej: Dramatyczna sytuacja branży fitness, będą zwolnienia. 100 tys. ludzi drży o miejsca pracy Pomimo dowodów na brak zagrożenia COVID-19, próśb i wyjaśnień zawartych w pismach

wysyłanych przez PZS systematycznie do ministerstw solaria nadal są zamknięte, a ludzie w nich pracujący pozbawieni środków do życia i skazani na długi. - To niedopuszczalne, nie zgadzamy się na to - mówi Dominik Wrzos. Kolejny miesiąc to kolejne ludzkie dramaty – musimy temu zapobiec i podejmować działania, by jak najszybciej wznowić działalność solariów, pomóc w uzyskaniu należnych subwencji przedsiębiorcom oraz wreszcie rozwinąć skrzydła pod kątem edukacyjnym w ramach branży i na zewnątrz. Niestety za zamkniętymi drzwiami niewiele jesteśmy w stanie zdziałać - podsumowuje.

