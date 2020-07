Kobiety szły do przodu. Koronawirus wyhamował likwidację nierówności

W latach 1950-2016 udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce wzrósł z 31 do 49 proc.. W ostatniej dekadzie przemiany na rynku pracy dodatkowo przyspieszyły. Coraz głośniej mówi się o wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy. Kolejne firmy, jak na przykład Microsoft, dają przykład, jak taka zmiana powinna wyglądać w praktyce.

Zmiany te potwierdzają badania przeprowadzone wśród użytkowniczek Pracuj.pl. Jak wynika z raportu raportu Grupy Pracuj.pl i Deloitte "Zawodowy styl życia. Oblicza pracy Polaków", aż 61 proc. pań uważa, że sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest obecnie lepsza niż 10 lat temu. Jednocześnie badane zauważają jednak wyzwania, przed którymi wciąż stają.

Problem numer jeden - inne traktowanie kobiet i mężczyzn. Z raportu wynika, że aż 7 na 10 badanych uważa, iż nadal nie ma tylurównych szans w życiu zawodowym, co mężczyźni. O równouprawnieniu na rynku przekonana jest mniej niż co piąta respondentka (19 proc.). Podobnie jest w wypadku wpływu płci pracownika na wysokość wynagrodzenia – dostrzega go w Polsce 69 proc. pań, a o równouprawnieniu przekonane jest 22 proc.. Co więcej, większość badanych Polek (60 proc.) uważa, że mężczyźni są inaczej traktowani, gdy starają się o awanse.

Mimo takiej sytuacji kobiety są podzielone w kwestii parytetów. Takie działanie pozytywnie ocenia 51 proc. respondentek, negatywnie – 20 proc., a aż 28 proc. jest wobec niego obojętnych. Jeszcze mniej (43 proc.) popiera parytety płci podczas rekrutacji.

Z raportu Grupy Pracuj wynika, że badane Polki dość zgodnie popierają szkolenia w zawodach, w których większość pracowników stanowią mężczyźni (71 proc.). Zdaniem ekspertów istotny wpływ na ten stan rzeczy mogą mieć wysokie lub stale rosnące płace w specjalizacjach postrzeganych potocznie jako „męskie” – nie tylko w branży IT, ale choćby m.in. wśród specjalistów Business Intelligence, w budownictwie czy wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Co więcej, Polki w większości przypadków odnoszą się pozytywnie do pojawiających się na rynku pracy form wsparcia ich kariery. Najmilej widziane - ich zdaniem - byłyby gwarancje równych zarobków na dwóch równoważnych stanowiskach niezależnie od płci, regulowane odgórnie przez

firmę. Pozytywnie postrzega je aż 83 proc. respondentek, a przeciwnych jest im tylko co dziesiąta (9 proc.). Panie wskazują też, że warto wspierać pracujące matki. 80 proc. respondentek docenia umożliwianie kobietom wychowującym dzieci układania elastycznego grafiku pracy a 76 proc. - oferowanie im dodatkowego wsparcia – np. pracy zdalnej czy dedykowanych benefitów pozapłacowych.

- Większość pań, które przebadaliśmy, jest świadoma pozytywnej ewolucji. Pojawia się też w Polsce coraz więcej wewnętrznych firmowych regulacji, wspierających różnorodność w zarządach czy promujących przykłady błyskotliwych karier kobiet, zwłaszcza w dużych firmach. Szczegółowe

odpowiedzi Polek pokazują jednak, że wciąż muszą mierzyć się z nierównościami w obszarze płac

czy awansów. Pracodawcy powinni pamiętać, że coraz więcej kobiet jako kandydatki zwraca szczególną uwagę na politykę przyjętą przez firmy w celu wyrównywania szans - mówi Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Jako przykład awansu kobiety w męskim świecie warto podać Annę Rulkiewicz, prezes Lux Medu. W rozmowie z PulsHR.pl pytana o to, dlaczego tak mało kobiet zajmuje wysokie stanowiska mówiła tak: - Bo to jest trudne zadanie. Z zasady w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Część kobiet chce spędzać z nimi więcej czasu, a nie każdy pracodawca jest na tyle elastyczny, żeby dopasowywać do nich warunki pracy. Kobiety muszą mieć bardzo silną determinację, by sobie z tym poradzić. Drugi element to wsparcie, jakie otrzymują od rodziny i partnera. Nie zawsze jest z tym różowo. Zazwyczaj to na nie spada więcej obowiązków domowych. Dlatego w życiu zawodowym przeważnie mają trudniej niż mężczyźni.

