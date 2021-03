Kobiety w nieoczywistych zawodach. Branża morska, transport czy logistyka chcą je zatrudniać

Choć wszystkie wskaźniki podają, że kobiety na rynku pracy są w gorszej sytuacji niż mężczyźni, nie brakuje pań, które na co dzień wykonują zawody uchodzące za męskie. Poznajcie panie, które przełamują stereotypy.

- Tata jest maszynistą, odkąd pamiętam, brat nim został sześć lat temu. Kiedy dowiedziałam się, że są możliwości, aby zgłosić się na kurs, postanowiłam porozmawiać z bratem. Zachęcił mnie i tak zaczęła się moja przygoda z koleją. Tacie powiedziałam o wszystkim, kiedy byłam już po podjęciu decyzji. Na początku się przeraził, ale później oswoił się z tą myślą. Jest ze mnie dumny. Nie ukrywam, że kiedy w trakcie dowiedziałam się, że w Kolejach Mazowieckich jako maszynista pracuje już jedna dziewczyna – Gabrysia Karaś, która jest pierwszą kobietą w historii przewoźnika, która zdecydowała się szkolić na maszynistę – to mnie jeszcze umocniło w mojej decyzji - o swojej przygodzie z pracą na stanowisku uchodzącym za męskie opowiada Marta Kucharska.

Obecnie jest na etapie jazd pod nadzorem maszynisty. Ma do wyjeżdżenia jeszcze 800 godzin. Przyznaje, że jest zafascynowana tą pracą i nie wyobraża sobie, że miałaby robić coś innego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nauki jest bardzo dużo, ale mam solidne wsparcie ze strony maszynistów oraz kolegów szkolących się razem ze mną - podkreśla.

Marta to jeden z wielu przykładów kobiet pracujących na kolei. Bowiem wbrew krążącym opiniom, kolej wcale nie jest już typowo męskim środowiskiem pracy. To prawda, że wciąż więcej mężczyzn wykonuje zawody związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, ale w tych zawodach jest także coraz więcej kobiet. Żeńska część Kolei Mazowieckich to 922 panie, czyli 1/3 ogółu pracowników. To o ponad 100 kobiet więcej niż 10 lat temu. Panie są zatrudnione na różnych stanowiskach: jako kierowniczki pociągu, dyspozytorki, dyżurne ruchu, zwrotnicze, kasjerki, informatorki. Pracują w zespołach naprawczych i szkoleniowych, wykonują prace biurowe.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego, wynika, że panie wśród maszynistów stanowią nieco ponad 0,1 proc. zatrudnionych. Na koniec 2019 roku we wszystkich kolejowych spółkach 25 kobiet mogło prowadzić pociągi w Polsce. Rok wcześniej było ich zaledwie 19.

Poczta Polska jest kobietą

Także w Poczcie Polskiej kobiety możemy spotkać nie tylko po drugiej stronie okienka kasowego czy na stanowiskach biurowych, ale na stanowiskach, które nie kojarzą się z typowo damskimi.

Pracownice Poczty Polskiej (fot. PP)

W zespole spółki pracują aż 93 kobiety pełniące stanowiska kwalifikowanych pracowników ochrony, 96 pań-kierowców stale prowadzących samochody do 3,5 tony, 77 magazynierek, 41 dyspozytorek samochodowych. Z kolei 24 kobiety to operatorki kontroli bezpieczeństwa, a 4 kobiety na stałe prowadzą samochody o masie powyżej 3,5 tony. Dodatkowo, w dziale IT Poczty Polskiej pracują kobiety zajmujące się cyberbezpieczeństwem. U jedno z największych pracodawców w Polsce, średni staż pracy kobiet wynosi 17 lat. W gronie ponad 80 tys. pracowników, kobiet pracujących w PP jest o ponad 8,5 tysiąca więcej niż mężczyzn.

- Jestem członkiem zespołu zarządzającego infrastrukturą cyberbezpieczeństwa. Zespół odpowiada za narzędzia pomagające chronić systemy Poczty Polskiej przed zagrożeniami. Systemy wykrywania włamań, skanowania podatności, firewalle na poziomie sieciowym i aplikacyjnym, systemy korelacji zdarzeń – opowiada o swojej pracy Marzena Piko-Zemła, administrator systemów IT.

Kobiety na morzu

Inny przykład firmy z branży uchodzącej za męską (tylko 2 proc. z 1,2 miliona marynarzy na całym świecie to kobiety), która stawia na kobiety, to Stena Line. Szwedzki operator promowy, który od 25 lat obecny jest również w Polsce, w ciągu 5 lat zwiększył liczbę zatrudnionych kobiet na stanowiskach kierowniczych aż o 42 proc. Na tym nie przestaje. nowy cel to zapewnienie, aby do końca przyszłego roku kobiety stanowiły 30 proc. wszystkich liderów w firmie. Równość przedstawicieli obu płci w dostępie do stanowisk jest jednym z priorytetowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Stena Line. Opiera się ona na celach zrównoważonego rozwoju ONZ.

Kobiety w Stena Line (fot. Stena Line)

- Musimy zapewnić, że firma przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty, aktywnie rekrutując pracowników obu płci na wszystkie stanowiska. Równość i różnorodność daje nam wachlarz kompetencji do wyboru w świecie, w którym firmy konkurują o talenty. Badania pokazują, że firmy dbające o równość są bardziej kreatywne i innowacyjne, a także zarabiają więcej pieniędzy - mówi Margareta Jensen Dickson, szefowa działu HR w Stena Line.

Jedną z kobiet pracujących w Stena Line jest Ewa Janik, menadżer terminalu i operacji portowych w polskim oddziale firmy.

- Moim wzorem do naśladowania była pierwsza kobieta w Polsce, która została kapitanem żeglugi wielkiej, czyli Danuta Kobylińska-Walas, nazwana Królową Mórz. Zawsze byłam pod wrażeniem jej życia zawodowego i wyzwań, z którymi się mierzyła - opowiada Ewa Janik.