Kobiety są na straconej pozycji? Szefowie boją się "kosztownych kłopotów"

Czy zespołem kobiet zarządza się inaczej niż zespołem mężczyzn? Tak. Zdarza się, że menedżerowie inaczej traktują panie, a inaczej panów. Wpływ na to mają chociażby przepisy, które przykładowo ściśle określają normy dźwigania. Dla mężczyzn wynoszą 30 kg przy pracy stałej (na odległość maksymalnie 25 m) i 50 kg w trakcie pracy dorywczej. Kobiety nie mogą dźwigać przedmiotów ważących więcej niż 12 kg przy pracy stałej (na odległość nie dłuższą niż 25 m) i 20 kg, jeśli jest to praca dorywcza. Bez wątpienia pracodawcy biorą pod uwagę te ograniczenia podczas rekrutacji.

- Prawo jednoznacznie zabrania dyskryminacji ze względu na płeć - dotyczy to zarówno przyjmowania, jak i awansowania pracowników. Jednak decyzję o zatrudnieniu danej osoby podejmuje zawsze pracodawca, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę pracy. Gdy mamy do czynienia z ciężką pracą fizyczną, to preferowani są mężczyźni. Widać to wyraźnie na lokalnych rynkach pracy, gdzie dominuje przemysł ciężki. Tam niestety kobiety są defaworyzowane i zdecydowanie trudniej podjąć im pracę - komentuje Rafał Muster, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w analizach rynku pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracodawca zatrudniający kobietę ma z tyłu głowy, że w pewnym momencie może ona zajść w ciążę i pójść na urlop macierzyński. Nie wprost, ale mówi się, że są to "kosztowne kłopoty" – zwłaszcza dla małych firm. Pamiętajmy, że zanim ZUS zacznie wypłacać chorobowe, mija 30 dni. Pierwszy miesiąc pobytu ciężarnej na L4 to koszt pracodawcy. Gdy matka wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, to musi wybrać zaległy urlop - zazwyczaj za cały okres, czyli prawie 2 miesiące. To kolejne koszty dla pracodawcy. Ponadto panie, które mają dzieci, mogą częściej przebywać na L4.

Lidia Kowalska, niegdyś mały przedsiębiorca, obecnie prezes średniej firmy, przyznała kilka lat temu w rozmowie z PulsHR.pl, że potencjalna matka może odstraszać pracodawców, zwłaszcza małych.

- Dla małego pracodawcy kobieta zachodząca w ciążę to masakra finansowa. Mała firma może takiego obciążenia po prostu nie wytrzymać - przyznaje. Sama przez kilka lat prowadziła w Radomsku agencję ubezpieczeniową. Miała trzy oddziały i w każdym z nich zatrudniała młode kobiety. Dwie z nich zaszły w ciążę.

- W przypadku małego przedsiębiorstwa nie ma dobrego rozwiązania takiego problemu. Znalezienie kogoś na zastępstwo jest trudne, zwłaszcza w ubezpieczeniach. Taka osoba musi przez pół roku wdrażać się do pracy, przez kolejne 1,5 roku zdobywać doświadczenie, by stać się samodzielnym pracownikiem. Nie ma więc możliwości zastąpić kogoś na pół roku, rok czy dłużej – w zależności od długości zwolnienia lekarskiego ciężarnej i później macierzyńskiego - mówi.

- I co dalej? - pyta. - Jeśli znajdę kogoś na zastępstwo, to co zrobić po powrocie dziewczyny z macierzyńskiego? Mam wziąć osobę, która miała 1,5 roku przerwy, czy zostawić tego pracownika, w którego zainwestowałam i którego dopiero co przeszkoliłam? Pytanie, komu mam podziękować, bo na pewno ktoś musi odejść - mówi. Nie jest też rozwiązaniem, jak twierdzi, jeśli kobieta chce pracować aż do porodu. - Mam co prawda wówczas, plus minus, pół roku, żeby kogoś wdrożyć, zanim ciężarna pójdzie na urlop macierzyński, ale przez pół roku mam też nowy koszt. Muszę przecież zapłacić osobie, która przyjdzie na zastępstwo - wyjaśnia Kowalska.

