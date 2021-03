Kobiety potrzebują odwagi, by sięgać po to, czego pragną

- Kluczowa w przebijaniu przysłowiowego szklanego sufitu jest odwaga, a ta m.in. zależy od poczucia własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości – twierdzi Jolanta Rycerz, prezes MyBenefit. - To właśnie tej odwagi potrzebują dziś kobiety.

Jolanta Rycerz od początku kariery związana była z bankowością i finansami, gdzie pełniła funkcje menedżerskie, zarządcze i doradcze. Dwukrotnie znalazła się w gronie 20 najbardziej wpływowych kobiet w polskiej branży finansowej.

Dziś stoi na czele firmy MyBenefit należącej do Grupy Kapitałowej Benefit Systems, która od lat aktywnie działa na rynku innowacyjnych rozwiązań dla branży HR w Polsce i Europie, promując holistyczne podejście w dbałości o wellbeing pracowników.

Jolanta Rycerz wdraża w MyBenefit nową strategię - opartą przede wszystkim na zdigitalizowanej ofercie produktowej i rozwoju technologicznym spółki.

Przewagę mężczyzn zajmujących najwyższe stanowiska w firmach widać w wielu branżach. W Polsce kobiety stanowią 13 proc. członków zarządów, a stoją na czele zaledwie 6 proc. spółek giełdowych...

Choć z roku na rok liczba kobiet na najwyższych stanowiskach rośnie, to tendencja jest zbyt wolna, by w najbliższych latach osiągnąć właściwy parytet. Zakładając dotychczasowe tempo, byłoby to możliwe za około 30 lat...

Co powoduje, że kobiety nie aplikują na najwyższe stanowiska? Czynników jest wiele, ale jednym z nich z pewnością pozostają stereotypy i normy kulturowe, które w tradycyjny sposób określają rolę społeczną kobiety.

Według badań Eurostatu (2019) z powodu obowiązków rodzinnych aż 31 proc. kobiet jest nieaktywnych zawodowo; mężczyźni w tej grupie stanowią tylko 4,2 proc.

Solidarność kobiet to nie mit

Kluczowe kompetencje, które wspierają kobiety w rozwoju zawodowym, to poczucie własnej wartości, pewność siebie i wiara we własne możliwości. Właśnie one pomagają w rozbiciu przysłowiowego szklanego sufitu.

- Kobiety potrzebują odwagi, by zacząć myśleć, że nawet jeżeli jest coś nad ich głową, to muszą znaleźć w sobie siłę, by tę przeszkodę pokonać – przekonuje Jolanta Rycerz. – Mężczyznom odwaga w działaniu przychodzi w naturalny sposób, nie mają obaw, by sięgać po swoje. Kobiety wciąż się tego uczą.

Wiele badań potwierdza, że kobiety są skutecznymi liderkami. Mają wysoko rozwinięte kompetencje emocjonalne niezbędne w angażującym przywództwie. Co więcej, okazuje się, że kobiety zasiadające na wysokich stanowiskach w naturalny sposób „przyciągają” inne panie do swej organizacji. Badania wyraźnie pokazują, że w zarządach firm kierowanych przez prezeski zasiada więcej kobiet (29,3 proc.), niż w firmach kierowanych przez mężczyzn (16,5 proc.) - to dane Deloitte z 2019 roku. Prezeski, CEO, członkinie rad nadzorczych, dyrektorki odgrywają jeszcze jedną ważną rolę – są inspiracją dla innych kobiet. Zajmując eksponowane stanowiska (nie tylko w biznesie), stają się e są żywym przykładem, że warto pokonywać ograniczenia dotyczące rozwoju zawodowego i śmiało sięgać po to, czego się pragnie. Otwarta głowa i chęć uczenia się Wiele badań potwierdza, że kobiety częściej się szkolą, dokształcają, a nawet więcej czytają niż mężczyźni. Socjologowie komentujący to zjawisko zwracają uwagę, że kobiety wciąż muszą udowadniać, iż są wystarczająco dobre na dane stanowisko, stąd m.in. pęd do samorozwoju. Jolanta Rycerz, komentując wydarzenia ostatniego roku, zwróciła także uwagę na dużą zmianę w kwestii kompetencji pracowniczych. Według niej chęć uczenia się nowych rzeczy i otwarta głowa na zmiany są na wagę złota, zwłaszcza w kryzysie, którego doświadczamy od roku. Dziś, zdaniem licznych specjalistów, przewagę konkurencyjną zdobywają ci, którzy potrafią zmienić swe podejście i uczyć się zupełnie nowych rzeczy - zgodnie ze stwierdzeniem, że kryzysu nie przetrwają najsilniejsi, ale ci, którzy będą umieć się przystosować... - Tzw. kompetencje miękkie, przecież tak naturalne dla kobiet, zawsze były ważne, ale ubiegły rok pokazał, że są kluczowe w trudnych momentach – podkreśla Jolanta Rycerz. - Kryzys sprawił, że kompetencje przyszłości stały się potrzebne już dziś. Chyba nigdy wcześniej tak istotne nie były: elastyczność wobec zmian, otwarty umysł, odwaga w działaniu, uczenie się, a zarazem oduczanie się. Pandemia wymusiła na liderach diametralne zmiany i trudne decyzje. Jednocześnie obnażyła słabości niektórych firm, ale też niektóre wzmocniła. Potwierdza to pani prezes. - W naszej organizacji to był czas, gdy po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że to ludzie i efektywna współpraca są naszą największą wartością – podkreśla. - Pandemia z pewnością nauczyła nas odwagi i szybkości w działaniu. W kryzysie udało nam się wdrożyć rozwiązania, na które w „normalnej” rzeczywistości wciąż było za wcześnie. Co więcej, okazały się one skuteczne i zapewne zostaną z nami na dłużej. Najbardziej trafnym przykładem takich zmian jest praca zdalna. Przed pandemią w wielu firmach home office był pożądanym benefitem. Dziś w ten sposób pracuje większość zatrudnionych w biurach. - Nie ukrywam, że byłam bardzo ostrożna w trakcie wprowadzania trybu pracy zdalnej – przyznaje Jolanta Rycerz. - Udało się! Dziś myślę, że duże znaczenie miało zaufanie, które w naszej firmie jest jedną z kluczowych wartości. Ono pozwoliło nam sprawnie przejść przez wiele procesów, skrócić je i pracować efektywnie także w warunkach domowych. Zapraszam do obejrzenia rozmowy z Jolantą Rycerz, w której poruszamy kwestie rozwoju zawodowego kobiet, ale i zmian, jakie przyniósł miniony rok w kontekście celów biznesowych, przyspieszonej digitalizacji, zarządzania zespołami zdalnymi i wciąż zmieniających się potrzeb pracowników.

