Kolejna organizacja apeluje o otwarcie sklepów w niedzielę

Aby nie dopuścić do pogłębiania się negatywnych skutków wprowadzonych restrykcji dla gospodarki, rząd powinien rozważyć (...) otwarcie sklepów w niedziele, co pozwoli nie tylko na utrzymanie dochodów przedsiębiorstw, ale również rozładuje sobotni szczyt zakupów - komentuje Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Autor:KDS

• 13 paź 2020 14:25





Przedsiębiorcy apelują o zniesienie zakazu handlu w niedzielę (Fot. shutterstock)

REKLAMA

Specjalne regulacje związane z wprowadzeniem żółtej strefy na terenie całego kraju zmniejszą swobodę prowadzenia biznesu.

By ułatwić ten proces oraz zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa Konfederacja Lewiatan postuluje czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

Z tym apelem nie jest sama. Podobny postulat zgłosili już wcześniej przedstawiciele branży czy Północna Izba Gospodarcza.

Od soboty 10 października w całej Polsce obowiązują większe restrykcje związane z walką z pandemią koronawirusa. To m.in. zmniejszenie liczby gości na przyjęciach czy w restauracjach. Mniej osób może również odwiedzać siłownie czy kina.

- Ograniczenia sanitarne to nie tyko zmniejszenie dopuszczalnej liczby gości na weselach, ale również godziny dla seniorów, zmniejszenie liczby widzów w kinach i teatrach, ograniczenia dotyczące przebywania osób w zamkniętych pomieszczeniach itp. Część z tych restrykcji w sposób oczywisty ogranicza możliwości sprzedaży usług czy produktów - komentuje Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej: Pracodawcy apelują o zniesienie zakazu handlu. Tak chcą chronić miejsca pracy

Jak dodaje, obecna sytuacja spowodowała odwołanie kongresów, targów czy innych imprez masowych, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie wielu firm. Godziny dla seniora to mniejszy obrót dla sklepów i aptek. Sklepy, zarówno małe osiedlowe punkty, jak i duże galerie handlowe, ponoszą koszty zapewnienia klientom dostępu do środków dezynfekujących.

- Nie każdy biznes można w prosty sposób przenieść do sieci (na przykład usługi fryzjerskie, zajęcia sportowe). Nie każdy przedsiębiorca ma odpowiednie środki i możliwości, aby to zrobić. Na administracyjne ograniczenia nakładają się indywidualne decyzje konsumentów. W sytuacji niepewności, co do stabilności przyszłych dochodów i poczucia zagrożenia wynikającego z rosnącej liczby stwierdzonych przypadków koronawirusa, można się spodziewać – wzorem pierwszego lockdownu – ograniczenia wydatków gospodarstw domowych i rezygnacji z części zakupów, które nie są zaliczane do artykułów pierwszej potrzeby - komentuje Fedorczuk.

Zaznacza też, że wprowadzanie specjalnych stref czy restrykcji zwiększa poczucie niepewności. Dla utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia i ograniczenia zwolnień pracowników potrzebna jest współpraca wszystkich instytucji. Koniec zakazu - Rząd, wprowadzając dla danego powiatu obostrzenia strefy czerwonej powinien konsultować takie decyzje z samorządem i przedstawicielami biznesu. Inna jest bowiem sytuacja, gdy nagły wzrost zakażeń ma źródło w zamkniętym ośrodku, a inna, gdy źródeł jest wiele i nie są one łatwe do identyfikacji. Aby nie dopuścić do pogłębiania się negatywnych skutków wprowadzonych restrykcji dla gospodarki, rząd powinien również rozważyć wprowadzenie w życie rozwiązań proponowanych przez pracodawców. Jednym z nich jest otwarcie sklepów w niedziele, co pozwoli nie tylko na utrzymanie dochodów przedsiębiorstw, ale również rozładuje sobotni szczyt zakupów - komentuje Fedorczuk. Dodaje też, że szczególnie należy wesprzeć małe i średnie firmy w dostępie do informacji na temat organizacji miejsca pracy, aby zmniejszyć skutki ewentualnych przypadków wystąpienia COVID-19. Pilnie potrzebne są również regulacje dotyczące pracy zdalnej, doprecyzowujące obowiązki pracodawcy i pracownika przy założeniu, że to rozwiązanie zostanie z nami dłużej niż pierwotnie sądzono. Już wcześniej o pomyśle zniesienia zakazu handlu w niedzielę mówiła Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding. - W centrach handlowych pracuje około 400 tys. osób. Jeśli marki niemogące odrobić strat, zaczną zamykać nierentowne sklepy, robiąc krok w tył i zmieniając strategie rozwoju, zniknie tysiące etatów, które dziś obsadzane są głównie przez ludzi młodych, w tym studentów - wskazywała konsekwencje obostrzenia. Przypomina też, że etaty mogą zniknąć także z firm, które obsługują centra handlowe. - Każda z galerii ma dziś podpisane kilkanaście umów z firmami zewnętrznymi, które zajmują się m.in. utrzymaniem czystości, pielęgnacją terenów zielonych, ochroną czy usługami marketingowymi. Konieczność szukania oszczędności po stronie galerii, a co za tym idzie zmniejszenie zakresu współpracy, może sprawić, że także w tych firmach etaty będą zagrożone - mówi. Lockdown bez ogłoszenia Filip Kiżuk, doradca gospodarczy z współpracującego z Północną Izbą Gospodarczą Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska wskazuje, że prawdą jest, że wiele branż jeszcze nie otrząsnęło się po pierwszej fali kryzysu, a nadchodzi drugi, kto wie czy nie silniejszy niż pierwszy lockdown. - Lockdown, który obserwujemy jest trochę inny niż pierwszy, bo nikt wprost jeszcze nie zamyka sklepów, ale widzimy, że ludzie są bardziej oszczędni i nauczeni doświadczeniami wiosennymi decydują się na ograniczanie kosztów. Niezbyt wielu klientów planuje teraz wycieczki, zakupy domów, zakupy samochodów. To wszystko rysuje znacznie szerszy kontekst gospodarczy, w którym nie trzeba mówić o „twardym lockdownie” żeby widzieć, że faktycznie on następuje - mówi Kiżuk. Jego zdaniem wiele firm szykowało się na odwrotną sytuację i myślało o odbudowywaniu biznesu, stąd też nowe obostrzenia powodują dużo frustracji. - Gorzej jeżeli ten kryzys jest dłuższy niż się spodziewano, wtedy trudno jest wykrzesać z siebie energię i entuzjazm do działania - podsumowuje Kiżuk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.