Magdalena Smyk-Szymańska, ekonomistka Grape, wyjaśnia, że mechanizm, o którym mowa, to tzw. statystyczna dyskryminacja. Pracodawca nie mając pełnej informacji o kandydacie do pracy, może swoją decyzję podjąć w odniesieniu do uśrednionej informacji o grupie pracowników, do której ten kandydat należy.

- I tak: kobiety przeciętnie mają częstsze i dłuższe przerwy w pracy zawodowej niż mężczyźni. Te przerwy są w głównej mierze związane z obowiązkami opiekuńczymi. Prawdą jest też, że matki częściej biorą wolny dzień w pracy, żeby zająć się chorym dzieckiem - mówi Magdalena Smyk-Szymańska.

- Pracodawca nie ma jednak pewności, czy w tym konkretnym przypadku nie wybiera między kobietą, która nigdy nie zostanie matką, a mężczyzną, który pójdzie na 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, a kiedy dziecko będzie starsze, będzie opiekował się nim w chorobie (zarówno urlop rodzicielski, jak i zwolnienie chorobowe na dziecko przysługuje obojgu rodzicom na takich samych zasadach). Tyle że podany przykład jest statystycznie zdecydowanie mniej prawdopodobny niż przypadek odwrotny. W Polsce zaledwie 1 proc. ojców decyduje się skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Sygnał jest więc bardzo wyraźny. Czy pracodawcy kierują się statystyką? O to trzeba byłoby zapytać ich samych, ale nie wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne - dodaje Smyk-Szymańska.

Macierzyństwo znacznie ogranicza aktywność zawodową kobiet (Fot. Alexander Dummer/Unsplash)

Łączenie ról to ciężka praca

Zgodnie z Kodeksem pracy rodzice, którzy opiekują się dzieckiem do 4. roku życia, mają możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, a także odmowy wyjazdu służbowego. I choć w teorii z tej opcji może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka, to - podobnie jak w przypadku urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich - częściej na tę opcję decydują się panie. Pamiętamy też, że pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Jak jednak podkreślają eksperci, rozwiązań tych nie powinno się traktować jako przywilejów.

- Praca związana z opieką nad dziećmi jest wymagająca. A łączenie roli zawodowej z rodzicielską często jest wyczerpujące. To są dwa etaty na raz. Badania pokazują, iż dla większości mężczyzn dom jest miejscem regeneracji, a dla kobiet drugim miejscem pracy. Wiele kobiet jest pozbawione czasu do odpoczynku. Zatem podążając stereotypami, można powiedzieć, iż od mężczyzn mniej się wymaga. Jednocześnie ta sytuacja zmienia się, ponieważ coraz więcej mężczyzn czuje się odpowiedzialnymi za współprowadzenie domu - komentuje dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

W podobnym tonie wypowiada się prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, kierownik seminarium doktorskiego w dyscyplinie pedagogika Akademii WSB, która podkreśla, że urlopu macierzyńskiego oraz innych rozwiązań wchodzących w skład tzw. polityki łączenia ról nie możemy traktować jako przywileju. Jest to jedno z narzędzi mających pomóc kobietom-matkom w powrocie na rynek pracy.

