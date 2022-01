Kolejna polska firma dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

PKP Energetyka dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod egidą Komisji Europejskiej, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym samym spółka potwierdziła bardzo istotne znaczenie promowania równości i różnorodności w miejscu pracy, co ma także odzwierciedlenie w Strategii PKP Energetyka do 2030 roku. Spółka w 2022 roku przeszkoli wszystkich swoich menedżerów z zakresu różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności pokoleniowej oraz płciowej - podała PKP Energetyka.





W PKP Energetyka od wielu lat konsekwentnie stawiamy na partnerskie relacje z pracownikami, którzy są największym kapitałem spółki - komentuje Beata Górniak z zarządu PKP Energetyka ( Fot. mat. PKP Energetyka)

PKP Energetyka dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod egidą Komisji Europejskiej, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pracownicy największym kapitałem spółki

– W PKP Energetyka od wielu lat konsekwentnie stawiamy na partnerskie, podmiotowe relacje z naszymi pracownikami, którzy są największym kapitałem spółki. Najlepszym dowodem na to, że taka polityka przynosi realne efekty jest wskaźnik zaangażowania pracowników, który w PKP Energetyka wynosi obecnie 71 proc. i jest na poziomie najlepszych pracodawców w Polsce. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym, formalnym potwierdzeniem naszych zobowiązań w kierunku promowania równości i różnorodności w miejscu pracy – komentuje Beata Górniak, członkini zarządu PKP Energetyka.

Spółka podała, że jednym z działań na rzecz promowania równości i różnorodności w codziennej pracy jest zespół „Kobieca MOC”, którego celem jest wypracowywanie rozwiązań i inicjatyw wzmacniających kobiety na wszystkich poziomach organizacji oraz dostosowujących środowisko pracy, aby PKP Energetyka była firmą przyjazną dla kobiet.

PKP Energetyka poinformowała, że w 2022 roku przeszkoli wszystkich swoich menedżerów z zakresu różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności pokoleniowej oraz płciowej. Celem tych inicjatyw ma być zwiększenie atrakcyjności PKP Energetyka jako pracodawcy dla osób młodych oraz kobiet.

Beata Górniak, członkini zarządu PKP Energetyka ( Fot. mat. PKP Energetyka)

Ilu sygnatariuszy Karty Różnorodności?

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, objęta patronatem przez Komisję Europejską.

W Polsce koordynatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego partnerem od listopada ubiegłego roku jest PKP Energetyka. W gronie sygnatariuszy karty jest ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, w tym ponad 240 polskich pracodawców. – Różnorodne zespoły są siłą w organizacjach, które opierają się na szacunku i gotowości do stałego uwzględniania w codziennej pracy rozmaitych talentów, umiejętności, potrzeb, oczekiwań i możliwości pracownic i pracowników. To podejście dobre dla biznesu i dla społeczeństwa, które nikogo nie zostawia w tyle - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Wpływ i rola pracodawców w procesie jego tworzenia jest nie do przecenienia. Dlatego cieszy, że PKP Energetyka, spółka zatrudniająca ponad cztery tysiące osób, zobowiązała się do tworzenia miejsca pracy opartego na wartościach takich jak różnorodność oraz inkluzja. Zaangażowanie firmy jest dla nas ważne podwójnie, gdyż jest to kolejne działanie realizowane w strategicznym partnerstwie z Forum – mówi Marzena Strzelczak. Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Dzięki temu Sygnatariusze mają możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk firm ze wszystkich krajów, w których działają Karty Różnorodności.

