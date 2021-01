Kolega z pracy zagrożeniem? Trudna próba dla coworkingu

Rynek przestrzeni coworkingowej jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku przestrzeni biurowej. To z jednej strony odpowiedź na zmiany na rynku pracy, ale też impuls do dalszych przekształceń modelu zatrudnienia. Jak zmieni go pandemia koronawirusa? O tym dyskutowano podczas trwającego 4 Design Days Pre-Opening Online.

28 sty 2021





Coworking to miejsce do pracy ale i wymiany pomysłów (fot. Shutterstock)

W ostatnich latach powierzchnia coworkingowej przestrzeni biurowej dynamicznie rosła. Tylko w pierwszym kwartale 2018 r. operatorzy coworkingowi wynajęli taką przestrzeń, jaka została wynajęta w całym 2017 r.

Ze względu na dużą popularność startupów i uelastycznienie modelu zatrudnienia popyt na takie powierzchnie będzie szybko rósł.

Czy pandemia koronawirusa i obawa o bezpieczeństwo przekreśli dalszy rozwój tego rynku? Odpowiedzi na te pytania szukano podczas 4 Design Days Pre-Opening Online.

- Koncepcja colivingu/coworkingu była rozbuchana do granic możliwości, na całym świecie sprzedawano powierzchnie pod budowanie obiektów pod tego typu budynki. Nagle to wszystko prysło niczym mydlana bańka, bo nowe warunki spowodowane przez pandemię zakwestionowały ideę takiej relacji życia i pracy. Czy to nauczyło nas innego myślenia, czy wyhamowało rozwój tego typu koncepcji? I ewentualnie - co w zamian? - pytał Robert Majkut, prezes Robert Majkut Design, moderator dyskusji "Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze".

Zdaniem Gosi Rygalik, projektantki Studia Rygalik, pandemia nie tylko nie pozostanie bez wpływu na rynek powierzchni coworkingowych, ale wpłynie też na nasze postrzegania relacji praca - człowiek.

- Pandemia koronawirusa i wywołany przez nią kryzys dotknął nas wszystkich osobiście - ludzi, społeczeństwo, biznesy - i w tym upatrywałbym szansy na zmianę. Nie jestem naiwna i nie wierzę, że pandemia nagle nas zmieni, ale traktowałbym ją jako lekcję, jako próbę generalną przed kolejnymi kryzysami, które nas niewątpliwie czekają - mówiła Rygalik.

Jak zauważyła, obecnie - jako społeczeństwo - jesteśmy w okresie przejściowym.

- Z jednego ekstremum wpadliśmy w drugie - z zabiegania w zatrzymanie. Teraz jest czas przewartościowania, refleksji i pójścia dalej - mówiła projektantka. - Jeśli chodzi o modele życia i pracy przede wszystkim myślę, że kluczowe jest to, że zatrzymaliśmy się z takiego przepracowania i teraz przyszła pora zastanowić się, jak przeformułować znane nam dotychczas modele pracy - zaznaczyła.

W kontekście colivingu/coworkingu wyraziła obawę, że pandemia niesie ze sobą ogromne zagrożenie. - Boję się, że zaczniemy - co dzieje się teraz - patrzeć na drugiego człowieka jak na zagrożenie. Uważam, że jako projektanci, jako architekci powinniśmy myśleć o rozwiązaniach, które absolutnie nie wspierają tego toku. Musimy myśleć o wspólnocie, o współtworzeniu, o współpracy. Ja bym nie porzucała koncepcji coworking i colivingu, które teraz momentami wydają nam się szalenie niebezpiecznymi - bo jak to: z innymi ludźmi w tej samej przestrzeni? Mam nadzieję że uda nam się dojść do tego, ze współpraca, współistnienie i bycie z innymi ludźmi jest ogromnie ważne i trzeba znaleźć sposoby, by nadal było to możliwe - mówiła Rygalik. Podkreślała też, że architektura i produkt wnętrza powinny wspierać te dążenia. - Nie możemy natomiast pozwolić, by architektura i projektowanie wspierały naszą izolację, bo według mnie będzie wówczas na przegranej pozycji jako społeczeństwo - stwierdziła.