- Zastanawia, dlaczego różne proponowane polityki łączenia ról adresowane są tylko do kobiet-matek. Elastyczny czas pracy, zadaniowy czas pracy mają pomóc kobietom. Dlaczego nie mężczyznom? To jest prawdziwy stereotyp. Przekonanie (powszechne w Polsce), że za wychowanie dziecka odpowiada przede wszystkim kobieta, że jest to zadanie wpisane w jej rolę społeczną, to stereotyp. Dziecko ma zawsze dwoje rodziców. Jednak znacznie rzadziej ojcowie korzystają z urlopu (nazywanego tacierzyńskim), są na nim krócej. Znacznie rzadziej w sytuacji konieczności dokonania wyboru "opieka nad dzieckiem a praca zawodowa i własna kariera" wybierają obowiązki związane z ojcostwem. Łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym bardziej obciąża kobiety niż mężczyzn. Mężczyźni rzadko dostrzegają nierówną i trudniejszą sytuację kobiet w tym obszarze. Przykładem może być tu pandemia. Spowodowane pandemią zwiększenie obowiązków zawodowych i rodzinnych w większym stopniu dotyczyło kobiet - komentuje Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Ojcowie idący na urlop rodzicielski są na cenzurowanym

Czy zdarza się czasem, że pracodawcy patrzą nieprzychylnym okiem na ojców, którzy idą na urlop rodzicielski czy odmawiają wyjazdu służbowego? Według Kai Prystupy-Rządcy, tak.

- Niejednokrotnie słyszałam o takich sytuacjach, gdzie przełożony wyrażał zdziwienie, iż ojciec zamierza wykorzystać prawa przysługujące rodzicowi. Stąd tak ważne jest przeciwdziałanie tego typu stereotypom i korzystanie z praw rodzica przez płeć męską. Liczą się czyny, a nie słowa - mówi.

W innym tonie wypowiada się Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Jak zaznacza, pracodawcy identycznie - choć raczej niechętnie - traktują pracowników, którzy przerywają aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem lub nad osobą starszą, chorą.

- Rozpowszechnianie poglądu, że koszty psychologiczne ponoszone przez mężczyzn w tej sytuacji (przerwy w pracy, niepełnego czasu pracy) są podobne, jest społecznie szkodliwe. Staje się usprawiedliwieniem dla grupy uprzywilejowanej, jaką są w tym wypadku mężczyźni - ocenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Pozycja kobiet na rynku pracy jest słabsza niż pozycja mężczyzn (Fot. Shutterstock)

Pozorne przywileje dla kobiet

Wszystkie omówione rozwiązania powodują, że pozycja kobiet na rynku pracy jest słabsza niż pozycja mężczyzn. Jak zauważa Mirosława Nowak-Dziemianowicz, pracujące panie przepracowują zazwyczaj mniejszą liczbę godzin, świadczą pracę w gorzej płatnych sektorach i zajmują niższe stanowiska niż mężczyźni, co prowadzi do istotnego zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i dysproporcji w poziomie zarobków.

- Wspomniane zróżnicowanie wynika w pewnej mierze z głęboko zakorzenionych tradycyjnych stereotypów dotyczących ról związanych z płcią, jak również z zachęt gospodarczych. Sytuacja ta utrzymuje się pomimo faktu, że kobiety są coraz lepiej wykwalifikowane, a nawet prześcigają mężczyzn pod względem poziomu wykształcenia - mówi ekspertka WSB.

Na wysokim poziomie utrzymuje się także zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak tłumaczy Mirosława Nowak-Dziemianowicz, to na kobietach spoczywa zazwyczaj największa część obowiązków związanych z opieką nad osobami pozostającymi na utrzymaniu, decydują się więc one na zmniejszenie swojego czasu pracy.

- W 2016 r. w UE jedna trzecia (31,4 proc.) kobiet była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy – odsetek ten był zdecydowanie wyższy niż analogiczny odsetek w przypadku mężczyzn (8,2 proc.) - dodaje ekspertka WSB.

O gorszej pozycji pań na rynku pracy świadczy także niski wskaźnik zatrudnienia kobiet w starszym wieku (54-64 lata), który zdaniem Mirosławy Nowak-Dziemianowicz jest spowodowany tym, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują się opieki nad starszymi członkami rodziny lub nad członkami rodziny pozostającymi na utrzymaniu, wymagającymi opieki długoterminowej, przez co są znacznie bardziej skłonne do ograniczania swojego czasu pracy lub wręcz całkowitego zaprzestania pracy.