Przez koronę jeszcze trudniej

Jak pokazały wyniki badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2020 roku, pandemia koronawirusa mocno poszerzyła zakres wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się kobiety na rynku pracy – szczególnie te będące matkami, pracujące zdalnie przy jednoczesnym zamknięciu szkół i przedszkoli.

Kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn wskazywały na duże znaczenie wsparcia psychologicznego od pracodawcy w czasie pandemii. Za raczej ważne lub zdecydowanie ważne uznało je 53 proc. respondentek – dla porównania podobnie uznawało 46 proc. respondentów. Zarówno mężczyźni i kobiety zgadzali się ze stwierdzeniem, że osoby wychowujące dzieci mają większe trudności z pracą zdalną, niż bezdzietni pracownicy. Opinię taką wyrażało jednak wyraźnie więcej matek (83 proc.), niż ojców (76 proc.). Warto także zauważyć, że to ojcowie częściej czuli się traktowani ze zrozumieniem przez przełożonych niż matki (59 proc. wobec 54 proc.).

- Panie należą do grup szczególnie dotkniętych przez epidemię koronawirusa – szczególnie warto zwrócić uwagę na pracujące matki. Pandemia jeszcze mocniej ujawniła napięcia, przed którymi stają

matki wobec oczekiwań społecznych. Według naszych badań aż 54 proc. z nich na przełomie kwietnia i maja raportowało trudności z łączeniem wychowywania dzieci i pracy. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy w tym trudnym czasie oferowali matkom np. wsparcie psychologiczne, z którego mogą skorzystać. Ważną rolę odgrywa także większa elastyczność przy wyznaczaniu grafiku pracy przez pracodawców oraz większa otwartość przełożonych na branie dni wolnych i urlopów - komentuje wyniki badania Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Braki w kompetencjach cyfrowych

Badanie Grupy Pracuj nie jest jedynym, które potwierdza gorszą sytuację kobiet w czasie pandemii COVID-19. Kolejne badanie w nieciekawych barwach maluje też ich przyszłość zawodową. Jak podają autorzy raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego”, 7 mln Polaków pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, a w tej grupie trzy miliony pracowników to kobiety. Mowa nie tylko o szeroko rozumianym sektorze usług, ale też turystyce i kulturze, gastronomii i sektorze opiekuńczym czy sektorze beauty.

– Pandemia wywoła kryzys gospodarczy, którego skali i skutków nie jesteśmy dziś w stanie oszacować. Jednak to, co już widać gołym okiem, to gwałtowne przyspieszenie i intensyfikacja transformacji cyfrowej, która mocno zmienia rynek pracy i redefiniuje rolę człowieka w różnych procesach. W ostatnich miesiącach doszło bowiem do wyostrzenia trendów, na które już dawno zwracaliśmy uwagę: automatyzacji i platformizacji – mówi prof. UW dr hab. Katarzyna Śledziewska, współautorka raportu, dyrektor zarządzająca DELab, związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW.

Taka perspektywa zmian nie wróży niczego dobrego kobietom, które, w sektorach zagrożonych automatyzacją tworzą liczną reprezentację. Do stanowisk najbardziej zagrożonych automatyzacją należą te związane z przygotowywaniem i serwowaniem posiłków (ok. 80 proc. zadań może być wykonywane przez maszyny), produkcją dóbr (79 proc.), pomocą biurową i administracyjną (60 proc.) czy rolnictwem i rybołówstwem (56 proc.).

Co więcej, kobiety znacznie intensywniej angażują się również w opiekę nad dziećmi i wypełnianie obowiązków domowych: w Unii Europejskiej codzienną opieką nad dziećmi zajmuje się 92 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn (w wieku 25-49 lat), a codziennym przygotowaniem posiłków lub pracami domowymi 79 proc. kobiet – w porównaniu do 34 proc. mężczyzn. Większe obciążenie obowiązkami domowymi dotyczy również kobiet pracujących zawodowo.

Kiedy do tego zestawu dołożymy informacje o tym, że poziom ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych osób dorosłych plasuje Polskę na 25. miejscu wśród 28 krajów Unii Europejskiej, Polki nisko oceniają swoje umiejętności cyfrowe, a do branży IT podchodzą wciąż z dużym lękiem (zaledwie 15 proc. pracowników tego sektora to kobiety), okaże się, że ich przyszłość na rynku pracy nie maluje się ciekawie.