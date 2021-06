Kobiety szturmem wchodzą w świat IT

Kobiety coraz chętniej podejmują się pracy w sektorze nowych technologii. Zainteresowanie to przekłada się nie tylko na wybór studiów na kierunkach inżynierskich oraz związanych z informatyką i telekomunikacją, ale także na częstsze decyzje o zmianie obecnej branży na IT. Jak wynika z raporto No Fluff Jobs panie, które zdecydowały się przebranżowić, stanowią 42 proc. w porównaniu do 30 proc. wśród mężczyzn.

Kobiety coraz chętniej podejmują się pracy w sektorze nowych technologii (fot. Pexels)

39 proc. kobiet chcących rozpocząć karierę w branży zmaga się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy.

Coraz mniej pań ma natomiast problem z rozpoczęciem nauki w dziedzinie IT. W 2021 r. tylko 34 proc. badanych deklaruje, że nie wie od czego zacząć, a 23 proc. uważa, że koszty nauki są zbyt wygórowane.

Największą motywacją do podjęcia pracy w tej branży są wyższe zarobki, o czym mówi aż 70 proc. badanych kobiet, a 51 proc. z nich wskazuje również na możliwość rozwoju osobistego.

Jak wyjaśnia Beata Ostrowska, przewodnicząca sektorowej rady ds. kompetencji informatyka oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, aby zachęcić kobiety do wejścia do branzy IT potrzeba wielopoziomowych działań.

- Bardzo ważne są wszelkiego rodzaju inicjatywy wspierające podjęcie pracy w zawodzie oraz właściwa edukacja już na etapie wczesnoszkolnym. Warto podkreślić, że według różnych oszacowań, w Polsce jeszcze przed pandemią na rynku pracy brakowało blisko 50 tysięcy specjalistów IT. Żeby znacząco zmniejszyć te niedobory, studia kierunkowe musiałoby kończyć przynajmniej o 10 tysięcy absolwentów rocznie więcej niż obecnie, co oznacza wzrost aż o 72 proc. Z tego względu powinny zostać rozwinięte różnorodne mechanizmy zachęcające do kształcenia ustawicznego oraz zmiany kompetencji zawodowych. Kobiety na tym polu mają bardzo duże możliwości. – wyjaśnia.

Bez problemów w świat nauki, gorzej z pierwszą pracą

Przed kobietami chcącymi wejść w świat IT jednak spore wyzwania. Obecnie 39 proc. kobiet chcących rozpocząć karierę w branży zmaga się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy. Może to wynikać ze zmniejszonego zainteresowania pracodawców początkującymi pracownikami. Podczas pandemii w bardzo szybkim czasie firmy i organizacje publiczne musiały dostosować swoje działanie do funkcjonowania w zdalnej rzeczywistości. Ucierpieli przede wszystkim nowo wchodzący kandydaci na rynek IT, gdyż trudna sytuacja przełożyła się głównie na zapotrzebowanie na zaawansowanych specjalistów.

W poprzednim roku deklaracje w tych samych obszarach wynosiły odpowiednio 47 proc. i 32 proc.

Na podobnym poziomie utrzymuje się strach przed zmianą pracy – uważa tak 24 proc. respondentek, a 26 proc. ma problem z określeniem specjalizacji, którą chciałyby się zająć. Czynnikami zniechęcającymi są również wysokie koszty kursów IT oraz przytłaczający zakres materiału do opanowania. Co istotne, sektor IT już dawno przestał postrzegać swoją branżę jako przeznaczoną tylko dla mężczyzn. Zespoły mieszane w IT uważane są przez pracodawców za efektywniejsze. Kobiety często mają szerszy ogląd na różne problemy, pojawiające się w trakcie realizacji projektów oraz są bardziej skłonne do kompromisów i szukania wyjścia z trudnej sytuacji. - Z perspektywy Rad Sektorowych ds. Kompetencji Informatyka oraz Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa, które mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, chcemy zachęcić jak najwięcej kobiet do zainteresowania się stanowiskami w branży IT. Wejście na rynek pracy będzie o wiele łatwiejsze, jeśli kandydatki indywidualnie podejmą się również zwiększania swoich kompetencji technicznych w tej dziedzinie. Oprócz wiodących specjalności, jak tester czy programista, warto także rozważyć rozwijanie swoich umiejętności, np. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Obecnie bezpieczeństwo technologii cyfrowych to dla branży IT jeden z ważniejszych obszarów działania, bez którego reszta procesów jest zagrożona. – tłumaczy Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ambicja i chęć przebranżowienia Jak pokazują analizy rynku, kobiety na początku swojej kariery w IT często są już aktywne zawodowo i mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w innych obszarach. Decyzja o rozpoczęciu pracy w sektorze IT jest więc świadoma i poparta wcześniejszym sprawdzeniem rynku. Największą motywacją do podjęcia pracy w tej branży są wyższe zarobki, o czym mówi aż 70 proc. badanych kobiet, a 51 proc. z nich wskazuje również na możliwość rozwoju osobistego. Wśród najbardziej pożądanych specjalizacji 15 proc. respondentek wskazuje dziedzinę UX/UI, a 11 proc. interesuje Testing. Dalej z 10 proc. wskazaniem znajdują się Frontend oraz Project Management. Prawie połowa badanych kobiet, która wyraziła zainteresowanie przebranżowieniem, podjęła także samodzielną naukę z zakresu IT. 25 proc. z nich wspomagało się kursami specjalistycznymi, a jedynie 7 proc. zdecydowało się na dodatkowe studia informatyczne. To pokazuje, jak ważne są inicjatywy wspierające działania kobiet w branży technologicznej i że edukacja w tym obszarze nadal pozostawia duże pole do działania. Aby nasycić rynek specjalistami IT, należy rozwijać zarówno projekty w tej dziedzinie, jak również budować świadomość wśród potencjalnych, nowych kandydatek, by zachęcić je do pracy.

