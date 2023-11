Kobiety na czele firm. Rusza XV edycja konkursu Bizneswoman Roku

Dane z KRS wskazują, że na przestrzeni ostatniego roku liczba firm należących do kobiet spadła o 4 proc. Kobiety prowadzą najwięcej przedsiębiorstw związanych z rolnictwem oraz usługami. Najbardziej przedsiębiorcze okazały się kobiety z województwa zachodniopomorskiego - tam należy do nich 34,7 proc. przedsiębiorstw.

Liczba kobiet prezesów wynosi 45,3 tys. Z kolei liczba prezesek w branży transportu drogowego towarów wzrosła w ostatnim roku o 44 proc. Okazuje się, że kobiety prowadzą najwięcej firm w rolnictwie i usługach.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką już od 15 lat wspiera przedsiębiorczość Polek i wyróżnia liderki i liderów firm działających na rzecz równości, różnorodności i włączania.

Właśnie wystartowała XV edycja konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, który ma za cel wspieranie przedsiębiorczych kobiet.

Z analizy przygotowanej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że kobiety obecnie są stuprocentowymi właścicielkami ponad 919,2 tys. przedsiębiorstw. W porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to należało do nich 957,5 tys. firm, stanowi to spadek o 4 proc. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy kobiety zamknęły i zlikwidowały ponad 38 tys. założonych i prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.