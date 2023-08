Kolejna polska firma skróciła czas pracy. "Jesteśmy mniej zestresowani i bardziej wypoczęci"

Jak twierdzi Ewa Bobrska, HR bussines partner w AleRabat.com, firma zautomatyzowała wiele działań, które wcześniej były wykonywane przez pracowników. Różnego rodzaju rozwiązania poprawiły jej zdaniem nie tylko wydajność, ale również komfort pracy.

- Skrócenie czasu przeznaczonego na codziennie obowiązki zawodowe wyraźnie zwiększyło naszą zdolność do koncentracji, dzięki czemu szybciej podejmujemy trafne decyzje i jesteśmy o wiele bardziej efektywni. Zmiana ta wpłynęła również pozytywnie na nasze zadowolenie pracy – jesteśmy mniej zestresowani i bardziej wypoczęci, co przekłada się na podniesienie jakości naszych usług. W końcu dzięki krótszemu dniowi pracy zyskaliśmy ponad dwadzieścia godzin więcej wolnego czasu miesięcznie, co daje około dziesięciu dni urlopu w skali roku - mówi Ewa Bobrska.

Mimo że skrócenie dnia pracy przyniosło wiele korzyści, to nie obyło się bez wyzwań. Jak twierdzi Bobrska, nowy harmonogram działań wymagał starannej organizacji i optymalizacji wewnętrznych procesów.

- Wszystko było dość czasochłonne, a także skomplikowane – między innymi musieliśmy przeprowadzić szczegółowe badania dotyczące tego, co należałoby usprawnić, a następnie wdrożyć zaproponowane przez pracowników zmiany. Jednak nie żałujemy tej decyzji i uważamy, że był to krok w naprawdę bardzo dobrym kierunku - dodaje.