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni

Nie bez znaczenia są także czynniki ekonomiczne - kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni.

- To efekt segregacji pionowej związanej z rodzajem wykonywanej pracy oraz segregacji poziomej związanej z sektorem zatrudnienia. Kobiety mają też niższe emerytury - sprawia to między innymi praca w niepełnym wymiarze czasu. Także wysokie koszty opieki nad dziećmi i usług w zakresie opieki długoterminowej ponoszone z bieżących wydatków mogą skutkować powstaniem jeszcze silniejszych czynników finansowych, zniechęcających kobiety do podejmowania zatrudnienia. Prowadzi to do niższych emerytur wśród kobiet, do ich ubóstwa oraz społecznego wykluczenia - komentuje Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

W podobnym tonie wypowiada się Rafał Muster. Jego zdaniem kobiety nie są uprzywilejowane na rynku pracy.

- Dane statystyczne wskazują, że panie zarabiają mniej w stosunku do swoich kolegów na podobnych stanowiskach. To absolutnie krzywdzące i niesprawiedliwe. Ponadto w strukturze rejestrowanego bezrobocia jest więcej kobiet. Są one jednak zdecydowanie lepiej wykształcone w porównaniu do bezrobotnych mężczyzn - wyjaśnia Rafał Muster.

Mirosława Nowak-Dziemianowicz zwraca także uwagę, że macierzyństwo znacznie ogranicza aktywność zawodową kobiet. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźniku zatrudnienia kobiet posiadających dzieci w wieku poniżej 6 lat.

- Z powodu macierzyństwa znacznie więcej kobiet podejmuje pracę w niepełnym wymiarze czasu. Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy świadczy 38,9 proc. matek, w porównaniu z 5,8 proc. ojców - dodaje.

Kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni (Fot. Shutterstock)

Również Rafał Muster zauważa, że wyjście z rynku pracy zdecydowanie nie sprzyja karierze zawodowej. Jego zdaniem jest to jednak kwestia pewnych wyborów, aczkolwiek mężczyźni są w tym przypadku w uprzywilejowanej sytuacji.

- Nie oszukamy biologii. W pierwszych miesiącach życia to matka jest dziecku najbardziej potrzebna - mówi Rafał Muster. - Warto jednak podkreślić, że stereotypy zmieniają się. Coraz częściej widzimy ojców z dziećmi na spacerze. Kilkanaście lat temu było to rzadkim widokiem. Ponadto, gdy kobieta zarabia zdecydowanie lepiej od partnera, to niejednokrotnie mężczyzna opiekuje się dzieckiem. Takie sytuacje także mają miejsce i biorąc pod uwagę, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej tolerancyjni, to mężczyznom łatwiej będzie to zaakceptować - dodaje.

Także Magdalena Smyk-Szymańska potwierdza, że kobiety wykonując funkcje opiekuńcze, wolniej awansują, zarabiają mniej lub w ogóle nie podejmują pracy zawodowej. A w konsekwencji nierówności pogłębiają się i oddziałują na wiele sfer życia, również np. na dostęp i wysokość świadczeń emerytalnych.

- Co w takim razie można zrobić? Badania i przykłady z innych państw (Skandynawia, Japonia) pokazują, że szansą jest promowanie równościowego rodzicielstwa oraz tworzenie wspierających warunków pracy dla kobiet i rodziców. Mężczyźni, którzy opiekują się dziećmi w ramach urlopów rodzicielskich, częściej biorą na siebie opiekę w czasie choroby. Kobiety odciążone z obowiązków opiekuńczych są lepszymi pracownikami. Wszyscy deklarują lepszy work-life balance i większą satysfakcję z życia - komentuje ekonomistka Grape.